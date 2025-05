Πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων νεκρού δότη δίνει ελπίδα για τη θεραπεία αιματολογικού καρκίνου

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα πέτυχαν την πρώτη αλλογενή μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων από νεκρό δότη, φέρνοντας ενδεχομένως «επανάσταση» στη θεραπεία ασθενών με καρκίνους του αίματος

Η καινοτόμος προσέγγιση συλλέγει βλαστοκύτταρα από τη σπονδυλική στήλη νεκρών δωρητών οργάνων, δημιουργώντας μια τράπεζα κατεψυγμένων βλαστοκυττάρων που θα μπορούσε να μειώσει ή να εξαλείψει τις χρονοβόρες αναζητήσεις ζωντανών δοτών και τις καθυστερήσεις στον έλεγχο συμβατότητας.

Αυτή τη στιγμή η κλινική δοκιμή Φάσης 1 (NCT05589896) που «τρέχει», στοχεύει στην προσφορά επιλογών για μεταμόσχευση σε ασθενείς με επιθετικούς καρκίνους του αίματος, για τους οποίους δεν υπάρχουν συμβατοί δότες εν ζωή.

Η πρωτοποριακή ιατρική πρόοδος επιτεύχθηκε στο Ινστιτούτο για τον Καρκίνο Huntsman στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, όπου οι ερευνητές πραγματοποίησαν με επιτυχία την πρώτη αλλογενή μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων χρησιμοποιώντας κύτταρα από έναν αποβιώσαντα δότη στο πλαίσιο της κλινικής δοκιμής.

Κατά τις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις χρησιμοποιούνται βλαστοκύτταρα από δότες και όχι από τον ίδιο τον ασθενή για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου μυελού των οστών. Ωστόσο, η τρέχουσα προσέγγιση αντιμετωπίζει σημαντικούς περιορισμούς, καθώς η ανεύρεση συμβατών δοτών μέσω οικογενειακών διασυνδέσεων ή μητρώων εθελοντών μπορεί να είναι από δύσκολη έως αδύνατη για πολλούς ασθενείς. Ακόμα και όταν εντοπιστούν ταιριαστοί δότες, ενδέχεται να μην μπορούν αυτοί να συνεισφέρουν για διάφορους λόγους.

Η νέα πρωτοποριακή διαδικασία που δοκιμάζεται, αντιπροσωπεύει μια σημαντική μετατόπιση στη μεθοδολογία μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων, η οποία παραδοσιακά βασιζόταν αποκλειστικά σε ζώντες δότες από την έναρξή της τη δεκαετία του 1970. Οι παραδοσιακές μέθοδοι συλλογής περιλαμβάνουν είτε τη συλλογή μυελού των οστών είτε την αφαίρεση, μια διαδικασία που εξάγει βλαστοκύτταρα από το αίμα ζώντων δοτών. Αυτές οι προσεγγίσεις απαιτούν εκτεταμένο συντονισμό και μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις που αποδεικνύονται επιζήμιες για ασθενείς με ταχέως εξελισσόμενες ασθένειες. Το νέο επίτευγμα θα μπορούσε να διευρύνει δραματικά τις επιλογές θεραπείας για καρκινοπαθείς που επί του παρόντος αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση σε δυνητικά σωτήριες μεταμοσχεύσεις.

«Αυτή η μελέτη αποτελεί ένα συναρπαστικό βήμα στη πρόσβαση σε μεταμοσχεύσεις για ασθενείς που αντιμετωπίζουν επιθετικούς καρκίνους του αίματος, όπως οξεία μυελογενή λευχαιμία, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία και μη-Hodgkin λέμφωμα» σχολιάζει, ο Δρ. Σάγκαρ Πατέλ, ερευνητής στην ομάδα Μεταμόσχευσης Αίματος και Μυελού στο Ινστιτούτο Huntsman, αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα και κύριος ερευνητής στο κέντρο όπου διενεργείται η κλινική δοκιμή. «Χρησιμοποιώντας μοσχεύματα από νεκρούς δότες που έχουν φυλαχθεί σε τράπεζες, ελπίζουμε να επεκτείνουμε τη διαθεσιμότητα αλλογενών μοσχευμάτων πιο γρήγορα».

Τα βλαστοκύτταρα που συλλέγονται από τη σπονδυλική στήλη νεκρών ατόμων που είχαν προηγουμένως συναινέσει σε δωρεά οργάνων, διατηρούνται σε μια τράπεζα κατεψυγμένων βλαστοκυττάρων, δημιουργώντας έναν άμεσα διαθέσιμο πόρο που θα μπορούσε να μειώσει δραματικά τους χρόνους αναμονής για τους επιλέξιμους ασθενείς. «Ελπίζουμε ότι έχουμε ξεκλειδώσει έναν πόρο που προηγουμένως ήταν ανεκμετάλλευτος», συμπληρώνει ο Δρ. Πατέλ.

Η κλινική δοκιμή Φάσης 1 (NCT05589896) στρατολογεί αυτή τη στιγμή ασθενείς στο Ινστιτούτο Καρκίνου Huntsman και άλλες τοποθεσίες στις ΗΠΑ. Χρηματοδοτείται από το Center for the Biomedical Advanced Research and Development Authority & Ossium Health και επιδιώκει να προσδιορίσει εάν τα μοσχεύματα βλαστοκυττάρων από νεκρούς δότες μπορούν να παρέχουν ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα θετικά πρώιμα αποτελέσματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκτεταμένες εφαρμογές για μεγαλύτερους πληθυσμούς ασθενών. Εάν αποδειχθεί επιτυχής αυτή η προσέγγιση, θα μπορούσε να εκδημοκρατίσει την πρόσβαση στη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, παρέχοντας ελπίδα σε ασθενείς που προηγουμένως είχαν περιορισμένες ή καθόλου επιλογές.

«Δεν θεραπεύουμε απλώς ασθένειες. Εργαζόμαστε για να επεκτείνουμε την πρόσβαση και να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα για τους ασθενείς που έχουν ανάγκη», προσθέτει ο Δρ. Πατέλ. «Καταργώντας τα εμπόδια στη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, μπορούμε να καλύψουμε κρίσιμα κενά στην περίθαλψη, να σώσουμε περισσότερες ζωές και να προσφέρουμε ελπίδα σε όσους νόμιζαν ότι δεν είχαν καμία».

Καθώς η κλινική δοκιμή προχωρά, η ιατρική κοινότητα θα την παρακολουθεί στενά για να διαπιστώσει εάν αυτή η καινοτόμος προσέγγιση μπορεί να εκπληρώσει την υπόσχεσή της, να μεταμορφώσει το τοπίο της μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων και της θεραπείας του καρκίνου του αίματος.

Αξίζει να αναφερθεί πως αυτή τη στιγμή στο Ινστιτούτο Καρκίνου Huntsman «τρέχουν» περισσότερες από 325 κλινικές δοκιμές από 276 ερευνητικές ομάδες που μελετούν τον καρκίνο. Στο Ινστιτούτο δε, έχουν ανακαλυφθεί τα περισσότερα γονίδια για κληρονομικούς καρκίνους από οποιοδήποτε άλλο κέντρο καρκίνου, και οι ερευνητές είναι παγκοσμίως γνωστοί για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ξεκινά ο καρκίνος και για τη χρήση αυτής της γνώσης στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για τη θεραπεία της μοναδικής ασθένειας κάθε ασθενούς.

Πηγή: Huntsman Cancer Institute