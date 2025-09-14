Ξεκινά από σήμερα μια εβδομάδα επιστημονικής ανταλλαγής μεταξύ νέων ερευνητών στα μαθηματικά και την επιστήμη των υπολογιστών και βραβευμένων με τα πιο αναγνωρισμένα βραβεία των δυο κλάδων. Το Dnews είναι εκεί.

Δώδεκα χρόνια έμπνευσης για την επόμενη γενιά ερευνητών στα μαθηματικά και την επιστήμη των υπολογιστών συμπληρώνει το Heidelberg Laureate Forum (HLF 2025).

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, 200 συνολικά νεαροί επιστήμονες, μισοί από το πεδίο της Πληροφορική και μισοί από τον χώρο των Μαθηματικών, από ολόκληρο τον κόσμο, επιλέχθηκαν από ειδική επιτροπή του ιδρύματος που υποστηρίζει το HLF, για να συναντήσουν αποδέκτες των πιο αναγνωρισμένων βραβείων των δυο κλάδων (Abel, ACM AM Turing, ACM στην Πληροφορική, το Μετάλλιο Fields, το Βραβείο Nevanlinna, το Μετάλλιο Abacus του IMU) και να συμμετάσχουν, μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων, ενεργά στον επιστημονικό διάλογο.

Για ένα πενθήμερο (14-19 Σεπτεμβρίου), οι νέοι επιστήμονες θα παρακολουθήσουν μοναδικές διαλέξεις και συζητήσεις από 29 βραβευμένους επιστήμονες-«ηγέτες» στο πεδίο των Μαθηματικών και της Πληροφορικής, οι οποίοι αποδέχτηκαν φέτος την πρόσκληση να συναντήσουν την επόμενη γενιά των ερευνητών που έχουν την προοπτική να αγγίξουν μελλοντικά την κορυφή.

Ενδεικτικά φέτος οι παρευρισκόμενες/νοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να ακούσουν τον διακεκριμένο επιστήμονα υπολογιστών και μαθηματικό Avi Wigderson, βραβευμένο με το Βραβείο Nevanlinna (1994), με το Βραβείο Abel (2021) και με το Βραβείο ACM AM Turing (2023), τον αποδέκτη του Βραβείου ACM AM Turing (2004) Vinton Gray Cerf, που συχνά αναφέρεται ως «ένας από τους πατέρες του διαδικτύου», καθώς και την επιστήμονα υπολογιστών Amanda Randles, βραβευμένη με το Βραβείο ACM 2023 στην Πληροφορική.

Στη λίστα των 29 «Σοφών» που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση, περιλαμβάνονται επίσης o κορυφαίος Jack Dongarra που άνοιξε τον δρόμο στους υπερυπολογιστές, ο Αμερικανός επιστήμονας υπολογιστών Jeffrey David Ullman, τα βιβλία του οποίου για τους μεταγλωττιστές, τη θεωρία του υπολογισμού, τις δομές και τις βάσεις δεδομένων θεωρούνται πρότυπα στα πεδία τους, o Αμερικανός μηχανικός και επιχειρηματίας Robert «Bob» Melancton Metcalfe, που με το Ethernet συνέβαλε στην ανάπτυξη του Διαδικτύου τη δεκαετία του 1970, και πολλοί άλλοι.

Η εβδομάδα θα φιλοξενήσει επίσης αρκετές εις βάθος συζητήσεις, οι οποίες θα καταπιαστούν με μερικά από τα πιο πιεστικά ζητήματα στους τομείς των μαθηματικών και της επιστήμης των υπολογιστών.

Στο πλαίσιο της θεματικής «Open Honest Excellent – ​​The State of Science Integrity», μια ομάδα θα συζητήσει την ακαδημαϊκή και εκδοτική κακή πρακτική, τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει επιδεινώσει τα υπάρχοντα προβλήματα, ιδίως στα μαθηματικά και την επιστήμη των υπολογιστών, καθώς και το τι μπορεί να γίνει για την καταπολέμηση αυτών των τάσεων.

Στο Kaleidoscope of Mathematics & Computer Science, καταξιωμένοι ερευνητές θα μοιραστούν εμπειρίες από την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους και θα παράσχουν συμβουλές σε νέους ερευνητές για το πώς να επιδιώξουν καλύτερα τους στόχους τους. Τέλος, η συνεδρία «Hot Topic» με θέμα: «Machine-Learning Revolution in Mathematics and Science» (Επανάσταση της Μηχανικής Μάθησης στα Μαθηματικά και τις Επιστήμες) θα συγκεντρώσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να αναλύσουν τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στις ερευνητικές πρακτικές, είτε πρόκειται για την αυτοματοποίηση αποδείξεων, τους αλγόριθμους ανακάλυψης προτύπων, είτε για νέες μεθόδους προσομοίωσης, ανάλυσης δεδομένων και πιο αποτελεσματικών περιγραφών φαινομένων.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τότε που ξεκίνησε ο θεσμός μέχρι σήμερα περισσότεροι από 250 βραβευμένοι επιστήμονες-«ηγέτες» στο πεδίο των Μαθηματικών και της Πληροφορικής, έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση να συναντήσουν την επόμενη γενιά των ερευνητών που έχουν την προοπτική να αγγίξουν μελλοντικά την κορυφή.

Η διοργάνωση του ετήσιου εμβληματικού αυτού φόρουμ είναι το αποτέλεσμα μιας κοινής πρωτοβουλίας του Heidelberg Institute for Theoretical Studies, HITS (Ινστιτούτου Θεωρητικών Σπουδών της Χαϊδελβέργης) και του Klaus Tschira Stiftung (KTS). Και τα δυο ιδρύματα ιδρύθηκαν με πρωτοβουλία του Γερμανού φυσικού Klaus Tschira (1940 - 2015), γνωστού και ως «τιτάνα του software», δημιουργού της εταιρείας SAP, του μεγαλύτερου παραγωγού λογισμικού διαχείρισης επιχείρησης παγκοσμίως. Ο ίδιος, ως υποστηρικτής του αντίστοιχου ετήσιου θεσμού Lindau Nobel Laureate Meetings για Νομπελίστες Φυσικής, Χημείας και Φυσιολογίας ή Ιατρικής, που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στην Βαυαρική πόλη Lindau, εμπνεύστηκε την ιδέα για τη δημιουργία ενός αντίστοιχου φόρουμ για τους δύο κρίσιμους επιστημονικούς κλάδους των Μαθηματικών και της Επιστήμης των Υπολογιστών.

Η ιδέα συζητήθηκε αρχικά στα τέλη του 2011 από επιστήμονες και από εκπροσώπους του «Mathematisches Forschungszentrum Oberwolfach» και του «Schloss Dagstuhl – Leibniz Center for Informatics», και κατόπιν υποβλήθηκε επίσημα ως πρόταση στους οργανισμούς Norwegian Academy of Science and Letters, International Mathematical Union και Association for Computing Machinery, που απονέμουν τα παραπάνω βραβεία.

Στις 22 Μαΐου του 2012 υπογράφηκε στο Όσλο η επίσημη συμφωνία μεταξύ των διοργανωτών και των φορέων ανάθεσης- με την ευκαιρία της 10ης τελετής απονομής των «Abel Prize»- και τον Μάιο του 2013 ιδρύθηκε επίσημα το Ίδρυμα Heidelberg Laureates Forum ως υποστηρικτής του αντίστοιχου ετήσιου θεσμού στη Χαϊδελβέργη.

Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013 ξεκίνησε η πρώτη συνάντηση 30 κορυφαίων επιστημόνων παλαιότερων γενεών με νέους ερευνητές από όλο τον κόσμο. Σήμερα, το HLF υποστηρίζεται από ένα παγκόσμιο επιστημονικό δίκτυο ιδρυμάτων-εταίρων, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημίες επιστημών, υπουργεία, πανεπιστημιακές σχολές και τμήματα, ερευνητικούς οργανισμούς, ιδρύματα, εταιρείες, διεθνείς οργανώσεις.

Περισσότερα στον ιστότοπο του HLF.