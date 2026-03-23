Σειρά σημαντικών αποφάσεων όσον αφορά τον αντι-drone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό θόλο της Ελλάδας ελήφθησαν από το ΚΥΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Το ΚΥΣΕΑ σήμερα, όσον αφορά τις εισηγήσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πήρε μια σειρά εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Ασπίδας του Αχιλλέα, με τα σχετικά κομμάτια control. Περνάμε σε μία νέα εποχή. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ΜΕΚΟ επιτέλους και το πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιηθεί», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

«Θα έχουμε 4 βαπόρια θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες. Επίσης , τις υποδομες για τα F-35. Θυμίζω ότι το πρώτο F-35 θα παραδοθεί στη χώρα μας το 2028 στις ΗΠΑ και τελευταίο αλλά εξίσου πολύ σημαντικό το ζήτημα της αναβάθμισης των F- 16 50 σε F-16 Viper . Nομίζω ότι με τα Viper αυτά η ελληνική πολεμική αεροπορία θα υπερβεί κατά πολύ τα 100 F-16 Viper και μαζί με τα Rafale και τα F-35 θα είναι από τις πιο ισχυρές αεροπορίες στην Ευρώπη».

Ο ίδιος ανέφερε πως έγιναν σημαντικά βήματα και για τα μεταγωγικά αεροσκάφη: «Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε τη συντήρηση των C-27, το follow on support των C-27. Όταν αυτή η κυβέρνηση παρέλαβε θυμίζω ότι η χώρα είχε ή δεν είχε σε χρήση ένα μεταγωγικό αεροπλάνο. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει 12 μεταγωγικά αεροπλάνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα δεν πρέπει να πάει σε μία γενιά τουλάχιστον δυο ή τριών νέων μεταγωγικών αεροσκαφών αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε στο μέλλον».