«Είχα την εντύπωση όταν εκφράσατε το αίτημα εκλογών, το είπατε με σφιγμένο τρόπο μήπως και το κάνω δεκτό. Μην ανησυχείτε οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους τέλος τετραετίας. Έως όταν μιλάτε για διεκδίκηση της πρωτιάς και είναι θεμιτό και δεν το λέω με ειρωνεία, όμως ο στόχος σας είναι άλλος», είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη.

Με μπόλικο περιεχόμενο για τα ρουσφέτια, τις εκλογές, την αυτοδυναμία και τα... όνειρα εξελίσσεται η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος Δικαίου.

«Έχουμε όλοι θεσμική ευθύνη να μιλήσουμε - παρά το κλίμα που δεν προσφέρετε - η ΝΔ θα αναλάβει πρωτοβουλία για φυγή προς τα εμπρός», είπε στην δευτερολογία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπολύοντας επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τονίζοντας μάλιστα ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιθυμεί την αυτοδυναμία της ΝΔ για να βγει από τη δύσκολη θέση.

«Είχα την εντύπωση όταν εκφράσατε το αίτημα εκλογών, το είπατε με σφιγμένο τρόπο μήπως και το κάνω δεκτό. Μην ανησυχείτε οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους τέλος τετραετίας. Έως όταν μιλάτε για διεκδίκηση της πρωτιάς και είναι θεμιτό και δεν το λέω με ειρωνεία, όμως ο στόχος σας είναι άλλος», είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη.

«Στον ύπνο σας αυτό που βλέπετε είναι να είναι αυτοδύναμη η ΝΔ για να σας βγάλει από την δύσκολη θέση του τι θα κάνετε μετά τις εκλογές. Έχετε καταφέρει συντασσόμενος με τις πιο ακραίες φωνές τελικά προβάλετε μόνο το άγχος σας για την κατάκτηση της 2ης θέσης», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια έστρεψε τα βέλη του και προς τον ΣΥΡΙΖΑ με έμμεση αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα: «Εσείς ή αυτός που έρχεται και το όνομα του δεν το πολυλένε στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός που διέλυσε το κόμμα του για να επανέλθει. Βλέπετε τον αρχηγό που σας έφερε σε αυτά τα ποσοστά να σας διαλύει τώρα και να εύχεστε να κάνει άλλο κόμμα μπας και σας πάρει και διατηρήσετε την βουλευτική σας ιδιότητα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έρχεται η Συνταγματική Αναθεώρηση

«Εντός του Μαΐου θα ξεκινήσει η συζήτηση με ένα πυρήνα προτάσεων για 25 άρθρα που έχουν καταθέσει βουλευτές της ΝΔ. Είμαστε σε θέση να κάνουμε θεσμική φυγή προς τα εμπρός και να θέσουμε ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης με κρίσιμες αναφορές: όπως αναφορά στην τεχνίτη νοημοσύνη. Αν θα αλλάξουμε το άρθρο 16. Αν θα γίνει μέριμνα στο Σύνταγμα για προσιτή στέγη. Αν θα ψηφίσουμε νόμο για λειτουργία των κομμάτων για να αναβαθμίσουμε ποιότητα Δημοκρατίας. Αν θα συζητήσουμε ζητήματα για το 51 και 54 που αφορούν τον εκλογικό νόμο», είπε ο πρωθυπουργός κατά την δευτερολογία του.

«Έχει έρθει η ώρα μετά τις εκλογές να κάνουμε ειλικρινή συζήτηση για ποιο εκλογικό σύστημα υπηρετεί καλύτερα την δημοκρατία, για την χρησιμότητα σταυρού, αν θέλουμε να συζητήσουμε τη λογική μεικτού συστήματος με μικρότερες και μεγαλύτερες περιφέρειες και αν κάποιοι θα εκλέγονται με σταυρό και άλλου με λίστα. Είστε έτοιμοι γι' αυτή την συζήτηση;» διερωτήθηκε.

