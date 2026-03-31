Σχεδόν καθολικά, με ποσοστό 92,1% οι πολίτες ανησυχούν πολύ για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Την ίδια ώρα σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, η ΝΔ κατέγραψε άνοδο της τάξης του 1,8%, φτάνοντας το 26,3%. Μία αύξηση ενδεχομένως λόγω της κεφαλαιοποίησης των πρωτοβουλιών που έχει λάβει με τον πόλεμο, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν θα καταφέρει να το διατηρήσει λόγω της ακρίβειας.

Κερδισμένο είναι και το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 12,2%. Μετά το συνέδριο και παρά τις εσωτερικές αναταραχές, το ΠΑΣΟΚ έδωσε εικόνα οργανωμένου κόμματος. Μικρή υποχώρηση κατέγραψε η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος ωστόσο παραμένει τρίτος. Στη 4η θέση και κερδισμένο σε ποσοστά ακολουθεί το ΚΚΕ, που ανεβαίνει από το 6,8% στο 8,1%, μετά και την καθαρή θέση του για τον πόλεμο.

Υποχώρηση σημειώνει η Πλεύση Ελευθερίας στην 5η θέση με 7% ενώ σε καθοδική πορεία εδώ και αρκετό καιρό συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,8%.

Στα σημαντικά ευρήματα της δημοσκόπησης είναι οι απαντήσεις στο ερώτημα για αλλαγή η όχι κυβέρνησης στις επόμενες εκλογές. Άλλη κυβέρνηση θέλει το 64,8% ενώ ποσοστό της τάξης του 31,2% θέλει συνέχεια της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αυτοδύναμη κυβέρνηση ζητά το 51,7% των ερωτηθέντων καθώς δεν φαίνεται ρεαλιστικός τρόπος συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ - ειδικά μετά το συνέδριο- ακόμα και με κόστος τις επαναλαμβανόμενες εκλογές. Το 44,9% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας.

Σταθερά ποσοστά εμφανίζει το «κόμμα Τσίπρα» καθώς το 17,4% θεωρεί πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσει. Αρνητικά δηλώνει το 81,7%.

Αντίστοιχα, το κόμμα που αναμένεται να δημιουργήσει η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει υποχώρηση συγκεντρώνοντας θετικές ψήφους στο 17,8% των ερωτηθέντων. Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι λόγο της έναρξης της δίκης των Τεμπών υποχώρησε ο πολιτικός της ρόλος ενώ σημαντικός παράγοντας φαίνεται πως είναι και το γεγονός ότι δεν έχει παρουσιάσει ακόμα συνεργάτες και πρόγραμμα.

Ένα σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 84,3% θεωρεί ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν καλύπτει τις πληθωριστικές αυξήσεις ενώ μόλις το 14% έχει αντίθετη άποψη.

«Κεφάλαιο» πόλεμος

Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά κρίνει το 56,6% τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση.

Για την αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο η κυβέρνηση κρίνεται θετικά καθώς ποσοστό 62,1% θεωρεί ότι ήταν σωστό ενώ το 34,2% δεν συμφωνεί.

Έντονη είναι η ανησυχία του κόσμου για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου. Σχεδόν καθολικά, με ποσοστό 92,1% οι ερωτθέντες απάντησαν ότι ανησυχούν πολύ ενώ λίγο έως καθόλου απάντησε μόλις το 7,9%.

Τέμπη

Αρνητικά συναισθήματα εκφράζουν οι πολίτες για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών καθώς το 64,7% θεωρεί ότι η Πολιτεία δεν έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Οι πολίτες επίσης κρίνουν πολύ σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών, συγκεντρώνοντας ένα ποσοστό της τάξης του 77,9% ενώ το 18.8% θεωρεί το θέμα λίγο έως καθόλου σημαντικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhh5vv78mwn5?integrationId=40599y14juihe6ly}