Πώς επιλέγουν οι μετεωρολόγοι τα ονόματα των καταιγίδων και γιατί είναι σημαντικά

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office) ανακοίνωσε τα ονόματα των καταιγίδων για την περίοδο 2025-2026, τα οποία προτάθηκαν όλα από το κοινό.

Δημοσιεύτηκε ο νέος κατάλογος με τα ονόματα των καταιγίδων για την περίοδο 2025-2026 στον Βόρειο Ατλαντικό. Η φετινή λίστα αποτελείται εξ ολοκλήρου από προτάσεις που υποβλήθηκαν από το κοινό, με περίπου 50.000 ονόματα να είναι υπό εξέταση. Οι Amy, Bram και Chandra θα είναι οι τρεις πρώτες καταιγίδες τον προσεχή χειμώνα.

Ο πλήρης κατάλογος των ονομάτων συμπληρώνεται με τα Dave, Eddie, Fionnuala, Gerard, Hannah, Isla, Janna, Kasia, Lilith, Marty, Nico, Oscar, Patrick, Ruby, Stevie, Tadhg, Violet και Wubbo.

Γιατί δίνουν όνομα στις καταιγίδες;

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, σε συνεργασία με την Met Éireann της Ιρλανδίας και την αντίστοιχη ολλανδική KNMI, άρχισε να ονομάζει τις καταιγίδες το 2015.

Η μετεωρολόγος Rebekah Hicks τονίζει πως «Όταν μια καταιγίδα έχει όνομα, γίνεται ευκολότερο για τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να μιλήσουν γι' αυτήν, να μοιραστούν πληροφορίες και να προετοιμαστούν. Είναι ένα απλό βήμα που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να βοηθήσει τις κοινότητες να παραμείνουν ασφαλείς, να προστατεύσουν τα σπίτια τους και να λάβουν σωστές αποφάσεις πριν έρθουν αντιμέτωποι με σφοδρές καιρικές συνθήκες».

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει ότι έχει διαπιστώσει πώς η ονομασία των καταιγίδων συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και τη διάσωση ζωών.

Η Hicks τονίζει ότι όσον αφορά την καταιγίδα Floris, αρχές Αυγούστου, έρευνες έδειξαν ότι το 93% των ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή που είχε τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό ήταν ενήμεροι για αυτό που έρχεται και το 83% έλαβε τα μέτρα του.

Ο Eoin Sherlock, επικεφαλής του τμήματος προγνώσεων της Met Éireann, προσθέτει ότι η καταιγίδα Éowyn τον περασμένο Ιανουάριο ήταν ένα καλό παράδειγμα του πόσο καλά λειτουργεί η ονοματοδοσία. Ο ιστότοπος της υπηρεσίας δέχτηκε τρία εκατομμύρια επισκέψεις σε δύο ημέρες, συμβάλλοντας στη διάδοση πληροφοριών που σώζουν ζωές.

Πώς επιλέγονται τα ονόματα των καταιγίδων;

Οι καταιγίδες του Βόρειου Ατλαντικού ονομάζονται με αλφαβητική σειρά, παραλείποντας τα γράμματα Q, U, X, Y και Z.

Κατά την επιλογή των ονομάτων, λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως: πόσο δύσκολο είναι να προφερθεί το όνομα, αν έχει διαφορετική ερμηνεία σε κάποια χώρα, αν συνδέεται με κάποιο σημαντικό δημόσιο πρόσωπο και είναι αμφιλεγόμενο, με οποιονδήποτε τρόπο.

Η φετινή λίστα προέρχεται από 50.000 προτάσεις που υποβλήθηκαν από το κοινό.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν ανά πάσα στιγμή στον ιστότοπο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ο κατάλογος των ονομάτων καλύπτει την περίοδο από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Αυγούστου του επόμενου έτους και συμπίπτει με την αρχή του φθινοπώρου και το τέλος του καλοκαιριού. Αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης συστημάτων χαμηλής πίεσης και καταιγίδων αρκετά σοβαρών ώστε να τους δοθεί όνομα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2024/2025, οι μετεωρολόγοι έφτασαν στο γράμμα «F» (την 1η Αυγούστου) με την καταιγίδα Floris.

Με πληροφορίες από Euronews.com