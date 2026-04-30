Σαφείς αποστάσεις από τις πολιτικές μετακινήσεις προσώπων, αλλά και μήνυμα υπέρ ευρύτερων συνεργασιών στον χώρο της Κεντροαριστεράς, εξέπεμψε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Κληθείς να σχολιάσει την προσχώρηση του Νικόλα Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παππάς απέφυγε να δώσει πολιτική διάσταση και έριξε το βάρος στην ατομική ευθύνη των επιλογών. «Ο καθένας μπορεί να περιδιαβαίνει όπως ο ίδιος εκτιμά ότι τον ωφελεί προσωπικώς κάθε στιγμή», σημείωσε, για να προσθέσει με νόημα: «Ας κριθεί ο καθένας με τις επιλογές του και τα κριτήρια με τα οποία ιεραρχεί τις κατευθύνσεις του».

Αναφερόμενος στα σενάρια αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ προς έναν νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, παρέπεμψε στη γραμμή που έχει ήδη διατυπωθεί από τον Σωκράτη Φάμελλο: «προσωπικές στρατηγικές και αποσκιρτήσεις δεν απαντούν στα προβλήματα». Διευκρίνισε ότι οι τελικές τοποθετήσεις θα προκύψουν συλλογικά, μετά τις συνεδριάσεις των οργάνων του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει προγραμματικά ελλείμματα», αλλά καλείται να διαχειριστεί εκκρεμότητες που πρέπει να αποσαφηνιστούν.

Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό σχεδιασμό, ο κ. Παππάς εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συγκρότηση ευρείας συμμαχίας. «Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει και θα πετύχει να φτιάξει μια εκλογική συμμαχία […] η επιθυμία μας είναι να είναι όσο ευρεία γίνεται», τόνισε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι δυνάμεις που είχαν στηρίξει την κυβερνητική περίοδο 2015–2019 μπορούν να συναντηθούν ξανά σε κοινό μέτωπο. Μάλιστα, περιέγραψε ως επιθυμητή εικόνα ένα «στρογγυλό τραπέζι» διαλόγου με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, των Αλ. Τσίπρα, Σ. Φάμελλου, Λούκα Κατσέλη, Νίκου Κοτζιά και Πέτρου Κόκκαλη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέτει ζήτημα διάλυσης υφιστάμενων σχηματισμών, κάτι που –όπως είπε– «λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη». Το κρίσιμο ερώτημα, κατά τον ίδιο, είναι αν οι πολιτικές δυνάμεις θα κινηθούν αυτόνομα ή συντονισμένα. «Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όλοι μαζί», ξεκαθάρισε, επισημαίνοντας ότι το κόμμα του φέρει και την ευθύνη να επιταχύνει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διαμόρφωση αυτής της συμμαχίας.

Ασκώντας κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ. Παππάς υποστήριξε ότι η στάση του δεν συμβάλλει στη διαμόρφωση συνεργασιών. Όπως ανέφερε, «ηγείται ενός κόμματος το οποίο ιστορικά συνεργάστηκε με τη ΝΔ, αποκλείει συνεργασία με την Αριστερά», ενώ τον κατηγόρησε ότι δεν ανταποκρίθηκε σε πρωτοβουλίες κοινοβουλευτικής σύμπραξης, όπως μια πρόταση μομφής. «Καθένας κρίνεται για τις επιλογές του», κατέληξε.

Η παρέμβαση Παππά αποτυπώνει τις διεργασίες και τις ισορροπίες στον χώρο της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να επιδιώκει τη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετώπου, την ώρα που οι πολιτικές μετακινήσεις και οι ζυμώσεις εντείνονται ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.