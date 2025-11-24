Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ναυτιλίας μόλις κυκλοφόρησε την τελευταία ενημερωμένη έκδοση του παγκόσμιου Χάρτη Φαλαινών για την προστασία αυτών των θαλάσσιων θηλαστικών.

Μοιραζόμαστε τους ωκεανούς με φάλαινες και με άλλα είδη θαλάσσιας ζωής που ταξιδεύουν σε τεράστιες αποστάσεις και είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε συγκρούσεις πλοίων και στον υποβρύχιο θόρυβο.

Κάθε χρόνο, ένας σημαντικός αριθμός φαλαινών τραυματίζονται ή χάνουν τη ζωή τους έπειτα από προσκρούσεις σε πλοία. Παρότι ο ακριβής αριθμός τέτοιων περιστατικών δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια οι προσκρούσεις απειλούν πολλά είδη φαλαινών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της μαύρης φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού (Eubalaena glacialis), η οποία βρίσκεται σε κρίσιμο κίνδυνο λόγω των συνεχιζόμενων απειλών που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως λόγω της εμπλοκής σε αλιευτικά εργαλεία και των συγκρούσεων σε πλοία. Παρά το γεγονός ότι το κήτος προστατεύεται από την εμπορική φαλαινοθηρία εδώ και δεκαετίες, ο πληθυσμός του δεν έχει ανακάμψει και από το 2010 μειώνεται συνεχώς φτάνοντας τα 350 άτομα από 384 που ήταν πέρσι.

Το World Shipping Council, WSC (Παγκόσμιο Συμβούλιο Ναυτιλίας) συνεργάζεται ενεργά με ΜΚΟ, κυβερνήσεις και με άλλους εταίρους για την ανάπτυξη και προώθηση μέτρων που βοηθούν στην προστασία αυτών των θαλάσσιων οργανισμών από τις επιπτώσεις της ναυτιλίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τον Νοέμβριο του 2023 κυκλοφόρησε τον πρώτο χάρτη φαλαινών (Whale Chart), που είναι ένα παγκόσμιο βοήθημα σχεδιασμού ταξιδιών για την προστασία των θαλάσσιων αυτών θηλαστικών.

Ο Χάρτης Φαλαινών του WSC είναι η πρώτη παγκόσμια χαρτογράφηση όλων των υποχρεωτικών και εθελοντικών κυβερνητικών μέτρων για τη μείωση της βλάβης που προκαλείται στις φάλαινες από τα σκάφη. Ουσιαστικά το Whale Chart χαρτογραφεί σημεία όπου οι χαμηλότερες ταχύτητες πλοίων και οι αλλαγές διαδρομής μπορούν να προστατέψουν όσο γίνεται τις φάλαινες από προσκρούσεις σε πλοία και από τους δυνατούς υποβρύχιους ακτινοβολούμενους από τα σκάφη θορύβους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Χάρτης Φαλαινών του WSC προσφέρει σε ναυτικούς, διαχειριστές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μια επισκόπηση όλων αυτών των γνωστών προστατευτικών μέτρων, περιλαμβάνοντας συνοπτικά γραφήματα, συντεταγμένες και συνδέσμους προς επίσημες κυβερνητικές πηγές.

Ο Χάρτης είναι το πρώτο εργαλείο του είδους του που καθιστά αυτές τις παγκόσμιες πληροφορίες διαθέσιμες σε μία μόνο πηγή, υποστηρίζοντας ασφαλέστερο παγκόσμιο σχεδιασμό ταξιδιών.

«Η προστασία των φαλαινών αποτελεί μέρος της προστασίας των ωκεανών από τους οποίους εξαρτιόμαστε», σχολιάζει σε δελτίο τύπου ο Joe Kramek, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ναυτιλίας. «Ο Χάρτης Φαλαινών WSC διευκολύνει τα πληρώματα να δουν πού η επιβράδυνση ή η αλλαγή πορείας μπορεί να κάνει την πραγματική διαφορά».

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ναυτιλίας (WSC) κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες την τρίτη ενημερωμένη έκδοση του Χάρτη Φαλαινών WSC. Αυτή η τελευταία ενημέρωση περιλαμβάνει νέες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ και στα ύδατα της νότιας Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά, καθώς επίσης επισημαίνει επίσης βασικά μέτρα στη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που σχετίζονται με τα ελληνικά ύδατα.

Ο Χάρτης Φαλαινών του WSC είναι ελεύθερα διαθέσιμος για δωρεάν λήψη στον ιστότοπο του WSC και θα συνεχίσει να ενημερώνεται καθώς θα προκύπτουν νέα μέτρα.

«Ελπίζουμε ότι συγκεντρώνοντας αυτόν τον μοναδικό πόρο, διατηρώντας τον ενημερωμένο και καθιστώντας τον διαθέσιμο δωρεάν σε όλους, μπορούμε να βοηθήσουμε στην προστασία των πληθυσμών των φαλαινών σε όλο τον κόσμο» αναφέρεται στον ιστότοπο.

Οι φάλαινες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση υγιών ωκεάνιων οικοσυστημάτων και η μείωση των συγκρούσεων πλοίων και του θορύβου είναι ένας από τους πιο άμεσους τρόπους με τους οποίους η ναυτιλιακή βιομηχανία μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των πληθυσμών της.

Το WSC συνεχίζει να συνεργάζεται με μέλη, κυβερνήσεις, επιστήμονες και ΜΚΟ για την ανταλλαγή δεδομένων, την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση των μέτρων προστασίας σε όλους τους ωκεανούς του κόσμου.