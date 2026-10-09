Όταν λέμε όλοι, ότι αντίπαλος μας είναι η Δεξιά δεν υπάρχει δικαιολογία για έναν πόλεμο ανάμεσα στα δύο κόμματα, αναφέρει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρος Μαργαρίτης.

Έκκληση στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ να χαμηλώσουν τους τόνους, απευθύνει το στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη, Θόδωρος Μαργαρίτης με αφορμή την επίθεση του γραμματέα της αυτο- οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου του ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου σε τηλεοπτική εκπομπή.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει υποστεί το 2011 λεκτική- και όχι μόνο- βία. Έχει ταλαιπωρηθεί όσο κανένα άλλο κόμμα. Επομένως τα στελέχη του πρέπει να έχουν τεράστια ευαισθησία για αυτό το ζήτημα. Ο Δ. Κωνσταντόπουλος για το επεισόδιο με την Άννα Παπαδοπούλου δεν με έπεισε. Καθόλου!» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Μαργαρίτης.

Συνεχίζει λέγοντας πως «οργανώθηκα στην Μεταπολίτευση στον Ρήγα Φεραίο. Μία οργάνωση νεολαίας που έφερε πρώτη φορά την έννοια του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Από αυτή την άποψη είμαι με την πλευρά της κάθε γυναίκας που νοιώθει φόβο σε μία αντιπαράθεση με έναν άνδρα. Και γνωρίζω καλά ότι τα μισόλογα σε μία γυναικεία καταγγελία συνιστούν συνήθως μία εύκολη διαφυγή.

»Από εκεί και πέρα απευθύνω έκκληση στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ να χαμηλώσουν τους τόνους. Όταν λέμε όλοι, ότι αντίπαλος μας είναι η Δεξιά δεν υπάρχει δικαιολογία για έναν πόλεμο ανάμεσα στα δύο κόμματα. Δεν πρέπει άλλα να εκφωνούνται και άλλα να γίνονται. Άλλο η προγραμματική αντιπαράθεση και άλλο ο άγριος καυγάς» διευκρινίζει.

Καταλήγει λέγοντας πως «η κοινωνία θα θυμώσει με τα κόμματα της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς όταν δεν έχουν συνείδηση των μεγάλων προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών και τσακώνονται ακραία. Και αυτή οφείλει να είναι μια καθαρή πολιτική επιλογή».

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Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη η Άννα Παπαδοπούλου

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου προσφεύγει στην δικαιοσύνη κατά του γραμματέα αυτο- οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, μετά την καταγγελία της ότι την εξύβρισε εκτός αέρα.

Στη νέα της ανακοίνωση παραθέτει απόσπασμα από την εκτός αέρα επίθεση, όπως αναφέρει και συνεχίζει λέγοντας πως «Δυστυχώς, ο κ. Κωνσταντόπουλος δεν μου αφήνει άλλη επιλογή από το να προσφύγω στη Δικαιοσύνη. Με τη σημερινή του δήλωση, επιχειρεί να αρνηθεί όσα καταγγέλλω ότι συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα, παρουσιάζοντάς τα ως μια απλή πολιτική αντιπαράθεση.

»Μόνο που υπάρχουν μάρτυρες. Μεταξύ αυτών και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρών στο περιστατικό. Ζήτησα επίσης το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του σταθμού, αλλά ο κ. Βαθιώτης με ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Συνεχίζει λέγοντας πως «Πρόκειται για μια δυστυχώς γνώριμη πρακτική: ο θύτης επιχειρεί να εμφανιστεί ως θύμα. Η συγγνώμη μετατρέπεται σε άλλοθι και η καταγγελία βαφτίζεται πολιτική σκοπιμότητα.

Απευθυνόμενη στον ίδιο προσθέτει «Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι, κ. Κωνσταντόπουλε. Όποιος εξυβρίζει μια γυναίκα αποκαλώντας την «σκουπίδι» και κινείται επανειλημμένα απειλητικά προς το μέρος της, προκαλώντας της φόβο για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν μπορεί την επόμενη ημέρα να της κουνάει το δάχτυλο και να την εγκαλεί για πολιτικές σκοπιμότητες.

»Δεν αποδέχθηκα τη συγγνώμη σας γιατί σκέφτομαι όλες εκείνες τις γυναίκες που άκουσαν μια συγγνώμη το βράδυ και την επόμενη ημέρα βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ίδια συμπεριφορά. Το πρόβλημα δεν είναι ότι καταγγέλθηκε η συμπεριφορά σας. Το πρόβλημα είναι η ίδια η συμπεριφορά σας» αναφέρει.

Η Άννα Παπαδοπούλου που νωρίτερα είχε ζητήσει τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ στρέφεται και κατά της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνοντας πως «όσο για το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη, η μέχρι τώρα σιωπή τους απέναντι στην καταγγελία μου γεννά σοβαρά ερωτήματα».

Η κ. Παπαδοπούλου κλείνει την ανάρτησή της λέγοντας πως «Και κάτι τελευταίο, κ. Κωνσταντόπουλε: Δεν σας στοχοποιεί η καταγγελία μου. Σας εκθέτουν οι πράξεις σας. Η συνέχεια θα δοθεί στη Δικαιοσύνη. Ούτε βήμα πίσω.

