«Δεν είναι η πρώτη φορά που μια προσπάθεια κυβερνητικής σπίλωσης καταρρέει στην αίθουσα του δικαστηρίου. Το ίδιο είχε γίνει με την αθώωση του Λευτέρη Κρέτσου για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.»

Για δικαστική δικαίωση και ταυτόχρονα κατάρρευση πολιτικής στοχοποίησης έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών Νίκος Παππάς, μετά την αθωωτική απόφαση του Πλημμελειοδικείου Αθηνών στην υπόθεση Μιωνή.

Ο κ. Παππάς υποστήριξε ότι η υπόθεση αξιοποιήθηκε επί σειρά ετών ως εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης, με στόχο – όπως ανέφερε – τη στοχοποίησή του και την πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σημείωσε, η κατηγορία περί ψευδούς κατάθεσης ενώπιον προανακριτικής επιτροπής της Βουλής δεν ευσταθούσε και τελικά απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Στη δήλωσή του τόνισε χαρακτηριστικά ότι «κατέρρευσε η μεθόδευση της ΝΔ», κάνοντας λόγο για πολιτική σκευωρία που, όπως υποστηρίζει, δεν επιβεβαιώθηκε στη δικαστική αίθουσα. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον συνήγορό του για τη νομική του εκπροσώπηση.

Η δήλωση του Νίκου Παππά

Η σημερινή αθώωσή μου από το Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως, κλείνει μια υπόθεση που αξιοποιήθηκε επί χρόνια για να στηθεί ακόμη ένας κύκλος πολιτικής στοχοποίησης εις βάρος μου και εις βάρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η κατηγορία, που κατέρρευσε στο δικαστήριο, αφορούσε δήθεν ψευδή κατάθεσή μου στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής, σε σχέση με την υπόθεση Μιωνή από το 2016.

Μια υπόθεση που η Ν.Δ. του Κυριάκου Μητσοτάκη έστησε και υλοποίησε.

Η κρίση του δικαστηρίου είναι: Αθώωση.

Και σε αυτό το σημείο οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τον συνήγορό μου, Βαγγέλη Γεωργακόπουλο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια προσπάθεια κυβερνητικής σπίλωσης καταρρέει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Το ίδιο είχε γίνει με την αθώωση του Λευτέρη Κρέτσου για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.

Σήμερα, ενώ ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται αντιμέτωπος με τις διαδοχικές αποκαλύψεις των σκανδάλων καταλήστευσης του δημόσιου χρήματος, έχει να αντιμετωπίσει και κάτι ακόμα. Την κατάρρευση των μεθοδεύσεών του.

Σύντομα θα επέλθει και η κατάρρευση της κυβέρνησης της Ν.Δ. και του ιδίου.