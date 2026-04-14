Απάντηση στην «εκστρατεία λάσπης» που δηλώνει πως δέχεται έδωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

«Σε αυτή την εκστρατεία λάσπης σε βάρος μου, το ένα ψέμα, διαδέχεται, λοιπόν, το άλλο, αλλά έρχεται η αλήθεια πλέον να αποκαλυφθεί από τους ίδιους τους παρανομούντες που έδωσαν στη δημοσιότητα το εν λόγω βιντεοσκοπημένο ηχητικό το οποίο έχω ήδη θέσει υπόψη της Δικαιοσύνης από την οποία αναμένω να αναζητήσει και να βρει τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς αυτής της τόσο νοσηρής κατασκευής που στόχο προφανώς δεν έχει μόνο εμένα, αλλά επιχειρεί εκ της θεσμικής ιδιότητάς μου να πλήξει και την Ελληνική κυβέρνηση» δηλώνει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Χαρακτηρίζει κατασκευασμένο το υλικό «το οποίο χωρίς καμία επιφύλαξη δημοσίευσε ο δημοσιογράφος και πλέον υποψήφιος με το κόμμα Volt Cyprus, κ. Μακάριος Δρουσιώτης».

Όλη ανάρτηση

Από την πρώτη στιγμή που, άγνωστοι σε εμένα, προσπάθησαν να με εμπλέξουν σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση που ταλανίζει την πολιτική ζωή της Κύπρου, απευθύνθηκα αμέσως στην Ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες που με ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς και με κατασκευασμένα, δήθεν στοιχεία, επιχείρησαν να με συνδέσουν με την υπόθεση αυτή.

Οι όποιες αναφορές στο πρόσωπό μου, στηρίζονται σε εμφανώς κατασκευασμένο υλικό το οποίο χωρίς καμία επιφύλαξη δημοσίευσε ο δημοσιογράφος και πλέον υποψήφιος με το κόμμα Volt Cyprus, κ. Μακάριος Δρουσιώτης.

Πριν από τρεις ημέρες, δημοσίευσε βιντεοσκοπημένη συνομιλία ενός Κύπριου άνδρα που -κάνοντας προφανώς χρήση πολύ εξελιγμένων τεχνολογικών μεθόδων- εμφανίζεται να μπορεί να χρησιμοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου μου, ενώ είναι ξεκάθαρο, από τη φωνή και μόνο, ότι το πρόσωπο που συνομιλεί δεν είμαι εγώ.

Στη νέα αυτή ανάρτηση, όταν το πρώτο ψέμα κατέρρευσε, αναφέρει ότι ο ομιλών πράγματι δεν είμαι εγώ, αλλά δήθεν κάποιο μέλος της προσωπικής μου ασφάλειας, γεγονός που επίσης είναι απολύτως ψευδές.

Μια απλή ηχητική σύγκριση της φωνής που ακούγεται με τη δική μου, αλλά και το αλλόκοτο περιεχόμενο της δήθεν συνομιλίας μου, αποκαλύπτουν την πρωτοφανή σκευωρία σε βάρος μου.

Πρόκειται για ένα από τα στοιχεία που κατέθεσα ενώπιον του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μαζί με τη μηνυτήρια αναφορά μου κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να ερευνηθεί ποια σκοτεινά κέντρα κατασκεύασαν και εκτέλεσαν αυτή τη δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου, τι παιχνίδια παίζονται και ποιους εξυπηρετούν.

Όποιος ακούσει τη δήθεν συνομιλία μου, αντιλαμβάνεται με το πρώτο άκουσμα την Κυπριακή προφορά του ανθρώπου που επιχειρεί να με υποδυθεί και γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν είμαι εγώ. Οπως, επίσης, δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι κανένα μέλος που δήθεν υπηρέτησε στην ασφάλεια μου, καθώς ουδέποτε συμμετείχε μέλος Κυπριακής καταγωγής.

Συνεπώς, χωρίς καμία αμφιβολία, το πρόσωπο που ακούγεται να με υποδύεται δεν είμαι εγώ και ουδεμία σχέση έχει μαζί μου.

Σε αυτή την εκστρατεία λάσπης σε βάρος μου, το ένα ψέμα, διαδέχεται, λοιπόν, το άλλο, αλλά έρχεται η αλήθεια πλέον να αποκαλυφθεί από τους ίδιους τους παρανομούντες που έδωσαν στη δημοσιότητα το εν λόγω βιντεοσκοπημένο ηχητικό το οποίο έχω ήδη θέσει υπόψη της Δικαιοσύνης από την οποία αναμένω να αναζητήσει και να βρει τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς αυτής της τόσο νοσηρής κατασκευής που στόχο προφανώς δεν έχει μόνο εμένα, αλλά επιχειρεί εκ της θεσμικής ιδιότητάς μου να πλήξει και την Ελληνική κυβέρνηση.

Όταν ενημερώθηκα για την πρώτη ανάρτηση του κ. Δρουσιωτη άμεσα του έστειλα γραπτό μήνυμα και επικοινώνησα μαζί του και τηλεφωνικά, εξηγώντας του ότι ουδεμία σχέση έχω με την υπόθεση, καθώς δεν γνωρίζω κανένα από τα πρόσωπα που περιγράφονται στην ανάρτησή του, ενώ αγνοούσα και αγνοώ την ύπαρξη περίεργων και μη «αδελφοτήτων».

Θεώρησα ότι μετά την επικοινωνία που είχα μαζί του θα ανασκεύαζε.

Όμως, όχι μόνο δεν ανασκεύασε, αλλά όταν το πρώτο ψέμα κατέρρευσε, επανήλθε με νέα ψέματα, τα οποία αναδημοσιεύτηκαν και στην Ελλάδα.

Για τον λόγο αυτό θα κινηθώ νομικά εναντίον τόσο του ίδιου όσο και εκείνων που επιχειρούν να θίξουν την τιμή και την υπόληψη μου, αναπαράγοντας τα κατασκευασμένα, αρρωστημένα και χυδαία ψεύδη του.

