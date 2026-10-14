«Πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γραμμές στη δραστηριότητα του εκάστοτε Αμερικανού Πρέσβη στην Ελλάδα», υπογραμμίζει ο Τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛΑΣ.

«Η δήλωση του κυβερνητικού εκπρόσωπου, Παύλου Μαρινάκη, ότι δεν θα ζητηθούν εξηγήσεις από την αμερικανική πλευρά για την υπόθεση Γκιλφόιλ είναι υποτιμητική για την Ελλάδα και αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, πόσο βλάπτει τη χώρα το δόγμα της λευκής επιταγής», αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Τζήμητρας, με αφορμή τα όσα είπε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά από σχετική απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Είναι όχι μόνο δικαίωμα του κράτους υποδοχής αλλά και υποχρέωση προς τον λαό του να διαλευκαίνονται υποθέσεις που ρίχνουν σκιές στο σύνολο των δραστηριοτήτων ξένων πρεσβευτών και στην περίπτωση αυτή της πρώην Αμερικανίδας Πρέσβεως στην Ελλάδα. Η δήλωση του αυτή, δεν αντιστοιχεί στην αντίδραση κράτους που σέβεται τους θεσμούς και τους πολίτες του, αλλά κράτους - δεδομένου συμμάχου, το οποίο θα δεχτεί αγόγγυστα την όποια επιλογή των ΗΠΑ. Η λογική του «δεν τρέχει και τίποτα» που υιοθετεί η κυβέρνηση δίνει λάθος μήνυμα και για τον επόμενο Πρέσβη που έρθει αλλά και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις συνολικά», συνεχίζει ο Τομέαρχης Εξωτερικών της ΕΛΑΣ και συνεχίζει: «Βέβαια, δυστυχώς κυβερνητικά στελέχη ήταν εκείνα που συμμετείχαν με όρους lifestyle στις δράσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και σήμερα επιδιώκουν απεγνωσμένα να αποφύγουν την φθορά. Άλλωστε η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη δώσει πειστικές απαντήσεις για το τι φέρεται να είπε η πρώην Αμερικανίδα Πρέσβης στον κ. Παπασταύρου και πώς (δεν) αντέδρασε η Ελλάδα.

Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει εξηγήσεις από την αμερικανική πλευρά για την αποπομπή Γκιλφόιλ και να διαλευκανθεί η υπόθεση. Πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γραμμές στη δραστηριότητα του εκάστοτε Αμερικανού Πρέσβη στην Ελλάδα, και να μην μας γυρίζουν οι κυβερνητικοί στη δεκαετία του ‘50».