Μεταρρύθμιση ουσίας, είπε ο Μητσοτάκης για την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, η οποία νομοθετήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επισημάνθηκε πως η ίδρυση της ΑΣΠΤ και η συνολική μεταρρύθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης βάζουν, για πρώτη φορά, σαφείς κανόνες σε ένα πεδίο που λειτουργούσε για δεκαετίες με θεσμικές ασάφειες ως προς τη διαβάθμιση των σπουδών, την ακαδημαϊκή τους συνέχεια και τη θέση των τίτλων σπουδών στο Δημόσιο.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση κάτι το οποίο αποτέλεσε μία δέσμευσή μας, να είμαστε πια σε θέση να το υλοποιήσουμε», είπε ο πρωθυπουργός. Με την ΑΣΠΤ, «οι παραστατικές τέχνες αποκτούν για πρώτη φορά αυτό που ήταν πάντα το ζητούμενο: μία σοβαρή πανεπιστημιακή υπόσταση, με σπουδές, με δυνατότητα έρευνας, κυρίως με προοπτικές εξέλιξης», συμπλήρωσε.

Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2027-28, η ΑΣΠΤ θα μπορεί να εγγράψει φοιτητές και να παράσχει πλήρη ακαδημαϊκή διαδρομή, από το προπτυχιακό έως το διδακτορικό επίπεδο. Παράλληλα το Μαξίμου σημειώνει πως ο νέος νόμος λύνει τη χρόνια εκκρεμότητα ως προς την ασαφή σύνδεση των καλλιτεχνικών σπουδών με επαγγελματικά δικαιώματα στο Δημόσιο, μέσω της σύστασης νέας κατηγορίας προσωπικού στον δημόσιο τομέα με τίτλο «Καλλιτεχνική Εκπαίδευση», για εργαζόμενους που είτε ασκούν καλλιτεχνικό έργο είτε υπηρετούν ως εκπαιδευτικοί στον χώρο των τεχνών.

«Απαντούμε ουσιαστικά, με πράξεις, σε ένα αίτημα δεκαετιών. Είναι μια μεταρρύθμιση ουσίας, όχι μια μεταρρύθμιση εντυπώσεων. Νομίζω ότι εδώ ουσιαστικά τραβάμε μία διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν, λύνουμε εκκρεμότητες από το παρελθόν, αλλά κυρίως δίνουμε μια προοπτική στα νέα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, για τις παραστατικές τέχνες, να έχουν μία ξεκάθαρη ορατότητα για το πώς θα κινηθούν, ποια θα είναι η επαγγελματική τους διαδρομή, ποια θα είναι τα προσόντα τους, τι αξία θα έχει το πτυχίο το οποίο θα πάρουν από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπό την πανεπιστημιακή στέγη του νέου ΑΕΙ θα λειτουργούν Τμήματα των πέντε ιστορικών δημόσιων φορέων του χώρου: το Τμήμα Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου, το Τμήμα Ορχηστικής Τέχνης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το Τμήμα Ορχηστικής Τέχνης Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, το Τμήμα Δραματικής Τέχνης Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και το Τμήμα Μουσικής Τέχνης Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

Η εισαγωγή στα Τμήματα της ΑΣΠΤ θα γίνεται μέσω ειδικών εξετάσεων, που περιλαμβάνουν υποχρεωτική ακρόαση των υποψηφίων για τη δια ζώσης αξιολόγησή τους. «Η επιλογή του Ειδικού Καλλιτεχνικού Προσωπικού θα βασίζεται πρωτίστως στο έργο των καλλιτεχνικών προσωπικοτήτων που θα αναλάβουν τις θέσεις, αναγνωρίζοντας το κύρος τους», επισημαίνει το Μαξίμου. Επιπλέον, το νέο ίδρυμα θα διαθέτει 9μελές Καλλιτεχνικό Συμβούλιο που θα προσφέρει γνωμοδοτικές υπηρεσίες αμισθί, πέντε μέλη του οποίου θα υποδεικνύονται από τους πέντε ιστορικούς φορείς της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Στη σύσκεψη δόθηκε έμφαση στα επόμενα βήματα για την ταχεία συγκρότηση της μεταβατικής Διοικούσας Επιτροπής του νέου ΑΕΙ και την προετοιμασία για την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών. Όλες οι πλευρές τόνισαν τη σημασία της καλής συνεργασίας και συνεννόησης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Επίσης, τέθηκε το ζήτημα της σημασίας που έχουν οι δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή των ανηλίκων, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες. Κάνοντας αναφορά στα ζητήματα εξάρτησης από τα social media, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η απάντηση δεν μπορεί να άλλη από τον αθλητισμό και την τέχνη.

«Γι’ αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει, το έχουμε συζητήσει και με την υπουργό και θα χρειαστούμε και τη βοήθειά σας και ως πρόσωπα, αλλά, πια και αύριο, ως Ανώτατη Σχολή, το πώς θα ξαναδούμε την καλλιτεχνική και τη μουσική εκπαίδευση», συμπλήρωσε.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι υπουργοί Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και οι υφυπουργοί Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου και Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας. Επίσης, συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των πέντε ιστορικών φορέων της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης: Χαρίτων Σταυρόπουλος, πρόεδρος Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργος Κουμεντάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Έρση Πήττα, αντιπρόεδρος Εθνικού Θεάτρου, Αργυρώ Χιώτη, καλλιτεχνική διευθύντρια Εθνικού Θεάτρου, Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, πρόεδρος Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Αστέριος Πελτέκης, καλλιτεχνικός διευθυντής Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Νίκος Αβδελλάς, πρόεδρος Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, Γεώργιος-Ιούλιος Παπαδόπουλος, διευθυντής Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ρήγος, πρόεδρος Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης και Ευαγγελία Καπετανέα, διευθύντρια Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης.