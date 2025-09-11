Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιστήμη

Απίστευτη ανακάλυψη για τον Άρη: «Πρόκειται για την πιο καθαρή ένδειξη ζωής»

Απίστευτη ανακάλυψη για τον Άρη: «Πρόκειται για την πιο καθαρή ένδειξη ζωής»
«Πρόκειται για την πιο καθαρή ένδειξη ζωής που έχουμε δει ποτέ στον Άρη» τονίζεται.

Η NASA ανακοίνωσε ότι παράξενα «σημάδια» αρχαίας ζωής σε δείγμα βράχου που συνέλεξε το ρόβερ Perseverance μπορεί να αποτελούν ένδειξη αρχαίας ζωής στον Άρη. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, αν και οι επιστήμονες τονίζουν ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

Ο βράχος, ονόματι Cheyava Falls, εντοπίστηκε σε περιοχή του κρατήρα Jezero, όπου πριν από 3,5 δισ. χρόνια υπήρχε ποτάμι και λίμνη. Το δείγμα, που συλλέχθηκε τον Ιούλιο 2024, εμφάνισε μαύρα «σποράκια» και κηλίδες σαν λεοπάρδαλης, μαζί με οργανικές ενώσεις και αποθέσεις ασβεστίου – στοιχεία που συνδέονται με την παρουσία νερού και πιθανώς μικροβιακής ζωής.

«Δεν βρίσκουμε άλλη εξήγηση πέρα από βιολογική», δήλωσε ο υπηρεσιακός διοικητής της NASA, Σον Ντάφι, χαρακτηρίζοντας την ανακάλυψη «την πιο καθαρή ένδειξη ζωής που έχουμε δει ποτέ στον Άρη».

Οι επιστήμονες εξετάζουν δύο σενάρια: είτε οι κηλίδες προέκυψαν από χημικές αντιδράσεις χωρίς ζωή, είτε αποτελούν αποτύπωμα μικροοργανισμών που ζούσαν στη λάσπη της αρχαίας λίμνης. Η παρουσία οργανικών μορίων και ο τρόπος σχηματισμού των ορυκτών ενισχύουν το δεύτερο ενδεχόμενο.

Ωστόσο, οριστική απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο αν τα δείγματα επιστρέψουν στη Γη. Εκεί θα αναλυθούν με πολύ πιο ευαίσθητα όργανα από ό,τι διαθέτει το ρόβερ. Το πρόβλημα είναι ότι το πρόγραμμα επιστροφής δειγμάτων βρίσκεται στον «αέρα» λόγω περικοπών στον προϋπολογισμό της NASA.

«Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν», είπε η Νίκι Φοξ από τη Διεύθυνση Επιστημών της NASA. «Με αυτά τα ευρήματα κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά στην απάντηση».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Η NASA μόλις ανακάλυψε κάτι στον Άρη που υποδηλώνει «ζωή»

Η NASA μόλις ανακάλυψε κάτι στον Άρη που υποδηλώνει «ζωή»

Επιστήμη
Κύπελλο Ελλάδος: Με Άρης - ΠΑΟΚ η League Phase, αναλυτικά το πρόγραμμα

Κύπελλο Ελλάδος: Με Άρης - ΠΑΟΚ η League Phase, αναλυτικά το πρόγραμμα

Αθλητισμός
Άρης - Βόλος: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Άρης - Βόλος: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Αθλητισμός
Αίγυπτος: Στο φως ιστορικοί θησαυροί μιας βυθισμένης πόλης ηλικίας 2.000 ετών (Εικόνες &amp; Βίντεο)

Αίγυπτος: Στο φως ιστορικοί θησαυροί μιας βυθισμένης πόλης ηλικίας 2.000 ετών (Εικόνες & Βίντεο)

Διεθνή

NETWORK

Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

ienergeia.gr
Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

healthstat.gr
Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

healthstat.gr
Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

ienergeia.gr
Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

healthstat.gr
ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

healthstat.gr
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

ienergeia.gr
Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

ienergeia.gr