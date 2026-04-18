Οι τέσσερις λόγοι για τους οποίους η παραίτηση Λαζαρίδη αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Μετά από μια βδομάδα σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης και αλλεπάλληλων επικοινωνιακών ελιγμών της κυβέρνησης, ο Μακάριος Λαζαρίδης έκανε αυτό που θα έπρεπε να είχε κάνει από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε ο παράνομος διορισμός του ως ειδικού επιστήμονα: Παραιτήθηκε από την κυβέρνηση.

Στη δήλωσή του ο πρώην (πλέον) υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει ότι «με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού».

Μεγάλο πλήγμα για την κυβέρνηση

Η παραίτηση Λαζαρίδη αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη για 4 λόγους:

1. Έτσι κι αλλιώς η παραίτηση εντός υπουργού γιατί διέπραξε παρανομία, αποτελεί πλήγμα για οποιαδήποτε κυβέρνηση.

2. Το πλήγμα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο από το γεγονός ότι ο Λαζαρίδης είχε ορκιστεί μόλις στις 4 Απριλίου, μετά τον ανασχηματισμό που έγινε λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, έχουμε σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο και μια παραίτηση υπουργού πάνω στις παραιτήσεις τριών άλλων υπουργών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόκειται για πρωτοφανές γεγονός.

3. Η διαχείριση που έκανε το Μαξίμου ήταν η χειρότερη δυνατή. Αφήνοντας το ζήτημα ανοιχτό για μία ολόκληρη εβδομάδα, το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση πολλαπλασιάστηκε. Στον παράνομο διορισμό προστέθηκε η κάλυψη του πρωθυπουργού. Προφανώς στο κυβερνητικό επιτελείο είχε επικρατήσει η αντίληψη ότι το θέμα θα πάει χαμηλά λόγω Πάσχα -φευ!. Είναι σαφές ότι το Μαξίμου έχει χάσει τα πολιτικά αντανακλαστικά και την αναλυτική νηφαλιότητα που είχε επιδείξει σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν.

4. Η υπόθεση Λαζαρίδη που έρχεται να προστεθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, υπονομεύει το αφήγημα Μητσοτάκη περί αριστείας και προσήλωσης στη νομιμότητα. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια «περιφερειακή παρεκτροπή», αλλά για μια υπόθεση που πλήττει τον πυρήνα της κυβερνητικής γραμμής.

Η Ντόρα

Καταλυτικό ρόλο στην παραίτηση/αποπομπή Λαζαρίδη έπαιξε η παρέμβαση της Ντόρα Μπακογιάννης, η οποία μιλώντας σήμερα το πρωί στo Mega ζήτησε την παραίτησή του.

«Η ιστορία αυτή έχει κόστος για εμάς και μας έχει στεναχωρήσει» είπε χαρακτηριστικά η βουλεύτρια Χανίων.

Η παρέμβαση της Ντόρας είχε πολύ μεγάλη βαρύτητα για δύο λόγους:

1. Η Ντόρα είναι το πιο υψηλού πολιτικού επιπέδου στέλεχος της ΝΔ κι εκφράζει την «ψυχή» της Κεντροδεξιάς.

2. Με τη δήλωσή της κατέστησε σαφές ότι η υπόθεση Λαζαρίδη δημιουργεί πρόβλημα τόσο γενικά στην κοινωνία όσο και ειδικά στον συντηρητικό κόσμο. Η Ντόρα είπε δημόσια αυτό που ήταν προφανές και θα έπρεπε να ειχε κάνει εξαρχής ο Μητσοτάκης. Το γεγονός ότι η παραίτηση Λαζαρίδη ήρθε μετά την παρέμβασή της, αποτελεί ένα επιπλέον πλήγμα για τον πρωθυπουργό.

Τραυματισμένη κυβέρνηση

Με την παραίτηση Λαζαρίδη κλείνει μια υπόθεση που είχε εξελιχτεί σε μείζον μπρόβλημα για την κυβέρνηση. Ωστόσο, το πολιτικό τραύμα που προκάλεσε, παραμένει ανοιχτό. Δεν είναι μόνο η αίσθηση της ευνοιοκρατίας και της εξουσιαστικής αλαζονείας που ενισχύθηκε τόσο από αυτή καθαυτή την υπόθεση Λαζαρίδη όσο από τη διαχείρισή της από το Μαξίμου. Ίσως πιο σημαντικό είναι ότι το Μαξίμου εκπέμπει πια αδυναμία κι έλλειψη νηφαλιότητας.