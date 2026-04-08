«Μαθήματα περί «θεσμικών ορίων» δεν είναι σε θέση να κάνει ο Εκπρόσωπος της κυβέρνησης που έστησε ένα δυσώδες παρακράτος υπονομεύοντας το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης ασκεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλος Μαρινάκης στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «επικοινωνιακό πυροτέχνημα» αναφορικά με την εξαγγελία περί ασυμβίβαστου υπουργού–βουλευτή, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εμφανίζει ήδη σημάδια υπαναχώρησης. Όπως επισημαίνεται, οι διατυπώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου με συνεχόμενα «αν» και επιφυλάξεις, καταδεικνύουν –κατά το κόμμα– έλλειψη συγκεκριμένου σχεδιασμού. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι, «όντας με την πλάτη στον τοίχο», επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από ζητήματα διαφθοράς, κάνοντας ειδική αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι « Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι και η «μεγάλη τομή» που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για ασυμβίβαστο Υπουργού-Βουλευτή ετοιμάζεται να πάει… κουβά, για να χρησιμοποιήσουμε την αγαπημένη φράση του κ. Μαρινάκη. Σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ δεν προλαβαίναμε να μετράμε τα «αν γίνει», «αν προχωρήσει» του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Ο κ. Μητσοτάκης όντας με την πλάτη στον τοίχο επιστράτευσε ένα πρόχειρο επικοινωνιακό πυροτέχνημα συνοδευόμενο από τις βαρύγδουπες υποσχέσεις για ρήξη με το «βαθύ κράτος», το πελατειακό κράτος που έστησε η κυβέρνηση του και ο ίδιος δηλαδή, για να αποπροσανατολίσει από το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο πρωταγωνιστούν τα στελέχη του.»

Στην ίδια ανακοίνωση, αιχμές διατυπώνονται και για την κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην αναπληρώτρια τομεάρχη Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μαρινίκη Θεοδώρου, με το κόμμα να υπερασπίζεται το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης απόψεων στον δημόσιο διάλογο. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ «Και κάτι τελευταίο: Ο κ. Μαρινάκης εγκάλεσε σήμερα την αναπληρώτρια τομεάρχη Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μαρινίκη Θεοδώρου, γιατί εξέφρασε την άποψη της με σοβαρότητα, σεβασμό προς τη συνομιλήτρια της και ακρίβεια. Στην ελληνική δημοκρατία, όπως έχει δικαίωμα η κα. Σώτη Τριανταφύλλου να δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να μιλά με ηθικούς όρους, το ίδιο δικαίωμα έκφρασης έχει και οποιοσδήποτε άλλος διαφωνεί με τη θέση της και πιστεύει ότι δεκάδες στελέχη και ψηφοφόροι ενός δημοκρατικού προοδευτικού κόμματος δεν στερούνται ηθικού τεκμηρίου για να τοποθετούνται για τη διαφθορά που παράγει η «επιτελική» κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός και αν στη δημοκρατία «made in Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη», ισχύει κάτι διαφορετικό.»

Κλείνοντας, το κόμμα επιτίθεται εκ νέου στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για υπονόμευση του κράτους δικαίου και των θεσμών, ενώ απορρίπτει όπως αναφέρειτα «μαθήματα περί θεσμικών ορίων» από την πλευρά της.