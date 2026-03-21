Συνολική επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος υποστηρίζοντας ότι «είναι η κυβέρνηση της διαφθοράς, των σκανδάλων, της κοινωνικής αδικίας, μίας Ελλάδας στην τελευταία θέση της Ευρώπης. Όλα αυτά τα βλέπει η κοινωνία, που απαιτεί: Να φύγουν το συντομότερο, για να ανασάνει η χώρα!».

Ξεκίνησε την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος από τη διεθνή κατάσταση κάνοντας επίθεση στον «τραμπισμό, τον οποίον απροκάλυπτα και συχνά με φανατισμό, υποστηρίζει η κυβέρνηση».

Αναφέρθηκε στην στάση της ΕΕ λέγοντας ότι «εδώ φαίνονται και τα ελλείμματα μίας αδύναμης Ευρώπης, χωρίς ενοποίηση της πολιτικής της, γιατί η πολιτική ομάδα που κυριαρχεί με την κυρία Φον Ντερ Λάιεν εξυπηρετεί μόνο τα ολιγοπώλια και σύρεται πίσω από τις ΗΠΑ».

Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «κυριολεκτικά ως ουρά των Τραμπ - Νετανιάχου, μας εμπλέκει στον πόλεμο και πολλαπλασιάζει έτσι τους κινδύνους και για την Ειρήνη και για την Ελλάδα».

Αναφέρθηκε στην κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία των Patriot στην Σαουδική Αραβία λέγοντας: «Ακούσαμε με μεγάλη απορία και ανησυχία, τον κ. Δένδια να πανηγυρίζει για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία. Δεν καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνοι γίνονται με κινήσεις εσωτερικής κατανάλωσης; Το περιστατικό αυτό συνιστά καθαρή εμπλοκή στον πόλεμο των Τραμπ και Νετανιάχου». Θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή ζήτησε θεσμικά στη Βουή την ανάκληση των Patriot και την επιστροφή των στρατιωτικών, κάτι που συνδέεται και με την άμυνα και ασφάλεια της χώρας μας και ζήτησε από τον πρωθυπουργό να μην ρίχνει την ευθύνη στους άλλους με την προπαγάνδα. Ζήτησε από τον πρωθυπουργό να δώσει τώρα εντολή να επιστρέψουν οι Patriot και οι στρατιωτικοί στη χώρα μας.

Αναφέρθηκε στην καμπάνια του κόμματος την Ειρήνη και κατά του πολέμου, που εκτυλίσσεται και διαδικτυακά και στις οργανώσεις μας σε όλη τη χώρα και πρόσθεσε: «Επόμενο βήμα να οργανώσουμε δράσεις, εκδηλώσεις, πολιτιστικά δρώμενα κατά του πολέμου σε όλη την Ελλάδα».

Υπογράμμισε ότι «με όλη μας τη δύναμη πρέπει να στηρίξουμε την Κούβα, συμμετέχοντας στην αποστολή αλληλεγγύης προς τον Κουβανέζικο λαό, απέναντι στο απάνθρωπο εμπάργκο των ΗΠΑ».

Αναφέρθηκε στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου και επανέλαβε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ακριβείας:

- Μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στα ελάχιστα επίπεδα της ΕΕ.

- Αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για έξι μήνες και μόνιμη μείωση 30% σε όλα τα νησιά.

- Θέσπιση πλαφόν στη διύλιση, στα 8 δολάρια το βαρέλι.

- Πλαφόν και έλεγχος κέρδους σε τρόφιμα, βιομηχανικά αγαθά, αγορά, εφόδια, αλλά και επιβολή κυρώσεων.

Μόνο με πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και με τον έλεγχο κατά της αισχροκέρδειας θα υπάρχουν αποτελέσματα, υπογράμμισε, ο Σωκράτης Φάμελλος και προέβλεψε ότι το νέο κύμα πληθωρισμού και η οικονομική στασιμότητα θα πλήξει τους εργαζόμενους φτωχούς.

