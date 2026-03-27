Η Ιθάκη δεν είναι μόνο ένας προορισμός είναι το ταξίδι, οι δυσκολίες, οι φουρτούνες αλλά και η υπομονή, η αντοχή και κυρίως η ελπίδα, λέει ο Αλέξης Τσίπρας.

Το Σάββατο 28 Μαρτίου, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στη Λαμία για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη».

«Για αυτά που έγιναν, για αυτά που γίνονται, αλλά κυρίως για αυτά που πρέπει να γίνουν. Για αυτά που πρέπει και μπορούμε να κάνουμε μαζί» αναφέρει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Δημήτρης Λιάκος - Οικονομολόγος

Αθανάσιος Λουκούπουλος - Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εύα Ρέντζου - Εικαστικός, Εκπαιδευτικός

Μίλτος Χατζηγιαννάκης - Νομικός

Την παρουσίαση και τον συντονισμός έχει αναλάβει ο Σωτήρης Μπολάκης ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Η παρουσίαση θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων, Λεωνίδου 9-11, στις 18:30.

