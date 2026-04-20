Πώς θα λύσει ο Ανδρουλάκης τον «γόρδιο δεσμό» - Τα φαβορί και τα αουτσάιντερ.

Την ώρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διατηρεί ανοιχτά τα χαρτιά του στους αντιπολιτευτικούς του χειρισμούς, είναι σφίγγα στα εσωτερικά του κόμματος, καθώς εκκρεμεί η στελέχωση των οργάνων. Το συνέδριο έληξε στις 29 Μαρτίου, ωστόσο κάτι οι μέρες του Πάσχα, κάτι το ταξίδι στην Ισπανία για το διεθνές συνέδριο των προοδευτικών δυνάμεων, κάτι το τριήμερο της πρωτομαγιάς, έχουν πάει πίσω τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Με βάση το χρονοδιάγραμμα εκτιμάται ότι η πιο πιθανή ημερομηνία είναι το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαίου για να γίνει η πρώτη συνάντηση των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής που θα εκλέξουν τον γραμματέα και το Πολιτικό Συμβούλιο.

Που σημαίνει ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει μπροστά του ένα 20ημερο για να διαβουλευτεί τόσο με τους στενούς του συνεργάτες αλλά και να κάνει τις αντίστοιχες συνεννοήσεις με τα κορυφαία στελέχη για τη σύνθεση του οργάνου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ως τώρα ακόμα και οι πιο στενοί του συνεργάτες δεν γνωρίζουν τις διαθέσεις του. Ιδίως για τη θέση του γραμματέα που θα πάρει τη θέση του Ανδρέα Σπυρόπουλου, ο οποίος εντός των προσεχών ημερών θα ανακοινωθεί ως υποψήφιος βουλευτής στο νομό Πρεβέζης.

Το γεγονός ότι το συνέδριο ψήφισε διάταξη όπου απαγορεύει τον γραμματέα που θα εκλεγεί να είναι υποψήφιος βουλευτής περιορίζει τις επιλογές του κ. Ανδρουλάκη. Οι δυο πρώτοι σε ψήφους στην Κεντρική Επιτροπή, ο Λευτέρης Καρχιμάκης και ο Θανάσης Γλαβίνας, επιθυμούν να είναι οι υποψήφιοι βουλευτές, ο πρώτος στην Δυτική Αθήνα και ο δεύτερος στην Β' Θεσσαλονίκης. Όπως εδώ και καιρό έχουμε γράψει στο dnews, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς έχει κλειδώσει για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Εξ ου και οι σκέψεις που έγιναν για να αναλάβει ο επιτυχημένος εκπρόσωπος τύπου τη θέση του γραμματέα. Σε αυτό το σενάριο θα πρέπει να αναζητήσει ο κ. Ανδρουλάκης νέο εκπρόσωπο τύπου, κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι, ιδίως σε συνθήκες προεκλογικής περιόδου. Όπως και να έχει το όνομα του κ. Τσουκαλά είναι ψηλά στο τραπέζι, μαζί με λύσεις «χαμηλής πτήσης» όπως είναι αυτή του Γιάννη Βαρδακαστάνη, ενώ δεν αποκλείεται η έκπληξη με κάποιο γυναικείο όνομα..

Ταυτόχρονα το στοίχημα για τον κ. Ανδρουλάκη είναι να διατηρήσει την εσωκομματική ηρεμία των τελευταίων εβδομάδων, κάτι που προφανώς περνάει και μέσα από τις επιλογές που θα κάνει για το Πολιτικό Συμβούλιο. Παραδοσιακά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταθέτει μια πρόταση προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα όποιο μέλος θέλει να καταθέσει τη δική του υποψηφιότητα ή να προτείνει κάποιο άλλο μέλος για το Πολιτικό Συμβούλιο.

Στο καθοδηγητικό όργανό εκτιμάται ότι με πρόταση Ανδρουλάκη θα μετέχουν όλοι οι κορυφαίοι, μεταξύ αυτών η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Χάρης Δούκας, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Κώστας Τσουκαλάς. Στο εν λόγω όργανο επιτρέπεται να μετέχουν έως πέντε βουλευτές, οπότε εκτός των τριών προαναφερθέντων(Γερουλάνος, Χριστοδουλάκης, Κατρίνης) μένει να δούμε ποιοι θα είναι οι άλλοι δυο. Εκτιμάται ότι θα είναι μεταξύ των Παύλου Χρηστίδη, Μιλένας Αποστολάκη, Δημήτρη Μάντζου, χωρίς να αποκλείονται περιπτώσεις όπως του Πάρι Κουκουλόπουλου και της Λίτσας Λιακούλη. Στο Πολιτικό Συμβούλιο πιθανολογούνται ότι θα βρεθούν στελέχη όπως ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Τόνια Αντωνίου ή ο Βασίλης Κεγκέρογλου από το μπλοκ Χριστοδουλάκη, η Έφη Χαλάτση από το μπλοκ Γερουλάνου, ενώ μόνο εύκολες δεν είναι οι υπόλοιπες επιλογές από το προεδρικό μπλοκ.

Επιπλέον και η πρόταση που θα κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τη θέση του γραμματέα έχει το ενδιαφέρον της. Δύσκολα θα υπάρξει άλλη υποψηφιότητα, όμως αν δεν είναι ένα πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής μπορεί να καταγραφούν αρκετά "λευκά", κάτι που δεν θα είναι το καλύτερο ξεκίνημα για τον νέο γραμματέα. Κατά τις εκτιμήσεις ,ο κ. Τσουκαλάς λογίζεται ως ένα στέλεχος που "πατάει" σε όλες τις πτέρυγες του κόμματος.