Συνεχίζοντας την επίθεση κατηγόρησε ότι είναι η κυβέρνηση «της διαφθοράς και των σκανδάλων. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις ένα γαλάζιο σκάνδαλο θα βρεις από κάτω. Από όπου και αν τους πιάσεις, λερώνεσαι».

Για το σκάνδαλο των υποκλοπών είπε: «Στο σκάνδαλο των υποκλοπών, αποκαλύφθηκε ότι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν εκείνη που οργάνωσε και συγκάλυψε το παρακρατικό σύστημα παρακολουθήσεων με στόχο πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμα και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, και πληθώρα υπουργών! Και η μεγαλύτερη ομολογία ενοχής τους είναι ότι οι ίδιοι οι υπουργοί δεν κινούνται νομικά. Εναντίον ποιου άραγε να κινηθούν; Εναντίον του ίδιου τους, του πρωθυπουργού; Σαφέστατα να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες των παροικούντων στο Μαξίμου».

Για τα Τέμπη ανέφερε: «Τρία χρόνια μετά, το έγκλημα των Τεμπών παραμένει επίσης μια ανοιχτή πληγή για όλη την ελληνική κοινωνία. Εμείς θα είμαστε δίπλα στους γονείς, τους συγγενείς και ολόκληρη την κοινωνία για να πληρώσουν οι πραγματικά υπεύθυνοι για το διπλό έγκλημα».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: «Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όλη η Ελλάδα είδε τη γελοιοποίηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που κάλυψε το θέατρο της σιωπής. Αλλά έπεται συνέχεια από ότι διαβάζουμε. Πολλές υποθέσεις αγροτικών επιδοτήσεων είπε πρόσφατα η κυρία Κοβέσι σε ερώτηση Αρβανίτη ότι ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και έρχεται και νέα δικογραφία με άρσεις ασυλίας! Οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Και η OLAF ερευνά γαλάζια σκάνδαλα».

Πέρασε στα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ και του προοδευτικού χώρου.

Η κοινωνία υποστήριξε ο Σωκράτης Φάμελλος μας λέει «Βρείτε τα, ενωθείτε, για να φύγει αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση! Δεν πάει άλλο!Αυτή είναι και η γραμμή μας. Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Μία προοδευτική Ελλάδα, με δικαιοσύνη, δημοκρατία και βιώσιμη ανάπτυξη, είναι η προοδευτική διέξοδος. Η πρότασή μας για ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού κόσμου είναι και απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας».

Αφού σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μία σειρά πρωτοβουλίες για την ενότητα και έδωσε το πλαίσιο για να τοποθετηθούν και άλλα κόμματα ακόμη και στα συνέδρια τους πρόσθεσε: «η κοινωνία δεν έχει την πολυτέλεια των καθυστερήσεων. Υπάρχουν ευθύνες καθυστέρησης και άρνησης από τις άλλες δυνάμεις. Ούτε υπάρχει χώρος για κομματικούς εγωισμούς, ούτε για περιχαρακώσεις, ούτε για λογικές αυτόνομης πορείας.

Διότι ο κατακερματισμός θα έχει μόνο δύο ωφελημένους. Τον κ. Μητσοτάκη και το καθεστώς που τον στηρίζει».

Ακολούθως τόνισε: «Εμείς επιμένουμε στην ενότητα και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί από παρθενογένεση, αλλά ούτε από απλή ένωση δυνάμεων. H χώρα δεν έχει ανάγκη από προοδευτική αντιπολίτευση, αλλά από προοδευτική κυβέρνηση».

Σημείωσε ότι «Η απόφασή μας για ανάγκη ενότητας και συμπόρευσης με κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες είναι εδώ και έναν χρόνο δημόσια κατατεθειμένη. Και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να επιτευχθεί μέσω κοινών δράσεων και άλλων πρωτοβουλιών. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης και βούλησης και όχι επιστολών και κινήσεων τακτικής. Δεν θα μπούμε σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων που δεν θα συμβάλει στον στρατηγικό μας στόχο».

