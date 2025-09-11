Απίστευτη ανακάλυψη για τον Άρη: «Πρόκειται για την πιο καθαρή ένδειξη ζωής»

«Πρόκειται για την πιο καθαρή ένδειξη ζωής που έχουμε δει ποτέ στον Άρη» τονίζεται.

Η NASA ανακοίνωσε ότι παράξενα «σημάδια» αρχαίας ζωής σε δείγμα βράχου που συνέλεξε το ρόβερ Perseverance μπορεί να αποτελούν ένδειξη αρχαίας ζωής στον Άρη. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, αν και οι επιστήμονες τονίζουν ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

Ο βράχος, ονόματι Cheyava Falls, εντοπίστηκε σε περιοχή του κρατήρα Jezero, όπου πριν από 3,5 δισ. χρόνια υπήρχε ποτάμι και λίμνη. Το δείγμα, που συλλέχθηκε τον Ιούλιο 2024, εμφάνισε μαύρα «σποράκια» και κηλίδες σαν λεοπάρδαλης, μαζί με οργανικές ενώσεις και αποθέσεις ασβεστίου – στοιχεία που συνδέονται με την παρουσία νερού και πιθανώς μικροβιακής ζωής.

«Δεν βρίσκουμε άλλη εξήγηση πέρα από βιολογική», δήλωσε ο υπηρεσιακός διοικητής της NASA, Σον Ντάφι, χαρακτηρίζοντας την ανακάλυψη «την πιο καθαρή ένδειξη ζωής που έχουμε δει ποτέ στον Άρη».

Οι επιστήμονες εξετάζουν δύο σενάρια: είτε οι κηλίδες προέκυψαν από χημικές αντιδράσεις χωρίς ζωή, είτε αποτελούν αποτύπωμα μικροοργανισμών που ζούσαν στη λάσπη της αρχαίας λίμνης. Η παρουσία οργανικών μορίων και ο τρόπος σχηματισμού των ορυκτών ενισχύουν το δεύτερο ενδεχόμενο.

Ωστόσο, οριστική απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο αν τα δείγματα επιστρέψουν στη Γη. Εκεί θα αναλυθούν με πολύ πιο ευαίσθητα όργανα από ό,τι διαθέτει το ρόβερ. Το πρόβλημα είναι ότι το πρόγραμμα επιστροφής δειγμάτων βρίσκεται στον «αέρα» λόγω περικοπών στον προϋπολογισμό της NASA.

«Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν», είπε η Νίκι Φοξ από τη Διεύθυνση Επιστημών της NASA. «Με αυτά τα ευρήματα κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά στην απάντηση».