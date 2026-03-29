Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του, θέτοντας ζητήματα πολιτικής ευθύνης, οικονομικής πολιτικής και διαφάνειας.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται οι δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος, μιλώντας στο Action24, ανέφερε ότι «στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων», αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού. Η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι δεν αποδοκιμάζει τις δηλώσεις του υπουργού του και τον διατηρεί στη θέση του, θέτοντας παράλληλα και ζήτημα προσωπικής στάσης.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ασκεί έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό εξανεμίζονται από την ακρίβεια. Όπως επισημαίνεται, το αυξημένο κόστος ζωής σε βασικά αγαθά, όπως τα καύσιμα, η στέγαση και τα τρόφιμα, έχει ήδη υπερκαλύψει οποιαδήποτε εισοδηματική ενίσχυση.

Η ανακοίνωση επικαλείται στοιχεία δημοσκόπησης της Metron Analysis, σύμφωνα με τα οποία το 52% των πολιτών δηλώνει ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με σήμερα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε εκτιμήσεις του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, που τοποθετούν τον κατώτατο μισθό αξιοπρεπούς διαβίωσης στα 1.052 ευρώ, ενώ σημειώνεται η σημαντική αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που αμείβονται με κατώτατο μισθό τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα των απευθείας αναθέσεων, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να επικαλείται δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», σύμφωνα με το οποίο τα τελευταία έξι χρόνια έχουν δοθεί 12 δισ. ευρώ μέσω απευθείας αναθέσεων, εκ των οποίων 2,2 δισ. μόνο τον τελευταίο χρόνο. Επιπλέον, επισημαίνονται αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ με περιορισμένο ανταγωνισμό, καθώς και συμβάσεις έως 60.000 ευρώ χωρίς υποχρέωση δημοσιότητας.

* Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, η ανακοίνωση αναφέρεται και στην υπόθεση του λογισμικού παρακολούθησης Predator, επικαλούμενη πρόσφατες δηλώσεις του επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι το σύστημα διατίθεται αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και κρατικές αρχές. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί επί του ζητήματος, θέτοντας ερωτήματα για τη στάση της κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την ακρίβεια, η οποία, όπως υποστηρίζει, επιδεινώνεται περαιτέρω από τις διεθνείς εξελίξεις.