Χρειάζονται τώρα άμεσες πρωτοβουλίες που θα βάλουν τέλος σε έναν παράλογο και αδιέξοδο πόλεμο που έχει προκαλέσει καταστροφή και απόγνωση, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, οι απειλές Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό, καθώς και η συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο εντείνουν την παγκόσμια ανησυχία για κλιμάκωση και αποσταθεροποιούν περαιτέρω την περιοχή», τονίζει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει άμεσα δράση και να ασκήσει πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η παθητική στάση της ΕΕ, ούτε η συναινετική στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Χρειάζονται τώρα άμεσες πρωτοβουλίες που θα βάλουν τέλος σε έναν παράλογο και αδιέξοδο πόλεμο που έχει προκαλέσει καταστροφή και απόγνωση», καταλήγει η ανακοίνωση.