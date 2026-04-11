Η ευχαριστήρια ανάρτησή του.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε, σήμερα, Μεγάλο Σάββατο την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) στην Ξάνθη, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της ΑΣΔΙΘ, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός αναφέρει ότι ευχαρίστησε τα στελέχη της ΑΣΔΙΘ «για την υπηρεσία τους στην πατρίδα και αντάλλαξα ευχές μαζί τους ενόψει του Πάσχα».

Ο κ. Δένδιας αντάλλαξε ευχές για το Πάσχα με τα στελέχη, τα οποία και ευχαρίστησε για την υπηρεσία τους στην πατρίδα.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε σύντομο χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ανέφερε:

«Η χαρά είναι μεγάλη και δική μου.

Βεβαίως, καταλαβαίνω ότι η παρουσία του Υπουργού αυτές τις άγιες ημέρες ακόμα και σε ένα μεγάλο, ίσως τον σημαντικότερο Σχηματισμό που έχει η Πατρίδα μας, δημιουργεί έναν επιπλέον φόρτο σε εσάς.

Όμως, από την άλλη, υπάρχει πάντα ο συμβολισμός, ο οποίος έχει σημασία και για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για την ελληνική κοινωνία.

Εσείς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είστε αυτοί που διαφυλάττουν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο, ανεξάρτητα ποιες είναι αυτές οι ημέρες, αν είναι άγιες ή δεν είναι, την ακεραιότητα της Πατρίδας.

Και θέλω με την παρουσία μου, κάθε χρόνο, σε μία από τις ακριτικές περιοχές της χώρας, να υπογραμμίζω την προσφορά σας προς την ελληνική κοινωνία. Να γίνεται αντιληπτό τι προσφέρουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας στη χώρα, στο μέλλον της, στο αίσθημα ασφάλειας, στη δυνατότητα του καθενός να είναι στο σπίτι του, να πάει το βράδυ ήσυχος στην Ανάσταση, να τσουγκρίσει με ασφάλεια το αυγό με την οικογένειά του.

Σας ευχαριστώ θερμότατα γι’ αυτό που κάνετε, εκ μέρους και της Κυβέρνησης, αλλά νομίζω και του ελληνικού λαού. Κυρίως, θα ήθελα να σας εκφράσω την αγάπη, την εμπιστοσύνη, τον θαυμασμό, την εκτίμησή του και τις θερμότερες ευχές σε εσάς, στις οικογένειές σας, σε όλους, για Καλή Ανάσταση!

Να είστε πάντα καλά!».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε επίσης τον Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. κ. Παντελεήμονα, στον οποίο και ευχήθηκε για την εορτή του Πάσχα.