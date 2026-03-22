Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού βρίσκει περίπου 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους να πεθαίνουν ετησίως από ασθένειες που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί, αν υπήρχε πρόσβαση σε ασφαλές νερό, υγιεινή και αποχέτευση, σύμφωνα με τα συγκλονιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Περισσότεροι από 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν πρόβλημα πρόσβασης σε υγιεινό πόσιμο νερό και εκατομμύρια άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους παιδιά, κάθε χρόνο πεθαίνουν από ασθένειες σχετιζόμενες με το μολυσμένο νερό.

Αυτό είναι το τραγικό αποτέλεσμα του καπιταλιστικού συστήματος, όπου το νερό αποτελεί εμπόρευμα και χρησιμοποιείται ως εργαλείο πίεσης σε βάρος των λαών για την υπεράσπιση των γεωπολιτικών συμφερόντων και του διαρκώς οξυνόμενου ανταγωνισμού για τον έλεγχο των αγορών, των πρώτων υλών, της ενέργειας και των δρόμων μεταφοράς, που διεξάγεται ανάμεσα στους μονοπωλιακούς ομίλους και τα ιμπεριαλιστικά κέντρα.

Στη Μέση Ανατολή, σε μια περιοχή που είναι από τις πιο άγονες στον κόσμο και που η διαθεσιμότητα του νερού είναι δέκα φορές χαμηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο, η εγκληματική ιμπεριαλιστική επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ έχει φέρει τα συστήματα υδροδότησης στα όρια της κατάρρευσης, απειλώντας άμεσα την επιβίωση του πληθυσμού. Η ρύπανση των υδάτων που προκαλεί και η διακοπή της παροχής καθαρού νερού, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων στο Ιράν, τη Γάζα και τον Λίβανο.

Το Ισραήλ έχει ήδη καταστρέψει εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας νερού στη Λωρίδα της Γάζας, καταστρέφονται υποδομές π.χ. στο νησί Κεσμ και στο Μπαχρέιν, ενώ οι επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις απελευθέρωσαν τοξικές ενώσεις στην ατμόσφαιρα, οδηγώντας στο φαινόμενο της «μαύρης βροχής», η οποία μολύνει τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα για δεκαετίες.

Στη χώρα μας, η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας το έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της ΕΕ, επιβάλλει την επιχειρηματική λειτουργία των επιχειρήσεων ύδρευσης με γνώμονα το κέρδος σε βάρος του λαού και στηρίζει τις καπιταλιστικές επενδύσεις στον κλάδο, όπως το πρόγραμμα “Εύρυτος” για τη μεταφορά νερού από Εύηνο – Ευρυτανία προς την Αττική, με πρόσχημα τη λειψυδρία. Ανοίγει τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Παράλληλα η εφαρμογή των αντιλαϊκών οδηγιών της ΕΕ για το νερό, την “πράσινη” και “ευφυή” γεωργία, θα επιταχύνουν το ξεκλήρισμα των βιοπαλαιστών γεωργοκτηνοτρόφων, θα οδηγήσουν στη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής και σε αύξηση του κόστους άρδευσης και ύδρευσης.

Όσο το νερό και η χρήση του, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα για να εξυπηρετούνται τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων, η κατάσταση θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.

Όλοι οι λαοί σε παγκόσμιο επίπεδο και στη χώρα μας πρέπει να πάρουν στα δικά τους χέρια την υπόθεση του δικαιώματος για πρόσβαση σε υγιεινό, ποιοτικό και φτηνό νερό, ενάντια στις κυβερνήσεις του κεφαλαίου και σε όσους προωθούν την εκμετάλλευση του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου. Μονόδρομος προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ο διαφορετικός δρόμος της εργατικής εξουσίας, της κοινωνικής ιδιοκτησίας, που θα καταργήσει την εμπορευματοποίηση του νερού, ενώ στο πλαίσιο του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού θα αξιοποιείται το σύνολο των υδάτινων πόρων για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού.

Οι δυνάμεις του ΚΚΕ είναι μπροστά στον αγώνα για νερό - κοινωνικό αγαθό, βασικό δικαίωμα των λαών, ενάντια σε κάθε μορφή εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης του νερού. Για τη διασφάλιση φτηνού, ελεγμένου, ποιοτικού νερού για τον λαό. Για την άμεση υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής. Για την εξασφάλιση της επάρκειάς του χωρίς “χαράτσια” στην αγροτική παραγωγή. Για πλήρη και σταθερή εργασία των εργαζομένων στον κλάδο, με διασφάλιση των δικαιωμάτων τους».