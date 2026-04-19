Αναλυτικά τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νάσος Ηλιόπουλος σχολιάζει repost από την πλατφόρμα X που έγινε σε ανάρτηση του λογαριασμού του Μακάριου Λαζαρίδη.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς τόνισε τα εξής:

Μπαίνεις στο X στον λογαριασμό του Μακαρίου Λαζαρίδη και το πρώτο που βλέπεις είναι το παρακάτω repost. Δηλαδή ο πρώην υφυπουργός και πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πιστεύει ότι όλα είναι καλά αλλά τον έφαγαν «συμμορίες» ανάμεσα στις οποίες η «συμμορία της Κοβεσι» και ότι η κυβέρνηση του είναι φοβική απέναντι σε αυτές τις συμμορίες.

Δύο παρατηρήσεις:

1. Το γεγονός ότι τα στελέχη της ΝΔ μιλάνε με αυτό τον τρόπο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δείχνει το επίπεδο της παρακμής και του σαπίσματος της ΝΔ.

2. Αν θέλουν να ψάξουν για «συμμορίες» αν κοιτάξουν λίγο την υπόθεση των υποκλοπών. Εκεί θα συναντήσουν αρκετούς γνώριμους τους.

Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό τον κατήφορο που έχει φέρει το καθεστώς Μητσοτάκη, ένα καθεστώς λεηλασίας δημοσίων πόρων και αυταρχισμού.

