Τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με τον πληθωρισμό που ..καλπάζει λειτουργούν πλέον ως επιταχυντές των εξελίξεων- Τι θα πράξει η κυβέρνηση αν στις 3 Απριλίου το ΠΑΣΟΚ καταθέσει πρόταση δυσπιστίας- Τι γραμμές άμυνας εξετάζει το Μαξίμου.

Διάπλατα ανοιχτό είναι πλέον το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Κι αυτό ανεξάρτητα από την πρόθεση του πρωθυπουργού να στήσει κάλπες μέσα στο 2027. Τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με τον πληθωρισμό που ..καλπάζει λειτουργούν πλέον ως επιταχυντές. Η κυβέρνηση μοιάζει να έχει μπει σε ένα σπιράλ που την σπρώχνει με φόρα στις κάλπες.

Εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές

Είναι ενδεικτικό ότι στο Μαξίμου φθάνουν σειρά εισηγήσεων. Από το να οδηγηθεί η χώρα άμεσα σε εκλογές μέχρι να τις προκηρύξει το πολύ μέχρι το φθινόπωρο του 2026. Όλες οι εισηγήσεις μπορεί να έχουν το δικό τους σκεπτικό – ως προς τον χρόνο – αλλά έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Ότι οι εκλογές φαντάζουν ως η μόνη διέξοδος από μελλοντικά κυβερνητικά αδιέξοδα. Προσθέτοντας στην φαρέτρα των επιχειρημάτων υπέρ των πρόωρων εκλογών και την αντικειμενική αδυναμία των -υπό ίδρυση κομμάτων Αλ. Τσίπρα και Μ. Καρυστιανού ή και Αντώνη Σαμαρά - να πάρουν εκλογική φόρα.

Ο κίνδυνος των 40 προεκλογικών ημερών ...

Στο μεταξύ παραμονεύει ο κίνδυνος στις 40 ημέρες που μεσολαβούν από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι τις κάλπες να τιναχθεί το όποιο κυβερνητικό αφήγημα στον αέρα. Από τυχόν αποκαλύψεις... Αυτόν τον κίνδυνο επισημαίνουν όσοι εμφανίζονται διστακτικοί στην άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Με το στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον να μην συμμερίζεται ριζοσπαστικές απόψεις περί άμεσης προσφυγής στις κάλπες. Όχι τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι.

Παρ’ όλα αυτά το κυβερνητικό επιτελείο φαίνεται να στρώνει από τώρα μία επιχειρηματολογία με άρωμα εκλογών χωρίς, ωστόσο, να φαίνεται ότι την συμμερίζεται.

Τι θα κάνει η κυβέρνηση αν κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας

Για παράδειγμα, αν το ΠΑΣΟΚ καταθέσει Πρόταση Δυσπιστίας στις 3 Απριλίου – ημέρα διεξαγωγής της προ ημερησίας για το Κράτος Δικαίου και τις υποκλοπές – η κυβέρνηση θα την κάνει αμέσως δεκτή μετατρέποντας την συζήτηση στη βουλή σε τριήμερη εφ΄ όλης της ύλης συζήτηση. Χωρίς όμως να την μετατρέψει- σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews – σε Ψήφο εμπιστοσύνης. Με ότι αυτό σημαίνει..

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στο σκεπτικό της αντεπίθεσης εκ μέρους της κυβέρνησης. Θα ισχυριστεί ότι το ΠΑΣΟΚ ζητάει να πέσει η κυβέρνηση και συνεπώς εκλογές σε μία περίοδο που μαίνεται ο πόλεμος στην Μ. Ανατολή αποκλείοντας ταυτόχρονα την οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη Ν.Δ. «Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ σε μία τέτοια δύσκολη περίοδο προτείνει εκλογές με προοπτική την ακυβερνησία» λένε κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Θέτοντας τον σπόρο των εκλογών στη βάση που εξυπηρετεί το κυβερνητικό αφήγημα.

