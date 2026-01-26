Η προσπάθεια των Μαρινάκη και Φλωρίδη να αποσείσουν τις ευθύνες της κυβέρνησής τους ανατρέχοντας 8 χρόνια πίσω είναι ηθικά κατάπτυστη και πολιτικά γελοία, σχολιάζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης έγινε η πατροκτονία στη Γλυφάδα με αφορμή τον νόμο Παρασκευόπουλου. Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι είναι εθισμένη στο ψέμα και την αθλιότητα.

Αλλιώς, όπως λένε χαρακτηριστικά, «δεν εξηγείται η σύνδεση που επιχείρησαν σήμερα το πρωί οι κ. Μαρινάκης και Φλωρίδης ανάμεσα στη θλιβερή πατροκτονία της Γλυφάδας με το «νόμο Παρασκευόπουλου». Τους ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν αφέθηκε ελεύθερο αλλά μεταφέρθηκε από το Ψυχιατρείο Κρατούμενων σε άλλο Ψυχιατρείο («Δρομοκαϊτειο») το 2018, όταν δηλαδή είχε πάψει να ισχύει ως άνω νόμος. Και χωρίς καμιά ευνοϊκή ρύθμιση θα μεταφερόταν λίγους μήνες (του 2018) αργότερα».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως «επίσης τους ενημερώνουμε ότι ο ευεργετικός υπολογισμός ποινής που εφαρμόστηκε τότε ισχύει και σήμερα, ακριβώς το ίδιο. Δεν μένει παρά να καταγγείλουν τον εαυτό τους. Το ερώτημα όμως για την Κυβέρνηση είναι αν ο άνθρωπος αυτός παρακολουθήθηκε από ειδικούς ψυχικής υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες ή εγκαταλείφθηκε στην τύχη του;».

Οι πηγές του κόμματος καλούν σε απαντήσεις και τον υπουργό Υγείας λέγοντας «Τι έχει να πει ο κ. Γεωργιάδης για την αποσάρθρωση των δομών ψυχικής υγείας στην κοινότητα; Η προσπάθεια των Υπουργών να αποσείσουν τις ευθύνες της κυβέρνησής τους ανατρέχοντας 8 χρόνια πίσω είναι ηθικά κατάπτυστη και πολιτικά γελοία. Με τέτοιες άθλιες μεθοδεύσεις δεν θα ξεχάσουμε το σκάνδαλο της ιδιωτικής νομοθέτησης. Κανείς και τίποτα δεν ξεχνιέται».