'Ασκησε κριτική στην στάση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς: «Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ενόψει Συνεδρίου επιμένει στην αυτόνομη πορεία του, και οδηγείται σε ένα ιστορικό λάθος».

Απάντησε και στην πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για συμμετοχή του σε τραπέζι διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, καθώς και πρόσκληση για την έναρξη του Συνεδρίου.

Είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: «Σαφώς και θα χαιρετήσουμε στην έναρξη του Συνεδρίου και θα καταθέσουμε την άποψή μας για την ανάγκη ενότητας και ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου. Αλλά -όπως έχω ήδη πει- ο προγραμματικός διάλογος των προοδευτικών κομμάτων δεν μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο και στο χώρο ενός κομματικού Συνεδρίου».

Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανταποκριθεί στις συζητήσεις για την προγραμματική σύγκλιση.

Αναφέρθηκε και στη Νέα Αριστερά: «Από την άλλη, η Νέα Αριστερά εγκλωβισμένη σε μία αναποτελεσματική εσωστρέφεια, δεν συμβάλει στη στρατηγική του λαϊκού μετώπου, ενώ διαφαίνεται πιθανή στροφή της σε μη κυβερνώσα προοπτική. Eίναι προφανές ότι αντικειμενικά μπαίνουμε σε αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Τώρα ακόμα περισσότερο απαιτείται ενότητα και ανασύνθεση με όσους θέλουν και μπορούν. Σε αυτή την προσπάθεια μπορεί και πρέπει να συμβάλει όλος ο προοδευτικός και δημοκρατικός κόσμος, και κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες, όπως ο ΚΟΣΜΟΣ, το ΠΡΑΤΤΩ, η Λούκα Κατσέλη. Και βεβαίως σε αυτή την ενωτική προσπάθεια καθοριστικός είναι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Και θέλω να πω με την ευκαιρία της πρόσφατης δημόσιας επιστολής του Νίκου Κοτζιά, ότι αποτελεί πολύτιμη συμβολή σε μία κατεύθυνση που και εμείς έχουμε αποφασίσει».

Ακολούθως τόνισε: «Χτυπάμε τον κώδωνα του κινδύνου. Για να βγει η χώρα στο ξέφωτο, μόνος δρόμος είναι η ενότητα και η ανασύνθεση για τη δημιουργία ισχυρού προοδευτικού πόλου!».

Ο Σωκράτης Φάμελλος είπε ότι έχουν εξυγιανθεί πλήρως τα οικονομικά του κόμματος και σημείωσε ότι όταν οι δήθεν άριστοι χρωστούν μισό δις στις τράπεζες. Αναφέρθηκε και στα κομματικά την Αυγή και το Κόκκινο λέγοντας: «καταφέραμε να ρυθμίσουμε την πλειοψηφία των χρεών στο δημόσιο, και να ξεκινήσει ήδη με διακανονισμό η πληρωμή των δεδουλευμένων όλων των εργαζόμενων, όλοι οι χρωστούμενοι μισθοί. Ενώ εδώ και 6 μήνες δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση στη μισθοδοσία. Ήταν υποχρέωση μας και την κάναμε πράξη. Και σας βεβαιώ δεν ήταν καθόλου εύκολο. Και η Αυγή και το Κόκκινο κάνουν πλέον ένα πολύ μεγάλο βήμα με δικτυακές και multimedia παραγωγές και στα social media».

Διαμήνυσε δε ότι «σε αυτή τη μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν θα επιτρέψω καμία εσωστρέφεια. Δεν το αντέχει ο προοδευτικός λαϊκός κόσμος, δεν το αντέχει η Αριστερά. Πληρώσαμε αρκετό τίμημα, αλλά αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι όλα αυτά έμειναν στο παρελθόν. Και η συζήτηση περί τιμαριών είναι απαράδεκτη και δεν αξίζει στον χώρο μας».

