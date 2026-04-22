Ποιοι βουλευτές θα περιλαμβάνονται στην πρόταση- Και ο Δούκας στην πρόταση του προέδρου- Όλα τα ονόματα από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία- Την Κυριακή η ψηφοφορία.

Νωρίτερα από ότι υπολόγιζαν όλοι στο ΠΑΣΟΚ θα γίνει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσισε να την συγκαλέσει για την Κυριακή, παρότι απολύτως διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει γίνει καμία προεργασία, τουλάχιστον σε ότι αφορά στον ίδιο και τις επαφές του με τα κομματικά στελέχη και τους βουλευτές.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο κ. Ανδρουλάκης έχει αναθέσει στον διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Κουτσούκο να κάνει διερευνητικές επαφές με μια σειρά στελεχών για να ανιχνεύσει τις διαθέσεις τους ή και τις προθέσεις τους. Στο Πολιτικό Συμβούλιο θα μετέχουν 23 άτομα, εκ των οποίων οι δυο είναι ο πρόεδρος και ο γραμματέας. Ξεκινώντας από το τελευταίο, έως και χθες δεν είχε οριστικοποιηθεί η επιλογή στο πρόσωπο του Κώστα Τσουκαλά, που φαίνεται να είναι η πρώτη επιλογή του κ. Ανδρουλάκη. Και αυτό γιατί αν μετακινηθεί στη θέση του γραμματέα, θα υπάρξει κενό στο κομβικό πόστο του εκπροσώπου Τύπου. Πολύ περισσότερο όταν κινούμαστε σε προεκλογική περίοδο και δεν επιτρέπονται λάθη και αστοχίες στο κρίσιμο κομμάτι της επικοινωνίας. Πάντως οι επιλογές είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένες και μόνο εύκολη δεν είναι η απόφαση για τον γραμματέα.

Σε ότι αφορά στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, εκτιμάται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πάει σε συνθετική πρόταση, με εμφανή στόχο να διατηρήσει το καλό εσωκομματικό κλίμα. Δεδομένου ότι ελέγχει περίπου το 55% της Κεντρικής Επιτροπής, η γενικότερη αίσθηση στην Χαριλάου Τρικούπη είναι θα προσπαθήσει να έχει παραπάνω από τα μισά μέλη του οργάνου. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται η Άννα Διαμαντοπούλου, όπως επίσης και ο Παύλος Χρηστίδης. Κατά ασφαλείς πληροφορίες η πρόθεση του κ. Ανδρουλάκη είναι να συμπεριλάβει και τον Χάρη Δούκα, ο οποίος δεν έχει την δύναμη στην Κεντρική Επιτροπή για να κάνει αυτόνομες κινήσεις. Από την κοινοβουλευτική ομάδα, είναι βέβαιη η συμμετοχή του Παύλου Γερουλάνου, του Μανώλη Χριστοδουλάκη και του Μιχάλη Κατρίνη. Από τη στιγμή που το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ προβλέπει έως πέντε βουλευτές, απομένει μια θέση που θα παιχτεί πιθανότατα μεταξύ της Μιλένας Αποστολάκη και του Δημήτρη Μάντζου. Το ενδιαφέρον στην περίπτωσή τους είναι πως αμφότεροι θα βρίσκονται στο πράσινο ψηφοδέλτιο στον Βόρειο Τομέα, όποτε έχει μια συμβολική σημασία η παρουσία στο κομματικό όργανο.

Από το προεδρικό μπλοκ αναμένεται να συμπεριληφθούν στην πρόταση Ανδρουλάκη οι Ανδρέας Σπυρόπουλος, Λευτέρης Καρχιμάκης και Θανάσης Γλαβίνας. Ακούγονται επίσης ονόματα όπως του Χρήστου Κακλαμάνη, του Νίκου Μίλη, της Μάρας Κουκουδάκη, της Όλγας Μαρκογιαννάκη κ.α.

Από τη λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση τα ονόματα που συζητούνται είναι, μεταξύ άλλων, των Φίλιππου Σαχινίδη, Τόνιας Αντωνίου, Βασίλη Κεγκέρογλου, Θόδωρου Μαργαρίτη, Έφης Χαλάτση, Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη κ.α.