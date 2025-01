Samsung Galaxy S25 | S25+ | S25 Ultra: Ο προσωπικός σου AI βοηθός είναι διαθέσιμος για pre-order στα Public!

Η Samsung φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο, δημιουργώντας έναν προσωπικό βοηθό που προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών και βελτιώνει την παραγωγικότητα.

Τα Public, πάντα στο επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξεων, δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρώτοι τη νέα σειρά Samsung Galaxy S25, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη για προ παραγγελία από εχθές, 22 Ιανουαρίου, στα καταστήματα Public και στο public.gr. Διαθέτοντας κορυφαίες AI δυνατότητες, αναβαθμισμένη απόδοση, πρωτοποριακό σύστημα κάμερας και εξελιγμένη εμπειρία gaming και προβολής, τα νέα μοντέλα Samsung Galaxy S25 | S25+ | S25 Ultra ανεβάζουν τον πήχη στην καινοτομία, προσφέροντας μοναδικά χαρακτηριστικά που μεταμορφώνουν την καθημερινότητά.

Τα νέα Samsung Galaxy S25 Series απευθύνονται σε χρήστες που αναζητούν κάτι παραπάνω από το smartphone τους. Η Samsung φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο, δημιουργώντας έναν προσωπικό βοηθό που προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών και βελτιώνει την παραγωγικότητα. Η νέα σειρά εισάγει πρωτοποριακές λειτουργίες, προσφέροντας μια πιο έξυπνη, εξατομικευμένη και ελεύθερη εμπειρία χρήσης.

Ένα πάτημα του πλευρικού κουμπιού ενεργοποιεί το Gemini για να εκτελεί Απρόσκοπτες Ενέργειες μεταξύ Εφαρμογών σε εφαρμογές της Samsung και της Google, καθώς και σε εφαρμογές τρίτων, όπως το Spotify και το WhatsApp. Παράλληλα, η λειτουργία Now Bar διατηρεί τις πιο σημαντικές εφαρμογές πάντα προσβάσιμες, ενώ το Now Brief προσφέρει αναφορές βασισμένο στο πρόγραμμα του χρήστη.

Στις μοναδικές λειτουργίες εντάσσεται και η λειτουργία «Κύκλωσε για αναζήτηση στο Google» που επιτρέπει την αναζήτηση περιεχομένου μέσα από εικόνες, μουσική και κείμενα απλά κυκλώνοντας το περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει, καθιστώντας την εμπειρία χρήσης πιο διαδραστική και αποτελεσματική. Αντίστοιχα, με τη λειτουργία Call Assist, η επικοινωνία γίνεται πιο εύκολη από ποτέ, αφού πλέον η συσκευή μπορεί να μεταφράζει κλήσεις σε 20 διαφορετικές γλώσσες. Τέλος, το νέο επανασχεδιασμένο One UI 7 προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επιδόσεις της νέας σειράς Samsung Galaxy S25 είναι εξίσου εντυπωσιακές, με έναν ισχυρό επεξεργαστή 3nm που προσφέρει ταχύτερη απόκριση, καλύτερη ενεργειακή απόδοση και εκπληκτική εμπειρία gaming, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Η βελτιωμένη οθόνη διαθέτει αναβαθμισμένη ποιότητα εικόνας, με 43% καλύτερη ανάλυση χάρη στο ProScaler, ενώ η βελτιστοποιημένη μπαταρία επιτρέπει εκτεταμένη χρήση χωρίς περιορισμούς. Παράλληλα, η ανθεκτική κατασκευή με Titanium Frame & Corning Gorilla Armor 2 για το Galaxy S25 Ultra και Armor Aluminium & Gorilla Glass Victus 2 για τα Galaxy S25|S25+ προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S25 φέρνει όμως και σημαντικές βελτιώσεις στην κάμερα, με τεχνολογίες που ανεβάζουν την εμπειρία φωτογραφίας και βίντεο σε άλλο επίπεδο. Οι χρήστες απολαμβάνουν κορυφαία ποιότητα εικόνας και βίντεο, είτε χρησιμοποιούν την ενσωματωμένη εφαρμογή κάμερας είτε εφαρμογές τρίτων, χάρη στη φυσική εμπειρία που προσφέρει η κάμερα Galaxy.

Ειδικότερα, χάρη στον βελτιωμένο Space Zoom, οι χρήστες μπορούν να καταγράφουν εικόνες με μεγαλύτερη ευκρίνεια, ενώ η νέα Adaptive Pixel Sensor τεχνολογία προσαρμόζει αυτόματα τη λήψη σε κάθε συνθήκη φωτισμού, προσφέροντας επαγγελματικού επιπέδου φωτογραφίες. Το AI Video Enhancement βελτιστοποιεί αυτόματα τα χρώματα, την αντίθεση και τη σταθερότητα του βίντεο, προσφέροντας ομαλές και καθαρές λήψεις ακόμη και σε συνθήκες κίνησης. Η λειτουργία Super HDR βελτιώνει τη ρεαλιστική αναπαράσταση των χρωμάτων στα βίντεο, ενώ το Nightography της Samsung εξασφαλίζει πιο φωτεινές και καθαρές λήψεις ακόμα και στο σκοτάδι.

Ταυτόχρονα, μέσω της λειτουργίας Object-Aware Engine επιτυγχάνεται απόλυτη ακρίβεια και φυσική αναγνώριση του τόνου του δέρματος, διασφαλίζοντας φυσικό και ρεαλιστικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, με τη λειτουργία Audio Eraser, οι χρήστες απολαμβάνουν βελτιωμένο ήχο στα βίντεο, που προσαρμόζεται εύκολα σε 6 διαφορετικές κατηγορίες, ακόμα και σε περιβάλλον με θόρυβο.

Για όσους επιλέξουν να προ-παραγγείλουν τη νέα σειρά Galaxy S25, η Samsung προσφέρει μοναδικά προνόμια, όπως διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο, δίνοντας τη δυνατότητα απόκτησης μεγαλύτερης χωρητικότητας στην τιμή της μικρότερης. Επιπλέον, οι καταναλωτές μπορούν να κερδίσουν 30% έκπτωση στη συνδυαστική αγορά wearables.

Τα Public για ακόμη μια φορά προσφέρουν στους καταναλωτές μοναδικά προνόμια με την αγορά ενός νέου Samsung Galaxy S25, παρέχοντας άτοκες δόσεις χωρίς τη χρήση πιστωτικής με το πρόγραμμα Άτοκα, δωρεάν μεταφορά δεδομένων από την παλιά συσκευή στη νέα και 50% έκπτωση στην αγορά μεμβράνης προστασίας, εξασφαλίζοντας την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών.

Η επόμενη γενιά AI smartphones περιμένει τους καταναλωτές να την ανακαλύψουν στο Public, τον #1 προορισμό για όσους θέλουν να βρίσκονται πάντα μπροστά στις τεχνολογικές εξελίξεις.