Να σηκώσει το ..γάντι των εκλογών μετά το Πάσχα

Οι εισηγήσεις να σηκώσει η κυβέρνηση το γάντι που θα ρίξει είτε το ΠΑΣΟΚ είτε άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, περισσεύουν.

Υπάρχουν εκείνοι οι κυβερνητικοί που προτείνουν εκλογές μόλις φθάσει στη βουλή η δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή αμέσως μετά το Πάσχα. Όταν, δηλαδή, θα υπάρξουν διώξεις εναντίον συγκεκριμένων βουλευτών της Ν.Δ. με την αντιπολίτευση να χαρακτηρίζει την κυβέρνηση «απονομιμοποιημένη» στα μάτια της κοινής γνώμης. Διότι αν οδηγηθούν στην δικαιοσύνη πέντε ή και περισσότεροι κυβερνητικοί βουλευτές- από τους 156 που αριθμεί σήμερα- το ηθικό ζήτημα θα είναι μη υπερασπίσιμο.

Σε αυτήν την συγκυρία θεωρούν βουλευτές της Ν.Δ. ότι η κυβέρνηση μπορεί να σηκώσει το ..γάντι των εκλογών στην λογική του να μπει ένα τέλος στην τοξικότητα.

Η «σφαίρα» των υποκλοπών

Κι αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι η μία σφαίρα που κινδυνεύει να βγει από την θαλάμη στοχεύοντας απευθείας την κυβέρνηση υπάρχει και μία δεύτερη που γράφει το όνομα της... Το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Η αδυναμία διαχείρισης της υπόθεσης ειδικά μετά την απόφαση του Πρωτομελούς Πλημμελειοδικείου και την καθαρογραφή της, δεν αφήνει πολλά περιθώρια ανάταξης.

Και μπορεί η κυβέρνηση να επαναλαμβάνει ατέρμονα ότι κάθε κατηγορούμενος μπορεί να λέει ότι θέλει προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του, υπάρχει όμως και η στιγμή που ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος θα κληθεί να αποδείξει αυτά που λέει. Εν προκειμένω ο Ταλ Ντίλιαν που υποστηρίζει ότι οι παρακολουθήσεις μέσω Predator έγιναν με κρατική σφραγίδα. Πως; Καταθέτοντας κάποιο σχετικό έγγραφο.

Σε αυτήν την περίπτωση η κυβέρνηση έχει τρεις γραμμές άμυνας.

Οι γραμμές άμυνας του Μαξίμου

-Να αντικρούσει με πειστικό τρόπο τα όποια αποδεικτικά στοιχεία δουν το φως της δημοσιότητας. Ότι, δηλαδή, δεν υπήρχε εμπλοκή της ΕΥΠ στις υποκλοπές με το βάρος της απόδειξης αυτή τη φορά να πέφτει επάνω της.

- Να μην διαψεύσει τυχόν αποδεικτικά στοιχεία – εφόσον υπάρχουν- και να ισχυριστεί ότι κάποιο κομμάτι της ΕΥΠ αυτονομήθηκε. Με ότι σημαίνει αυτό για πιθανά περαιτέρω παρατράγουδα από εμπλεκομένους στην υπόθεση..

- Να αλλάξει τον νόμο – όπως αποκάλυψε το Dnews - και να επιτρέπει την μετατροπή της φυλάκισης σε χρηματική αποζημίωση για τους 4 ιδιώτες που κινδυνεύουν να μπουν φυλακή με το βαρύ κακούργημα της κατασκοπείας. Αυτό το ενδεχόμενο έσπευσε να το «κάψει» ο Π. Μαρινάκης με συνέντευξη του στο Mega

- Nα προσφύγει στις κάλπες μέχρι το φθινόπωρο προτού προλάβει να ολοκληρωθεί η νέα έρευνα που ξεκινάει για το σκάνδαλο των υποκλοπών με διευρυμένο κατηγορητήριο και διευρυμένους μάρτυρες.