Ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή της δηλώσεις Γεωργιάδη.

«Η δειλία πάει …χέρι-χέρι με την τζάμπα μαγκιά. Ο ρουσφετάκιας κ. Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος εξαπολύοντας προσωπικές ύβρεις, αλλά για την ταμπακιέρα … σιωπή», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σχετικά με αναρτήσεις του υπουργού Υγείας.

«Πόσο ακόμα θα περιμένουμε να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης; Να τα κοινοποιήσει μαζί με τις απαντήσεις που έδωσε στον καθένα για να ελεγχθεί ποιος παρανόμησε και αν ο ίδιος κινήθηκε νόμιμα», σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Εν είδει υστερόγραφου στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει καταληκτικά: «Μιας και είναι τόσο περήφανος Νεοδημοκράτης, να μας εξηγήσει τι εννοούσε όταν το 2007 έλεγε ως βουλευτής του ΛΑΟΣ ότι το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας από "σεμνά και ταπεινά" μετατράπηκε σε "σεμνά και μετρητά" και μάλιστα κατήγγειλε τα "γαλάζια" κοράκια που πήραν τα λεφτά σε …τσάντες».