Ακολουθεί κείμενο 34 μελών της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ που κατατέθηκε στην εν εξελίξει ΚΕ του κόμματος:

«Πρόταση για μια συντεταγμένη, ανοιχτή στην κοινωνία και με σαφές χρονοδιάγραμμα καιδιαδικασίες πορεία, προς το σχηματισμό ενός κυβερνητικού, προοδευτικού μετώπου

1. Το πολιτικό τοπίο σήμερα-κοινωνική ανάγκη η πτολιτική αλλαγή

Το 2019, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα αφήνει πίσω της την περιπέτεια των μνημονίων, για να μπειαμέσως μετά στην περιπέτεια Μητσοτάκη. Εφτά χρόνια ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής ήταν αρκετάγια να παραδοθεί η χώρα στην χωρίς έλεγχο κερδοφορία των Τραπεζών, των κερδοσκοπικών funds,τωνπαρόχων ενέργειας και των σούπερ μάρκετ. Εφτά χρόνια ήταν αρκετά για προχωρήσει ακόμα και μεσυνταγματικό πραξικόπημα η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση βασικών παροχών του κοινωνικού κράτους σευγεία, εκπαίδευση, επικουρική σύνταξη κ.α.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη παράγει σκάνδαλα, με οικονομικό ή όχι αντίκτυπο, με πρωτοφανείςρυθμούς. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Το σκάνδαλο των υποκλοπών, το μπάζωμα και τους χειρισμούςκουκουλώματος του εγκλήματος των Τεμπών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα επιστημονικά θαύματα με τις μπανάνεςστον Όλυμπο, τη χρηματοδότηση της «ομάδας αληθείας», τα 2,5 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης πουδόθηκαν σε 10 μόνο εταιρείες, τις απευθείας αναθέσεις που έφτασαν στο ρεκόρ των 20 δις ευρώ, τηνυπόθεση του εργατοπατέρα Παναγόπουλου, το «σκόιλ ελικίκου», την κ. Ασημακοπούλου που δικάζεταιαυτές τις μέρες, τις δαπάνες για συμβουλευτικές εταιρείες που από 3,4 εκατομμύρια ευρώ το 2017έφτασαν στα 585 εκατομμύρια το 2025 ή την κ. Στρατινάκη που τοποθετήθηκε ως υποδιοικήτρια στηνΑνεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς-για άλλη μια φορά η ΝΔ έβαλε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα-γιανα παραιτηθεί λίγες εβδομάδες μετά και τελικά να αποκαλύπτεται ότι δεν είχε δηλώσει 1,2 εκατομμύριαευρώ στο ΠόθενΈσχες της;

Σήμερα, όλα δείχνουν ότι έχουμε μπροστά μας μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Η ρευστότητα πουβασίστηκε στα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης φτάνει στο τέλος της. Μια μεγάλη ευκαιρία για τηνπαραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας χάθηκε, αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι σε απελπισία, οιμικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν στηρίχθηκαν καθώς για μια ακόμα φορά η μερίδα τουλέοντος πήγε σταμονοπώλια και στους φίλους. Το μεσοπρόθεσμο 2026-2029 είναι ένα μικρό μνημόνιο καθώς περιλαμβάνεισημαντικές περικοπές, ενώ οι εξελίξεις στο Ιράν θα φέρουν ένα νέο πληθωριστικό κύμα, πιθανότατα πολύχειρότερο από κάθε προηγούμενο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε σε κάθε προηγούμενη κρίση(πανδημία, Ρώσσο-Ουκρανικός πόλεμος, πληθωριστικές πιέσεις). Ο μέσος πολίτης γνωρίζει πολύ καλά ότιμε κυβέρνηση Μητσοτάκη ο λογαριασμός στο τέλος πάντα σε αυτόν έρχεται. Για αυτό το λόγο η ανάγκηγια πολιτική αλλαγή είναι μια κοινωνική ανάγκη στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οφείλει να ανταποκριθεί μεαποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης.

