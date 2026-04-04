Όπως επισημαίνει η Νέα Αριστερά, είναι σε άμεσο κίνδυνο η ζωή του απεργού πείνας.

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει πως «τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας δεν είναι απλά ένα ιστορικό μνημείο. Είναι οι άνθρωποί τους, η μνήμη και η καθημερινή μάχη μιας ζωντανής κοινότητας για αξιοπρέπεια. Σήμερα, περισσότεροι από 400 άνθρωποι, οικογένειες, παιδιά και ευάλωτα άτομα που κατοικούν εκεί αδιάλειπτα για πάνω από 15 χρόνια, απειλούνται με βίαιη εκτόπιση.

Με την προγραμματική σύμβαση του Ιουνίου 2025, ύψους 15 εκατ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Πολιτισμού μεθοδεύουν ένα σχέδιο δήθεν "ανάπλασης". Βαφτίζοντας στα επίσημα έγγραφα τα κτίρια ως "κενά", διαγράφουν με μια μονοκονδυλιά την ύπαρξη εκατοντάδων ανθρώπων για να παραδώσουν τον χώρο στην αστική κερδοσκοπία.

Η κατάσταση είναι πλέον οριακή. Ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής κατέρρευσε, θέτοντας τη ζωή του σε άμεσο κίνδυνο απέναντι στην κυβερνητική σιωπή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχασε τις αισθήσεις του έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων, όπου είχε μεταβεί για να δώσει το «παρών», ενώ διανύει ήδη την 58η ημέρα απεργίας πείνας. Δίνοντας μια μάχη "μέχρι θανάτου", ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η επίθεση στα Προσφυγικά είναι κομμάτι "της συνολικής επίθεσης του κράτους και του καπιταλισμού στον κόσμο της κοινότητας, της αυτοοργάνωσης και των κοινωνικών αντιστάσεων”.

Η Νέα στηρίζει απόλυτα τα δίκαια αιτήματα του απεργού πείνας και της Κοινότητας, τα οποία είναι:

Η άμεση ακύρωση της σύμβασης ανάπλασης των Προσφυγικών Κατοικιών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας από την Περιφέρεια Αττικής.

Η παραμονή όλων των κατοίκων στα σπίτια τους.

Η παροχή έμπρακτων εγγυήσεων για την αποκατάσταση των κτιρίων από την ΑΜΚΕ (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) των ίδιων των κατοίκων, με δικούς τους πόρους και συλλογική εργασία.

Για εμάς, η ανθρωπιά δεν μπαίνει σε έξωση. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στη στέγη, στην πόλη και, πάνω απ' όλα, στη ζωή. Καλούμε κάθε δημοκρατικό πολίτη στη μεγάλη Πορεία Αλληλεγγύης: ? Κυριακή 5 Απριλίου, 13:00, Προπύλαια.

Στεκόμαστε στο πλευρό τους. Στηρίζουμε την κοινότητα και καλούμε στη μαζική υπογραφή του ψηφίσματος αλληλεγγύης εδώ.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ!».