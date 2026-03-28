Για μια ξεχωριστή σελίδα για την Ελλάδα και τη διεθνή της παρουσία, μια ημέρα που σηματοδοτεί την ενίσχυση των δεσμών φιλίας και συνεργασίας με τη Λιβύη, αλλά και την έμπρακτη αποτύπωση του ρόλου της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή, έκανε λόγο από τη Βεγγάζη ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ως μια «ιστορική ημέρα» για την Ελλάδα και τις διμερείς σχέσεις με τη Λιβύη περιγράφηκε η σημερινή τελετή εγκαινίων του νέου Γενικού Προξενείου στη Βεγγάζη, με την ελληνική σημαία να υψώνεται στο κέντρο της πόλης, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή.

Το νέο κτήριο, που χαρακτηρίστηκε «κόσμημα» για την περιοχή, αποτελεί –όπως τονίστηκε– σύμβολο της αναβάθμισης των σχέσεων Ελλάδα και Λιβύη, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή της Ελληνικής Κοινότητας Βεγγάζης και του επιχειρηματία Κανάκη Μανδαλιού για την υλοποίηση του έργου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν επαφές με ανώτατους αξιωματούχους της ανατολικής Λιβύης, μεταξύ των οποίων και ο Χαλίφα Χαφτάρ. Όπως επισημάνθηκε, το κλίμα στις συνομιλίες ήταν ιδιαίτερα θετικό, με έμφαση στην ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων, που ήδη αναπτύσσονται στην περιοχή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας και υποστήριξης σε μέσα και υποδομές. Επισημάνθηκε ότι η γεωγραφική θέση της Λιβύης, σε μια ευρύτερη περιοχή συγκρούσεων, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, με αναφορά στην ανάγκη συμφωνίας για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και της συνεργασίας μεταξύ γειτονικών χωρών της Μεσογείου.

Όπως τονίστηκε, η Ελλάδα επιδιώκει να διατηρήσει και να ενισχύσει την παρουσία της στη Λιβύη, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων σε μια περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

