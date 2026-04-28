Θέμα χρόνου η ένταξη Φαραντούρη στην ευεωκοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ - Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για Κασιμάτη - Πριν τις εκλογές η ένταξη της Τζάκρη.

Η ακατανόητη απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλα να βάλει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στον πολιτικό και νομικό κόσμο, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δείχνει άμεσα ανακλαστικά και να διοργανώνει χθες το απόγευμα συνέντευξη τύπου.

Εκεί όπου κυριάρχησαν οι καταγγελτικοί τόνοι και κυρίως η έμμεση σύνδεση ή και ταύτιση του πρωθυπουργού με τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Στην πραγματικότητα αυτό που ήθελε, εκτός των άλλων, ο κ. Ανδρουλάκης με τη χθεσινή του παρέμβαση είναι να δείξει πως αυτός ηγείται του αντικυβερνητικού μετώπου, ιδίως σε ένα θέμα, αυτό των υποκλοπών, που σχετίζεται με τη λειτουργία της δικαιοσύνης και των θεσμών. Εξ ου και το γεγονός ότι θα καταθέσει από κοινού με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρωτίστως με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Η κίνηση αυτή είναι σαφές ότι σχετίζεται και με τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και την προετοιμασία του νέου φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό. Με την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να κατοχυρωθεί στο γήπεδο της αντιπολίτευσης ως η πιο ισχυρή δύναμη. Είναι προφανές ότι από εδώ και στο εξής η Χαριλάου Τρικούπη θα πορεύεται με το 1,5 μάτι προς την κυβέρνηση και το άλλο μισό προς τον κ. Τσίπρα, πολύ περισσότερο όταν στα πράσινα κομματικά γραφεία φτάνουν πληροφορίες για διείσδυση του πρώην πρωθυπουργού σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ακόμα και αν δεν πρόκειται για πρωτοκλασάτα πρόσωπα, το τελευταίο που θα ήθελε στην παρούσα φάση ο κ. Ανδρουλάκης είναι να φανεί ότι το «κόμμα Τσίπρα» μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για δικά του στελέχη. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αρχίσει το ΠΑΣΟΚ να ανακοινώνει μεταγραφές που είναι εδώ και καιρό «κλεισμένες». Για παράδειγμα, είναι θέμα χρόνου να επικυρωθεί η μετακίνηση του Νικόλα Φαραντούρη στην ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι χαρακτηριστικό ότι την Κυριακή το απόγευμα, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η ψηφοφορία για την εκλογή του Πολιτικού Συμβουλίου, ο κ. Φαραντούρης μιλούσε μαζί με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά σε εκδήλωση στην Εύβοια.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος και για την Νίνα Κασιμάτη, η οποία κατά ασφαλείς πληροφορίες έχει ήδη συνεννοηθεί με τον κ. Ανδρουλάκη για το πως θα γίνει η μετακίνησή της στο ΠΑΣΟΚ. Κομματικές πηγές αναφέρουν ότι έχουν στα σκαριά και άλλα πρόσωπα που θα ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς να παραγνωρίζουν και τον κίνδυνο των αντιδράσεων. Για αυτό και εκτιμάται πως κάποια πρόσωπα που θεωρούνται φορτισμένα, όπως για παράδειγμα η Θεοδώρα Τζάκρη, θα ανακοινωθούν κοντά στο χρόνο των εκλογών προκειμένου να περιοριστούν οι αντιδράσεις.