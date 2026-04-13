Το μήνυμα του δημάρχου Αθηναίων.

«Μετά από 16 χρόνια, οι πολίτες στην Ουγγαρία αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού» έγραψε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τη νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στις εκλογές στην Ουγγαρία.

«Η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν επιβεβαιώνει ότι κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου και στηρίζεται σε πρακτικές διαφθοράς δεν είναι αήττητο» τόνισε.

«Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ότι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη είναι να δίνουν πειστικές πολιτικές απαντήσεις και να εκφράζουν ουσιαστικά τα κοινωνικά αιτήματα των πολιτών» πρόσθεσε.

«Συγχαρητήρια στον Péter Magyar για τη νίκη του» κατέληξε ο Χάρης Δούκας.

{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid0D76aYPgfeXqtFRtz3KgxizgRQLway3mYcS5iJrVv57WfLmgVnLF8HrASpxGxhaDql}