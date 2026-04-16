Ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης επιτίθεται στην κυβέρνηση λέγοντας πως «ο θεσμικός κατήφορος της κυβέρνησης συνεχίζεται κανονικά».
Ολόκληρη η ανάρτηση:
Ασκεί την αρμοδιότητα του ο Συνήγορος του Πολίτη;
Η κυβέρνηση στοχοποιεί τον Ποτάκη
Ασκεί την αρμοδιότητα της η Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών;
Η κυβέρνηση στοχοποιεί το Ράμμο
Ασκεί την αρμοδιότητα της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;
Η κυβέρνηση στοχοποιεί την Πόπη Παπανδρέου.
Ο θεσμικός κατήφορος της κυβέρνησης συνεχίζεται κανονικά.
