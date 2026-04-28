Η ανάρτηση Δένδια από το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Θαλάσσιας Ασφάλειας, στο Ίδρυμα Ευγενίδου βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας παραθέτει σχετική φωτογραφία από το συνέδριο με θέμα: «Η Θαλάσσια Ασφάλεια σε μια Εποχή Γεωπολιτικής, Γεωοικονομικής και Τεχνολογικής Αναταραχής».

Το συνέδριο εστίασσε σε πέντε βασικούς άξονες: την γεωπολιτική της θάλασσας, την «γεωοικονομική εργαλειοποίηση» της ναυτιλίας, τον ρόλο της τεχνολογίας, την διαχείριση κινδύνου και την στρατηγική θέση της ελληνικής ναυτιλίας στο νέο διεθνές περιβάλλον.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την συνδιοργάνωση του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων –Ελλάδα (Council for International Relations–Greece, CfIR-GR,

www.cfir.gr), του International Propeller Club (Port of Piraeus), του Society for Geopolitics (S4GEO) με το FAINST, και την συνεργασία της Σχολής Ναυτιλιακών και Βιομηχανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ).

Παραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος Ευγενίδου στο Παλαιό Φάληρο υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

