«Η χώρα αυτή έχει ταλαιπωρηθεί διαχρονικά από δύο πράγματα. Από τη μια πλευρά τη δημαγωγία, τον λαϊκισμό, τα λεφτόδεντρα και από την άλλη τις ακρότητες, το φανατισμό, την εχθροπάθεια, τη στοχοποίηση του απέναντι. Πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την πολιτική αντιπαράθεση και τις πολιτικές διαφορές, όσο μεγάλες και αν είναι, από την τοξικότητα και το διχασμό. Έχουμε υποχρέωση όλοι μας, είτε είμαστε δεξιοί, είτε κεντρώοι, είτε αριστεροί να λειτουργούμε με ένα πιο σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό και πιο πατριωτικό τρόπο», επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη σήμερα στο ΕΡΤnews.

«Πολλές φορές», προσέθεσε, «στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας ο κομματικός φανατισμός μας θολώνει και γι' αυτό το λόγο έχουμε οδηγηθεί σε διχασμούς και εμφυλίους. Πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα πολιτικά από τα προσωπικά. Δεν μας αξίζουν αυτές οι ακρότητες, πολύ περισσότερο όταν θέλει κάποιος να αποδείξει ότι είναι προοδευτικός και ότι φέρνει το καινούργιο. Η αντιπολίτευση έχει την υποχρέωση να μας ελέγχει αυστηρά, αλλά να μείνει μακριά από τη σφαίρα της τοξικότητας και του διχασμού».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι «έχουμε μπροστά μας αρκετές πρωτοβουλίες, τις οποίες έχουμε την υποχρέωση να προχωρήσουμε μπροστά». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη διαχείριση της κρίσης, στην Συνταγματική αναθεώρηση που είναι μια ευκαιρία για μια πιο αξιόπιστη πολιτική στην Ελλάδα, σε κρίσιμα νομοσχέδια όπως ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης, η μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, το εθνικό απολυτήριο. «Και φυσικά το καλοκαίρι θα έχουμε και το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, η χώρα να μην χάσει κονδύλια από την Ευρώπη και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», σημείωσε.

Αναφορικά με την προοπτική λήψης νέων μέτρων στήριξης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε τα εξής: «Σύντομα θα ανακοινωθούν από την Eurostat τα αποτελέσματα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2025, οπότε θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με τις δυνατότητες μας από εδώ και πέρα. Τι μπορούμε να κάνουμε το 2026 και ποιος δημοσιονομικός χώρος θα υπάρξει για περαιτέρω παρεμβάσεις το 2027. Υπάρχει μια κατεύθυνση για προσωρινής ισχύος και στοχευμένα μέτρα, η οποία πάνω-κάτω θα παραμείνει. Η βούληση της κυβέρνησης είναι, παρακολουθώντας την κρίση και τις συνέπειες της να είναι παρούσα ουσιαστικά, όχι με μεγάλα λόγια και πολιτικές σαπουνόφουσκες. Πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί: προσεκτικοί απέναντι στο μέσο άνθρωπο που πλήττεται από την αύξηση της τιμής των καυσίμων και όλες τις άλλες συνέπειες. Αλλά και προσεκτικοί για να μην δώσουμε την εντύπωση ότι η χώρα υποκύπτει σε πειρασμούς λαϊκισμού και κάνει πράγματα αναντίστοιχα με αυτά που κάνουν άλλες χώρες, όσο και αν αυτό ενοχλεί κάποιους οι οποίοι θέλουν να παριστάνουν ότι είναι φιλολαϊκοί. Και εδώ απαντώ και σε αυτούς που αναρωτιώνται αν τα πρωτογενή πλεονάσματα τρώγονται. Αποδεικνύεται ότι τρώγονται, όπως αποδείχτηκε και πέρυσι. Είναι ένας δρόμος σοβαρότητας να κρατάς καλή ισορροπία στα δημόσια οικονομικά, να έχεις νοικοκυριό. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δίνεις αυτά τα οποία αντέχεις χωρίς να διακυβεύεις τις εθνικές επιτυχίες των τελευταίων ετών στην οικονομία. Διότι, παρά την πολύ σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους έχουμε ακόμα υψηλό δημόσιο χρέος και πρέπει είμαστε προσεκτικοί σε περιόδους κρίσεων».

Σε σχέση τέλος με την ψηφοφορία που θα γίνει την Τετάρτη για την άρση ασυλίας βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε: «Πρώτον, η ψήφος κατά το Σύνταγμα είναι κατά συνείδηση. Δεύτερον, με βάση τη Συνταγματική αναθεώρηση που πέρασε με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019 προβλέπεται ότι αίρεται αυτομάτως η βουλευτική ασυλία για οτιδήποτε δεν σχετίζεται με τα βουλευτικά καθήκοντα. Τρίτον, και οι 11 συνάδελφοι ανεξαιρέτως προς τιμή τους έχουν ζητήσει να αρθεί η ασυλία τους ώστε να καταθέσουν τα στοιχεία που έχουν και να προχωρήσει η διαδικασία. Θέλω να επισημάνω ότι μετά τις πρώτες εντυπώσεις, όταν βγήκαν οι συνάδελφοι και άρχισαν να εξηγούν περί τίνος πρόκειται, δημιουργήθηκε μια άλλη εντύπωση, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης. Και πάντως, νομίζω δεν έχει υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί ότι δεν πρόκειται για κάποιους βουλευτές που πιάστηκαν «με τη γίδα στην πλάτη». Πρόκειται για κάποιες παρεμβάσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανταπόκριση αιτημάτων που έλαβαν από διάφορους ψηφοφόρους τους. Από εκεί πέρα, θα πρέπει να κριθεί το περιεχόμενο της παρέμβασης».