2. Ο δρόμος προς μια εκλογική συμμαχία θα πρέπει να γίνει με διαδικασίες ανοιχτές στην κοινωνία καιμε ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Η γραμμή που ακολουθήσαμε στο δρόμο για τις εκλογές του 2023 σχετικά με τις συνεργασίες,αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος και πέρα από κάθε αμφιβολία, καταστροφική. Επιμείναμε εμμονικάκαι κόντρα σε κάθε λογική, μέχρι λίγο πριν τις εκλογές, σε μια εκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ,ενώεισπράτταμε σταθερά αρνητική απάντηση. Σήμερα, είμαστε κοντά στο να κάνουμε το ίδιο λάθος δεύτερηφορά.

Οι πολιτικές εξελίξεις της περιόδου, τα δημοσκοπικά δεδομένα αλλά κυρίως η χρονική απόσταση από τιςεπόμενες εθνικές εκλογές (αν δεν έχουμε απρόοπτα), επιβάλλουν να πάρουμε άμεσες αποφάσεις που θαμας δεσμεύσουν στο δρόμο προς τις επτόμενες εκλογές.

Eπειδή πάνω από όλα οι διαδικασίες για το σχηματισμό ενός ισχυρού και με κυβερνητική προοπτικήπροοδευτικού εκλογικού μετώπου πρέπει να είναι ανοιχτές στην κοινωνία και τους πολίτες και όχιαποτέλεσμα μυστικών συναντήσεων και συμφωνιών, με βάση τις συνεδριακές αποφάσεις και τιςπροηγούμενες αποφάσεις της Π.Γ., προτείνουμε:

1. Γραπτή, ξεκάθαρη πρόσκληση σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις (ΠΑΣΟΚ, ΝΕ.ΑP., ΜέPAΑ25, ΚΚΕ, Aλ.Τσίπρα, ΑΝTΑΡΣΥΑ, ΠΡΑΤΤΩ, ΚΟΣΜΟΣ, Κατσέλη και όποιον άλλο κομματικό ή κινηματικό σχηματισμόκρίνει ότι μπορεί να συνταχθεί μαζί μας προγραμματικά), για τη δημιουργία εκλογικής συμμαχίας. Ηπρόσκληση θα πρέπει να είναι σαφής και να περιγράφει με αυστηρό χρονοδιάγραμμα όλες τις διαδικασίεςκαι τα στάδια μέχρι την δημιουργία της εκλογικής προοδευτικής συμμαχίας.

2. Απώτερος στόχος να καταλήξουμε εντός δυο μηνών συνολικά, στη εκλογική διακήρυξη της συμμαχίαςστην οποία θα αποτυπώνεται η πρόθεση εκλογικής συμπαράταξης των προοδευτικών δυνάμεων πουεπιθυμούν και εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Η διακήρυξη θα πρέπει να περιέχει:

α. τη δέσμευση όλων όσων επιθυμούν εκλογική συνεργασία

β. τις βασικές προτεραιότητες/στόχους μιας προοδευτικής διακυβέρνησης , που κατ' ελάχιστο θαπεριλαμβάνουν τους ήδη διακηρυγμένους από τον ΣΥPΙΖΑ 10+1 άξονες πολιτικής συνεργασίας (Τράπεζεςμε δημόσιο έλεγχο μιας τουλάχιστον συστημικής Τράπεζας, Δημόσιος έλεγχος σε Ενέργεια & Ύδρευση,Αξιοπρεπείς Μισθοί - Συλλογικές Συμβάσεις, Στήριξη των συνταξιούχων, Φιλολαϊκή λύση για το ιδιωτικόχρέος, Μέτρα για την στεγαστική κρίση, Δραστική μείωση έμμεσων φόρων, Γενναία χρηματοδότησηΠαιδείας και Υγείας, Τομές στην απόδοση Δικαιοσύνης, Συνταγματική Αναθεώρηση συν μια ισχυρή,ανεξάρτητη & πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική).

