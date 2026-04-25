Με επίσημη ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται στην επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα αλλά και στα όσα τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναλυτικά:

Η εμβάθυνση των ελληνογαλλικών σχέσεων αποτελεί πάγια θέση μας και πρέπει να εντάσσεται σε μια πολυδιάστατη και ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, με γνώμονα την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η υπογραφή συμφωνιών με τη Γαλλία που ανοίγουν το δρόμο στη συμμετοχή στη λεγόμενη «πυρηνική ομπρέλα» μάς βρίσκει κάθετα αντίθετους. Η αναγκαία αμυντική θωράκιση της χώρας και ο αμυντικός της σχεδιασμός οφείλουν να υπηρετούν μια συνεκτική στρατηγική για την αναβάθμιση της θέσης της χώρας και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, όχι μια λογική κούρσας εξοπλισμών.

Με προβληματισμό παρακολουθούμε συζητήσεις για την ευρωπαϊκή άμυνα που αφορούν την επέκταση της λεγόμενης «πυρηνικής αποτροπής». Τέτοιες επιλογές δεν ενισχύουν την ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά εντείνουν τη λογική των εξοπλισμών και της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Δεν μπορεί η αμυντική συνεργασία να γίνεται πεδίο εξοπλιστικών ανταλλαγμάτων ή πολιτικών παζαριών.

Η Ελλάδα οφείλει να στηρίζει μια ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας που υπηρετεί τη συνεργασία και όχι τη στρατιωτική ένταση. Ζητάμε πλήρη ενημέρωση της Βουλής και διαφάνεια στα ζητήματα των εξοπλισμών.