«Έχει ένα αεράκι, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά όπως ο καιρός αλλάζει έτσι συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», είπε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στα «ήρεμα νερά».

«Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, ενώ έκανε λόγο για «ελαφρύ κυματισμό» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αναφορικά με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, τόνισε πως: «Η επίσκεψη αυτή του Μάρκο Ρούμπιο έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδος, είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μία φορά μόνο, πήγε στην Ινδία πέρυσι, και η δεύτερη φορά που το έκανε είναι να έρθει στην Ελλάδα».

«Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω κι εγώ, και νομίζω ότι η επίσκεψή του αυτή επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σχέσεις οι οποίες έχουν προφανώς μια έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας, και επενδύσεων. Άρα, νομίζω ότι αναμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό» επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Πολιτική επιλογή της Ελλάδας να διατηρεί ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στις προμήθειες αμυντικού υλικού»

Ο Ρούμπιο, εξήγησε ο πρωθυπουργός, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια εποχή όπου στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή.

«Νομίζω ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, ως προς τα αμιγώς αμυντικά ζητήματα, θέλω να επαναλάβω την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Είναι να μπορεί να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Εκεί ακριβώς εντάσσεται και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35, μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16, και βέβαια η επίσκεψη αυτή επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρώ λοιπόν ότι και μερικές φορές, ξέρετε, και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Και νομίζω ότι και η αναπαραγωγή που η επίσκεψη είχε στο εξωτερικό, και το γεγονός ότι ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Πνύκα με την εικόνα της Ακρόπολης από πίσω του, είναι και μια ένδειξη της ήπιας ισχύος που η Ελλάδα ακόμα έχει και του γεγονότος ότι δεν μιλάμε κι εμείς πολύ συχνά για την μεγάλη παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδος, ως θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Όλα αυτά, όλα αυτά έχουν έναν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο».

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«Εγώ θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά μια χώρα η οποία είναι ενταγμένη στο σκληρό πυρήνα της Δύσης. Είναι μια χώρα η οποία είναι και μια γέφυρα αυτή τη στιγμή προς τη Μέση Ανατολή, προς την περιοχή του Κόλπου, και προς την Ινδία. Δεν αναφέρομαι τυχαία στην Ινδία, γιατί θεωρώ ότι αυτός ο νέος γεωπολιτικός και γεωοικονομικός διάδρομος στον οποίο αποκαλούμε IMEC, Ινδία-Μέση Ανατολή-Ευρώπη, έχει καθοριστική σημασία για τη χώρα μας. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα, αρκεί να το δει κανείς στον χάρτη της δυνατότητας που έχουμε στα θέματα διασυνδεσιμότητας. Και εκεί εντάσσονται, βέβαια, και τα μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας, όπως ''τα'', όχι ''το'', γιατί δεν είναι ένα μόνο, όπως τα ηλεκτρικά καλώδια, τα οποία τελικά καταλήγουν στην πατρίδα μας» επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Η στρατηγική σχέση της Ελλάδας είναι με το κράτος του Ισραήλ»

«Θα πω ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδος είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι κατ' ανάγκη με τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτή η στρατηγική σχέση, η οποία έχει πολλαπλά οφέλη για την χώρα μας, να δώσω μόνο ένα παράδειγμα, ο ‘’θόλος του Αχιλλέα’’ είναι ένα υπερσύγχρονο αμυντικό σύστημα. Νομίζετε ότι οι Ισραηλινοί το πουλάνε σε οποιονδήποτε; Με πολύ προχωρημένη τεχνολογία και με δυνατότητα της πατρίδας μας να έχει την ιδιοκτησία και το software του κώδικα, του πηγαίου κώδικα, για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος. Να λοιπόν ένα άμεσο όφελος από αυτήν την ισχυρή πολιτική σχέση. Θα έλεγα όμως, γιατί υπάρχει, μπορεί να υπάρχει μια βάση σε αυτήν την κριτική, ότι αυτή η σχέση δεν έχει αποβεί εις βάρος των πολύ ισχυρών δεσμών που έχει η πατρίδα μας με τον αραβικό κόσμο, με την παλαιστινιακή αρχή. Ούτε μας έχει εμποδίσει να εκφραστούμε ανοιχτά και να επικρίνουμε την κυβέρνηση του Ισραήλ, όταν αυτή ξεπερνάει τα όρια, όπως παραδείγματος χάρη έχει συμβεί επανειλημμένα στη Δυτική Όχθη, πιέζουμε για να πάμε από την πρώτη φάση του Σχεδίου Ειρήνης Τραμπ στη Γάζα στη δεύτερη, αλλά έχουμε ασκήσει, και θα έλεγα, μια κριτική στο Ισραήλ, οπότε κρίνουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση κινείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τις δικές μας αρχές και αξίες».