γ. τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες το εκλογικό σχήμα θα καταλήξει στη στελέχωση της κοινήςεκλογικής επιτροπής και στο κυβερνητικό πρόγραμμα με το οποίο θα απευθυνθεί στην κοινωνία, με τοαντίστοιχο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα.

Τέτοιου είδους ανοιχτές διαδικασίες είναι σίγουρο ότι θα ενδυναμώσουν την προσπάθεια, θα δώσουνελπίδα στους προοδευτικούς πολίτες και θα δημιουργήσουν νέους χώρους συνάντησης στις πόλεις, ταχωριά, τους χώώρους εργασίας, τους συλλογικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει παρελθόν, έχει παρόν, έχει και μέλλον

Σε πείσμα όλων, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έφτασε το 2015 να κάνει το όνειρο για «πρώτη φορά αριστερά»πραγματικότητα. Παρά τις κάποιες φοβικές στάσεις που μετρίασαν την αποφασιστικότητα μας, είμαστεπερήφανοι για την κυβερνητική μας περίοδο η οποία ήταν το επιστέγασμα μιας σταθερής παρουσίας στακοινά και τους λαϊκούς αγώνες για δεκαετίες.

Από τότε περάσαμε πολλά, είχαμε πολλαπλές διασπάσεις, την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, τηνπεριπέτεια Κασσελάκη και σταθερά απέναντι μας ένα οργανωμένο αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Παρά το λυσσαλέοαυτό πόλεμο που έχει δεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από το σύστημα εξουσίας και όχι μόνο, είναι ακόμα ζωντανός καιαυτό γιατί δεν είναι ένα κόμμα που το δημιούργησε μια εφήμερη πολιτική συγκυρία αλλά οι ανάγκες καιτα «θέλω» συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, με συγκεκριμένο ιδεολογικό υπόβαθρο. Για το λόγο αυτόαποτελείτο μοναδικό προοδευτικό πολιτικό φορέα που έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός πραγματικά προοδευτικού μετώπου, ικανού να διατυπώσει εναλλακτικήκυβερνητική πρόταση διεκδικώντας την κυβέρνηση απέναντι στη δεξιά του Μητσοτάκη.

Θα πρέπει να είναι σαφές ότι η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νικηφόρας εκλογικής συμμαχίας δενπρέπει να μας οδηγήσει σε κομματική παράλυση & αδράνεια ή σε σχεδιασμούς που δεν υπηρετούν τοιστορικό πολιτικό ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι απεργάζονται σενάρια διάλυσης ή ενσωμάτωσης να ξέρουν ότιθα μας βρουν απέναντι. Ιδιαιτέρως όσον αφορά στην συλλογική ηγεσία του κόμματος (βουλευτές, μέληΠ.Γ., μέλη Κ.Ε., Γραφείο Τύπου), καμία ανοχή δεν θα πρέπει πλέον να είναι επιτρεπτή για όσους/εςεκφράζουν δημόσια θέσεις που δεν έχουν συλλογικά εγκριθεί. Η Κ.Ε. του κόμματος θα πρέπει να πάρειμια ξεκάθαρη απόφαση σε αυτή την κατεύθυνση η οποία θα δεσμεύει και τα υπόλοιπα όργανα. Για va αντιγράψουμε στην πράξη τη γνωστή ιστορική φράση: ο ΣΥΡΙΖΑ «δε χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεντεμαχίζεται σε τιμάρια».

TA MEΛH THΣ KENTPIKHΣ EΠITPOΠHΣ