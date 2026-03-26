Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Μανιφέστο» έδωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, με αφορμή την αποκατάσταση της αλήθειας για όσα γράφονται περί ΣΥΡΙΖΑ και κατώτατου μισθού.

Στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Μανιφέστο» σχετικά με τον κατώτατο μισθό απάντησε ο Κώστας Ζαχαριάδης, κατηγορώντας το έντυπο για διαστρέβλωση της πραγματικότητας και πολιτική υποκρισία.

Στην τοποθέτησή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπενθύμισε ότι η μείωση του κατώτατου μισθού από τα 751 στα 580 ευρώ, καθώς και η θέσπιση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους, πραγματοποιήθηκαν επί κυβέρνησης συνεργασίας ΝΔ–ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, όπως σημείωσε, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 650 ευρώ και καταργήθηκε ο υποκατώτατος.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο δημοσίευμα, αφήνοντας αιχμές για ανακρίβειες και καλώντας ουσιαστικά σε αποκατάσταση των στοιχείων. Επεσήμανε επίσης ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα ονομαστικά ποσά, αλλά να περιλαμβάνει και την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε σε στοιχεία δημοσκόπησης της Metron Analysis, σύμφωνα με τα οποία σημαντικό ποσοστό πολιτών θεωρεί ότι η οικονομική του κατάσταση ήταν καλύτερη το 2019 σε σχέση με σήμερα, υπογραμμίζοντας τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη

Για να θυμούνται οι παλιοί, να μαθαίνουν οι νέοι και να μην λέγονται ψέματα για τον κατώτατο μισθό!

Η εφημερίδα «Μανιφέστο» σχολιάζοντας ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει στον τίτλο: «ΣΥΡΙΖΑ για κατώτατο μισθό: Κουνάει το δάχτυλο, ξεχνά ποιος τον έκοψε».

Και γράφει το δημοσίευμα: «Και κυρίως, μια έντονη δόση πολιτικής υποκρισίας, όταν εκείνοι που κάποτε μείωσαν τον κατώτατο μισθό εμφανίζονται σήμερα ως οι πιο αυστηροί επικριτές για το επίπεδό του».

Δεν ξεχνάμε καθόλου! Ο κατώτατος μισθός περικόπηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου από τα 751€ που βρισκόταν πριν την κρίση στα 580€ και εφευρέθηκε ο υποκατώτατος μισθός των 480€ για νέους ως 24 ετών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τον κατώτατο μισθό από τα 580€ στα 650€ και κατάργησε τον υποκατώτατο, δηλαδή τον πήγε από τα 480€ στα 650€.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η εφημερίδα «Μανιφέστο» να το πω ευγενικά, δεν γράφει ακριβώς την αλήθεια, ίσως είναι η πρώτη φορά που η γκάφα είναι τόσο μεγάλη ίσως αναγκαστεί να ζητήσει συγνώμη και να αποκαταστήσει την πραγματικότητα.

Για την ακρίβεια κουβέντα… Για την αγοραστική δύναμη - κουβέντα! Τι να πουν άλλωστε; Να τους θυμίσουμε τη δημοσκόπηση της Metron Analysis (που παρουσιάστηκε στο Mega τον Φεβρουάριο του 2025/2026), ότι το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή. Και αυτό ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν…