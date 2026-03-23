Ειλημμένη φαίνεται πως είναι η απόφαση το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να μετατραπεί από συνασπισμό κομμάτων, σε ενιαίο κόμμα, με στόχο να μπορέσει να διεκδικήσει το μπόνους των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για το πρώτο κόμμα.

Οι σύμμαχοι του ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΔΗΣΟ, Ανανεωτική Αριστερά, η ΕΔΕΜ και οι Κινήσεις για τη Σοσιαλδημοκρατία, είναι εξ αρχής είναι θετικές σε αυτό το ενδεχόμενο, με ορισμένα στελέχη πρώτης γραμμής, να θέτουν ως όρο τη θέσπιση του πολυτασικού χαρακτήρα του κόμματος. Το θέμα είχε αποκαλύψει πρώτο το Dnews και η στήλη Παιχνίδια Εξουσίας του Βασίλη Σκουρή, με δύο δημοσιεύματα, τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026.

Ενιαία μορφή

Η Επιτροπή Καταστατικού του ΠΑΣΟΚ, έχει κάνει τις προηγούμενες ημέρες την κατάλληλη προετοιμασία για να μπορέσει ο συνασπισμός κομμάτων, σε ενιαίο κόμμα. Το απόγευμα της Δευτέρας, το επιβεβαίωσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Open. «Θα παραμείνει ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αλλά θα είναι ενιαίο κόμμα», δήλωσε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Βασικός στόχος δεν είναι άλλος, από το να βοηθηθεί με αυτό τον τρόπο το κόμμα να πάρει «κυβερνητικό αέρα» και να κόψει τη συζήτηση ότι δεν θα μπορέσει να αξιοποιήσει προς όφελος του το μπόνους που προσφέρει ο εκλογικός νόμος στον πρώτο των εκλογών. Το ζήτημα αυτό συζητούνταν το περασμένο διάστημα και φαίνεται ότι βρέθηκε η φόρμουλα για να προχωρήσει αυτό το σχέδιο.

Τα κόμματα που συμμετέχουν στο συμμαχικό σχήμα, δεν φαίνονται να έχουν αντίρρηση. Υπό μια προϋπόθεση. Να θεσμοθετηθεί η ύπαρξη των τάσεων και να παραμείνει η ποσόστωση στην εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, έτσι ώστε να μην «απομονωθούν» από τον μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ οι άλλες φωνές.

Το θέμα θα ξεκαθαρίσει οριστικά αύριο, στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ και αναμένεται η απόφαση να ψηφιστεί από το Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στις 27-29 Μαρτίου.

Τι έγραφε ο Βασίλης Σκουρής

Τον τρόπο που θα μετατραπεί το ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα εξετάζει με προσοχή η Χαριλάου Τρικούπη αφού υπάρχει το πρόβλημα με τα χρέη των 500.000.000 περίπου ευρώ προς τις τράπεζες που είναι δύσκολο να ξεπεραστεί, πλην όμως σε διαφορετική περίπτωση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Επιπλέον, τα κόμματα (πχ ΚΙΔΗΣΟ του Γιώργου Παπανδρέου) και οι τάσεις που συναποτελούν το ΠΑΣΟΚ λαμβάνουν μέρος της κρατικής χρηματοδότησης που λαμβάνει κάθε έτος η Χαριλάου Τρικούπη. Είναι δε ερώτημα αν τα κόμματα αυτοδιαλυθούν προκειμένου να γίνουν τάσεις. Αυτά και άλλα ερωτήματα που προκύπτουν θα απαντηθούν, εάν υπάρξουν απαντήσεις, το επόμενο διάστημα, έως τις αρχές Μαρτίου.

Υπάρχει ωστόσο ένα συμπέρασμα και ένα πολιτικό ερώτημα:

-Το συμπέρασμα είναι πως το ΠΑΣΟΚ αποκλείει εντελώς τη συμπόρευση με άλλα κόμματα προεκλογικά: Η υιοθέτηση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του μοντέλου που υιοθέτησε η Φώφη Γεννηματά και το οποίο η Χαριλάου Τρικούπη διέρρεε πως μπορεί να υιοθετήσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν υπάρχει πλέον στον ορίζοντα.

-Το ερώτημα είναι τι νόημα μπορεί να έχει η αλλαγή αυτή του Καταστατικού από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ απέχει παρασάγγας από την πρώτη θέση σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Επιπλέον, το κλιμακωτό bonus των 50 εδρών ξεκινάει από τη στιγμή που το πρώτο κόμμα λάβει 25%. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές να διπλασιάσει τα ποσοστά του;