«Νομίζω ότι και ο κύριος Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας. Και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό, γι' αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, εξαρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο, διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση. Και τώρα, βέβαια, με τη συμμετοχή της Γαλλίας και του γαλλικού επενδυτικού κεφαλαίου Meridian, ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, καταλαβαίνετε ότι πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά, και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες».

«Αυτοί που μας ασκούν κριτική, περίπου εύχονται για στραβοπατήματα»

«Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Είτε η κριτική αυτή έρχεται από τα Ισραήλ, είτε έρχεται από τα δεξιά. Θα τους συνιστούσα να είναι πιο προσεκτικοί και να μην σπεύδουν με τέτοιο τρόπο να εκπέμψουν την εμπάθεια τους προς την κυβέρνηση και προς εμένα προσωπικά. Εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα, στα οποία θα έπρεπε να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο συνεννόησης. Δυστυχώς, λυπάμαι, διότι αυτό το οποίο όλοι στο εξωτερικό μας πιστώνουν, ότι η Ελλάδα έχει ενισχυθεί σημαντικά, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και αμυντικά τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι το προσπερνούν στη χώρα μας ως αν είναι κάτι περίπου αυτονόητο. Το γεγονός ότι μπορούμε σήμερα να έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, αλλά ταυτόχρονα να δαπανούμε και 3,5% του ΑΕΠ μας στην άμυνα, δεν ήταν κάτι εύκολο. Και αυτό γίνεται από το υστέρημα του Έλληνα πολίτη. Αν δαπανούσαμε λιγότερα χρήματα στην άμυνα, θα μπορούσαμε να διαθέσουμε περισσότερους πόρους για, παράδειγμα, για την ενεργειακή στήριξη. Το συμβόλαιο όμως το οποίο έχουμε υπογράψει με την κοινωνία, θεωρώ ότι οι προτάσεις την ασφάλεια της χώρας ως το υπέρτατο αγαθό το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε. Και γι' αυτό και δαπανούμε αυτούς τους πόρους, γι' αυτό και αποκτούμε τη (φρεγάτα) Belharra, γι' αυτό και αναβαθμίζουμε τα F-16, γι' αυτό και επενδύουμε στο "θόλο του Αχιλλέα"».

«Δεν θυμάμαι καμία δήλωση Τσίπρα που να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ για F35 στη Τουρκία»

Ο πρωθυπουργός επέκρινε με δριμύτητα τον Αλέξη Τσίπρα: «Μου κάνει πολύ εντύπωση πώς ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι, αυτό μπορεί να είναι ενδεχομένως και ένα επαναλαμβανόμενο σαρδάμ. Αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το '29 και το '30 στην χώρα μας, ότι οι πιλότοι μας σύντομα θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται, ότι ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στη βάση της Ανδραβίδας για να τα υποδεχθούμε και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον, είναι εκτός των προγραμμάτων F-35. Και περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Από εκεί και πέρα, ας το κρίνουν οι ακροατές σας αυτό, αν αυτός συνιστά υπεύθυνη στάση. Να πω μόνο το εξής. Ο κύριος Τσίπρας είναι πρωθυπουργός. Όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35, και θα παραλάμβανε 100 F-35, αν δεν έκανε το λάθος, να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κυρίου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των Ηνωμένων Πολιτειών να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία; Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Έψαξα μαζί σας».

Ηλεκτρική διασύνδεση

««Νομίζω ότι και ο κ. Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Και τώρα βέβαια, με τη συμμετοχή του γαλλικού επενδυτικού κεφαλαίου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, καταλαβαίνετε ότι πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και τη φίλη Γαλλία. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ζήτημα του καλωδίου.

«Ελαφρύ κυματισμό» βλέπει στα ελληνοτουρκικά ο πρωθυπουργός

«Τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ας πούμε, ένας ελαφρύς κυματισμός, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε», σχολίασε ο Μητσοτάκης για τα ελληνοτουρκικά. «Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουγάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές συνάντησεις με τον Τούρκο πρόεδρο».

«Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία μάλιστα είναι αποτυπωμένη σε συμφωνίες τις οποίες έχουμε υπογράψει. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ταυτόχρονα, όπως σας είπα και πριν, είναι μια χώρα που έχει οικοδομήσει ένα πολύ ισχυρό πλέγμα σχέσεων με χώρες του Αραβικού κόσμου, με την Ινδία και με το Ισραήλ. Προφανώς από εκεί και πέρα η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία. Και αυτό το οποίο συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία είναι πραγματικά ανατριχιαστικά, διότι φαίνεται ότι πηγαίνουμε από έναν πόλεμο όπου ουσιαστικά στόχοι ήταν μόνο στρατιωτικοί σε ένα πλήρη πόλεμο όπου σκοτώνονται συνέχεια άμαχοι. Και η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τάχθηκε με το μέρος της Ουκρανίας, διότι ήταν αμυνόμενη, διότι κάπως πήγε να την εισβάλει και να την κατακτήσει.

Και το κάναμε όχι μόνο διότι αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, αλλά και οι κανόνες της ηθικής, αλλά διότι και εμείς ως χώρα είμαστε μια χώρα που έχουμε οικοδομήσει την εξωτερική μας πολιτική πάνω στο διεθνές δίκαιο και στο απαράβιαστο των συνόρων. Τώρα, αν στην πατρίδα μας υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι μπορεί να είναι φιλικοί προς την ρωσική ηγεσία, σίγουρα θα υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό αποτύπωμα. Όλοι θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει, αλλά δεν μπορεί, φαντάζομαι ότι θα συμφωνούμε, ότι δεν θα ήταν καλό, ούτε δίκαιο, ούτε σωστό ο πόλεμος αυτός να τελειώσει με το να συντριβεί η Ουκρανία. Διότι έτσι θα είχε ουσιαστικά δικαιωθεί ο επιτιθέμενος. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας και ο ελληνισμός κουβαλάει ακόμα ανοιχτή την πληγή της Κύπρου. Όπου 52 χρόνια μετά έχουμε να διαχειριστούμε μια εισβολή και μια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος του νησιού».

«Ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί»

«Και κλείνω με τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο αυτό ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Μα ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος για να το εξηγήσουμε απλά; Είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας, αλλά και τους σταθμούς επαναεργοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βόρειους γείτονές μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια, αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα. Ότι η Αμερική και η κυβέρνηση, αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδας. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Άρα νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό. Και συνέπεια θα σας έλεγα και με μια συνολική επιλογή της χώρας μας. Από τη μία να επενδύσει στην πράσινη μετάβαση με πολύ γρήγορους ρυθμούς, από την άλλη να ψάξουμε κι εμείς να δούμε αν έχουμε φυσικό αέριο. Και το κάνουμε με αμερικανικές εταιρείες. Και όταν η Chevron, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon, το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια μετά».

«Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα»

Για την αυξημένη δημοσιονομική ευελιξία λόγω ενεργειακής κρίσης και την κριτική Ανδρουλάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό που έχουμε. Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα παρά τα πράσινα άλογα».

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Σήμερα έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θα ήταν τελείως λάθος η χώρα αυτή τη στιγμή να εκπέμπει μήνυμα αδυναμίας και η κυβέρνηση να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο επειδή τη συμφέρει πολιτικά. Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική. Δεν θα δεχόμουν ποτέ να «κατέβουν τα μολύβια» και να σταματήσει η κυβέρνηση να κυβερνά. Υπάρχουν πολλά παραδοτέα ακόμα που αυτή τη στιγμή υλοποιούνται».

«Καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή – Όχι σε ανασχηματισμό»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το φαινόμενο αλαζονικών συμπεριφορών εντός της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται». Ξεκαθάρισε πως «καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», επαναλαμβάνοντας πως «πρέπει να είμαστε προσεκτικοί». «Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς μας και τους βουλευτές μας ενδείξεις τέτοιας πληθώρας. Πιστεύετε ότι οι πολίτες ανέχονται σήμερα τέτοιες συμπεριφορές; Έχουν απαίτηση για το ήθος και το ύφος της εξουσίας» συμπλήρωσε. Ερωτηθείς, δε, αν σκέφτεται να προχωρήσει σε ανασχηματισμό, ο πρωθυπουργός απάντησε μονολεκτικά και κατηγορηματικά «όχι».