Υ.Γ. Για το εάν έγινε ή όχι κάτι πίσω από τις κάμερες, ας ακούσετε προσεκτικά το τέλος του βίντεο».

{https://www.facebook.com/watch/?v=1760851825169491}

Τι προηγήθηκε

Προσωπική επίθεση από τον γραμματέα αυτο- οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλο κατήγγειλε νωρίτερα την Πέμπτη η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου και κάλεσε τη Χαριλάου Τρικούπη να πάρει θέσει ανοιχτά και να τον διαγράψει.

Αφορμή η συμπεριφορά του κ.. Κωνσταντόπουλου κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Χωρίς Χρώμα» του ART TV. Εκεί ο γραμματέας αυτο-οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε λεκτικά στην κα. Παπαδοπούλου λέγοντάς της στην αρχή «την προοδευτική παράταξη δεν την έχετε τιμήσει. Αλλάζετε θέση αναλόγως πού βρίσκεστε. Δεν έχετε ούτε θέση, ούτε άποψη, ούτε πρόγραμμα»είπε και συνέχισε φωνάζοντας «Φύγατε εν μια νυκτί, την μία μέρα λέγατε άλλα, και την άλλη άλλα». Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος κατηγόρησε της εκπρόσωπο του ΕΛΑΣ για ασυνέπεια στις πολιτικές της αποφάσεις και τόνισε «Εγώ ζητάω να πέσουν οι μάσκες».

Συνέχισε δε, στο ίδιο ύφος, απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο και παρουσιαστή της εκπομπής Γιώργο Βαθιώτη να «μη μού φέρνετε στελέχη που τη μία μέρα είναι στο ΠΑΣΟΚ την άλλη στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους θέλω τέτοιους συνομιλητές. Είναι όλοι κατάπτυστοι».

{https://www.facebook.com/reel/28456424587385336}

Με αποκάλεσε «σκουπίδι»

Σε ανάρτησή της η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΣ, ζήτησε τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ και τον κατήγγειλε για εξύβριση και εκφοβισμό.

«Ζητώ δημόσια από το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου« αναφέρει και διευκρινίζει πως «Τη ζητώ ως προοδευτικός πολίτης και ως γυναίκα που χθες το βράδυ δέχθηκε μια απολύτως απρόκλητη, εξυβριστική και εκφοβιστική επίθεση από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV.

Στη συνέχεια εξηγεί τι συνέβη: «Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο προσωπικών επιθέσεων εναντίον μου, με αφορμή την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ. Όσα ακολούθησαν, όμως, στο διάλειμμα της εκπομπής, ξεπέρασαν κάθε όριο.

»Εκτός τηλεοπτικού αέρα, με αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει» αναφέρει η κ. Παπαδοπούλου.

«Οφείλω ένα δημόσιο ευχαριστώ στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκη, ο οποίος ήταν παρών και προσπάθησε να με ηρεμήσει, καθώς τα χέρια μου έτρεμαν από την ταραχή. Λίγο αργότερα, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και μου ζήτησε συγγνώμη. Δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του. Αναρωτιέμαι αν θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε έναν άνδρα πολιτικό αντίπαλο» αναφέρει.

Σχολιάζει ακόμα πως «σε μια εποχή που η βία κατά των γυναικών αποτελεί οδυνηρή καθημερινότητα, η εξύβριση και ο εκφοβισμός δεν μπορούν να βαφτίζονται «κακιά στιγμή» ή πολιτική αντιπαράθεση. Το αυγό του φιδιού δεν μπορεί να το εκκολάπτει μια δημοκρατική και προοδευτική παράταξη. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει καθαρή θέση. Είναι υπέρ ή κατά της βίας».

Η απάντηση Κωνσταντόπουλου

Με ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, απαντά στις καταγγελίες της Άννα Παπαδοπούλου κάνοντας λόγο για πολιτική αντιπαράθεση. Με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, όπως φαίνεται και από την ανακοίνωση, ζητά συγγνώμη από την αναπληρώτρια εκπρόσωπο του ΕΛΑΣ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν θα επιτρέψω όμως την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛΑΣ από τα πολιτικά του αδιέξοδα».

«Η κα. Άννα Παπαδοπούλου μετά την παρέλευση 20 ωρών θυμήθηκε να ανακινήσει ζήτημα για την χθεσινή μας τηλεοπτική αντιπαράθεση. Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα το κόμμα ΕΛΑΣ μετά τις «γκάφες» του αρχηγού του που δεν ήξερε ούτε τι είδους καλώδιο θα ποντιστεί ανοικτά της Κάσου και εμφανίστηκε ξανά αμετροεπής και αλαζόνας δηλώνοντας κατακτητής της κεντροαριστεράς. Με την κα. Παπαδοπούλου αντιπαρατέθηκα πολιτικά σε οξείς τόνους τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά.

»Δεν θα σταθώ στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου απηύθυνε πρώτη ξεκινώντας τον λεκτικό διαξιφισμό, δεν με αγγίζουν. Δεν θα επιτρέψω όμως την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛΑΣ από τα πολιτικά του αδιέξοδα» καταλήγει η ανακοίνωση.