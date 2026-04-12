Το μήνυμα του πρωθυπουργού.

Τα συγχαρητήριά του έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Πέτερ Μαγιάρ για τη νίκη του στις εκλογές στην Ουγγαρία.

«Μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη! Συγχαρητήρια Πέτερ Μαγιάρ για την εντυπωσιακή νίκη» έγραψε ο πρωθυπουργός.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνεχάρη επίσης τον νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία Πέτερ Μαγιάρ, το κόμμα του οποίου, το Tisza, εκθρόνισε το Fidesz του απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, που βρισκόταν στην εξουσία εδώ και 16 χρόνια.

«Είναι μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά επίσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Χαίρομαι στην ιδέα ότι θα εργασθώ μαζί σας για την ασφάλεια και την ευημερία των δύο χωρών μας», έγραψε ο εργατικός ηγέτης στο X.

Από τη Μαδρίτη, ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε επίσης, μετά την εκλογική επιτυχία του Μαγιάρ, την ικανοποίησή του για τη νίκη «των ευρωπαϊκών αξιών».

«Σήμερα νίκησαν η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές αξίες. Συγχαρητήρια σε όλους τους ούγγρους πολίτες γι' αυτές τις ιστορικές εκλογές», έγραψε ο Σάντσεθ στο λογαριασμό του στο X, εκφράζοντας την επιθυμία του να εργασθεί μαζί με τον Μαγιάρ «για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους».

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως συνομίλησε απόψε με τον Πέτερ Μαγιάρ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Ουγγαρία.

«Μόλις μίλησα με τον Πέτερ Μαγιάρ για να τον συγχαρώ για τη νίκη του στην Ουγγαρία!», έγραψε ο Μακρόν στο X.

«Η Γαλλία χαιρετίζει μια νίκη της δημοκρατικής συμμετοχής, της προσήλωσης του ουγγρικού λαού στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ρόλο της Ουγγαρίας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω του X. «Μαζί ας κάνουμε να προχωρήσει μια Ευρώπη περισσότερο κυρίαρχη, για την ασφάλεια της ηπείρου μας, της ανταγωνιστικότητάς μας και της δημοκρατίας μας», πρόσθεσε ο γάλλος πρόεδρος.

Από το Βερολίνο, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνεχάρη επίσης τον ούγγρο αντιπολιτευόμενο ηγέτη για τη σημερινή εκλογική του νίκη.

«Ο ουγγρικός λαός αποφάσισε. Τα εγκάρδια συγχαρητήριά μου για την εκλογική επιτυχία σας, αγαπητέ @magyarpeterMP. Προσβλέπω να εργασθώ μαζί σας. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια ισχυρή, ασφαλή και πάνω απ' όλα ενωμένη Ευρώπη. Gratulálok, kedves Magyar Péter!", έγραψε στο X.