«Να ψηφιστεί στην αρχή της τετραετία και να είναι ξεκάθαροι κανόνες. Θα συζητήσουμε άλλα κρίσιμα συνταγματικά ζητήματα πέραν του άρθρου 86 που φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία. Αναθεώρηση για άρθρο 90 για την επιλογή της Δικαιοσύνης χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Το άρθρο 103 για μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων ‘ώστε να συνδέεται με στοχοθεσία. Θα δούμε το άρθρο 101 για τις ανεξάρτητες αρχές. Με διάφορα τρικ αποφεύγετε αυτή την συζήτηση ενώ σας έχουν προταθεί πολλά πρόσωπα. Είναι μερικά από τα άρθρα που η ΝΔ θα θέσει στον πυρήνα της συνταγματικής αναθεώρησης. Από εκεί και πέρα όλοι θα κριθούν από την στάση τους και από την ψήφο τους», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Σχολιάζοντας την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός είπε: «Κατά τα λεγόμενα σας είναι πρόβλημα διαφάνειας και γαλάζιο σκάνδαλο. Μάλιστα. Ξεκίνησε το 2019. Εμπλέκονται μόνο βουλευτές της ΝΔ. Η χώρα έχει καταβάλλει πρόστιμα και επιστροφές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ξεπερνούν 3 δις για προβλήματα που ξεκινούν το ’80. Εσείς δεν κυβερνήσατε καθόλου ως ΠΑΣΟΚ; Μήπως σας θυμίζει κάτι μια ειλικρινής αποστροφή ενός δικούς σας στελέχους. Ο Θ. Πάγκαλος σε μια συνέλευση στην Κρήτη παρουσία αγροτοσυνδικαλιστών , αποκλειστικά κομματικών μελών του ΠΑΣΟΚ, τους είπε να βγάλουν τις κομματικές ταυτότητες τους κάλεσε να μιλήσουν “μεταξύ κλεφτών”. “Έχετε δηλώσει 4πλάσια παραγωγή από όση έχετε. Σας προτείνω να κλέβουμε με όριο". Έχει όριο και η απάτη».

«Έχει όριο και η απάτη κ . Ανδρουλάκη και αρκεί να αναγνωρίσετε τις δικές σας ευθύνες. Εγώ τις αναγνώρισα για λογαριασμό της παράταξης μου. Όμως όταν έρχεστε και λέτε για γαλάζιο σκάνδαλο παραγράφετε την ιστορία του τόπου και την τεράστια σημασία του πράσινου κομματικού κράτους», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Απατηλό όνειρο»

«Απατηλό όνειρο», χαρακτήρισε τη βλέψη του πρωθυπουργού για τρίτη θητεία ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην έναρξη της δευτερολογίας του, ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό πως δεν βρήκε ούτε ένα σχόλιο για τον Ντίλιαν και όσα έχει αναφέρει σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών (σ.σ. αργότερα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε το όνομα του κ Ντίλιαν και είπε ότι δεν εκβιάζεται).

«Θα καταργήσετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με έναν νόμο και ένα άρθρο; Πείτε το, κ. Μητσοτάκη», αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη.

Στη συνέχεια σχολίασε όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός για το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ και τα λόγια του Θεόδωρου Πάγκαλου σχετικά με τα ρουσφέτια και επιτέθηκε στον πρωθυπουργό χρησιμοποιώντας λόγια του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην αυτοβιογραφία του.

«Αυτά έκανε η Δεξιά το '50, αυτά κάνει και σήμερα» τόνισε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε στο θέμα του κ. Λαζαρίδη ρωτώντας τον πρωθυπουργό «θα τον κρατήσετε ή θα τον διώξετε;».

Παράλληλα τόνισε ότι ο πρωθυπουργός δεν είπε τίποτε για την υπόθεση Λαζαρίδη. «Κουβέντα για το προσωπικό σας ρουσφέτι!» ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην συνέχει επισήμανε ότι ο Μ.Λαζαρίδης παραδέχθηκε ότι παρανόησε θέτοντας το ερώτημα: «Θα μείνει στο υπουργικό Συμβούλιο κάποιος που παρανόμησε;» και συνέχισε: «Θα τον διώξετε; Εκτός αν τον κρατάτε για την ομορφιά του. Αν είναι για την ομορφιά του να τον κρατήσετε».

Απαντώντας στις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη περί ρουσφετιών των παλιότερων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε: «Μιλάει η οικογένεια Μητσοτάκη για ρουσφέτι. Που αν βάλουμε στις σειρά τους διορισμούς που έχει κάνει φτάνουμε στις Βρυξέλλες»! Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι «με την δική μου πλάτη κανείς δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ».