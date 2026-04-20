Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κ. Παύλο Μαρινάκη, εξαπολύοντας σφοδρή κριτική για τη στάση και τις δηλώσεις του. Το Γραφείο Τύπου του κόμματος, σε ανακοίνωσή του, κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής αντιπαράθεσης, κάνοντας λόγο για «μάστορες του ψέματος, της προπαγάνδας και της τοξικότητας». Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η κυβερνητική πλευρά επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη δημόσια συζήτηση μέσω υπαινιγμών και επιθετικής ρητορικής, ενώ τονίζει ότι οι πολιτικές τοποθετήσεις του κόμματος βασίζονται σε συγκεκριμένα δεδομένα και παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, « Ο κ. Μαρινάκης, πανικόβλητος και σε συγχορδία με τους επικοινωνιακούς βραχίονες της κυβέρνησης σε ΜΜΕ και social media, επιτέθηκε στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας φαιδρούς υπαινιγμούς. Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από τους μάστορες του ψέματος, της προπαγάνδας και της τοξικότητας. Μόνο που, επειδή πάνε για μαλλί, θα βρεθούν κουρεμένοι».

Ο κ. Ανδρουλάκης ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021 είχε θίξει σε συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος το ζήτημα του εμπάργκο όπλων από ευρωπαϊκές χώρες προς την Τουρκία. Χαρακτηριστικά, είχε πει: «Πέρυσι, καταθέσαμε ως Σοσιαλιστές την πρότασή μου για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, μετά από την πολιτική παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου από την Τουρκία. Η τροπολογία επικυρώθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, αλλά τίποτε δεν άλλαξε. Πολλά κράτη – μέλη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με σοσιαλιστικές κυβερνήσεις όπως της Ισπανίας, συνεχίζουν να εξάγουν όπλα στην Τουρκία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενάντια των δύο κρατών – μελών. Αυτό είναι απαράδεκτο».

«Άραγε, ο κ. Μητσοτάκης, που είναι τόσο «δυσαρεστημένος» από τους ευρωπαϊκούς εξοπλισμούς προς την Τουρκία, έκανε ποτέ κάτι ανάλογο απέναντι στον Γερμανό Καγκελάριο, την Ιταλίδα Πρωθυπουργό και τους λοιπούς ομογάλακτούς του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα; Η απάντηση είναι ΠΟΤΕ. Ας μην ψάξει στα αρχεία του ο κ. Μαρινάκης, δεν θα βρει ούτε λέξη. Εξάλλου, η συμφωνία για την εξαγωγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ισπανίας και Τουρκίας υπογράφηκε επί διακυβέρνησης Ραχόι, επίσης ομοτράπεζου της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όσον αφορά τους υπαινιγμούς περί αντισημιτισμού που ακούστηκαν, στους κόλπους των Σοσιαλιστών δεν υπάρχουν αρνητές του Ολοκαυτώματος. Στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όμως, πριν κάνουν καριέρα ως πρωτοκλασάτοι υπουργοί του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα «ορφανά» του κ. Καρατζαφέρη με τα τσεκούρια πρωταγωνιστούσαν στην εκστρατεία του αντισημιτισμού λέγοντας ότι… δεν υπήρξε Ολοκαύτωμα. Καληνύχτα σας, κ. Μαρινάκη», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Μαξίμου: Αδικαιολόγητος εκνευρισμός του ΠΑΣΟΚ

Κυβερνητικές πηγές σχολίασαν ότι είναι «αδικαιολόγητος» ο εκνευρισμός του ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνοντας την τοποθέτηση που έκανε στο σημερινό briefing ο Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με το ταξίδι του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βαρκελώνη για το συνέδριο Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αδικαιολόγητος ο εκνευρισμός στην τελευταία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Έχουν κατηγορήσει για τα πάντα την κυβέρνηση, αλλά φανταζόμαστε ότι δεν ευθύνεται και για το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετέβη στη Βαρκελώνη για τη selfie και το βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να κάνει ομιλία», σχολίασαν από το Μαξίμου.