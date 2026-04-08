Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Βαρβάκειο εξαπέλυσε επίθεση στην Κυβέρνηση για την ακρίβεια ενόψει και του πασχαλινού τραπεζιού.

Τη Βαρβάκειο επισκέφθηκε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με τους πολίτες, όσο και με τους εμπόρους.

Μετά το τέλος της επίσκεψής του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια τονίζοντας ότι, η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε:

Το πασχαλινό τραπέζι είναι και φέτος πιο ακριβό απ’ ό,τι πέρυσι.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Μάρτιο ανήλθε στη χώρα μας στο 3,3%. Ο μέσος όρος της ευρωζώνης κινήθηκε στο 2,5%. Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού είναι η τελευταία στις 27 ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των οικονομικών επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις αδυναμίες του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας.

Πρέπει, λοιπόν, σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε. Γιατί αυτή η κυβέρνηση όχι μόνο δεν δίνει λύσεις στα πραγματικά μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, αλλά παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά.

Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει στις επόμενες εθνικές εκλογές.

