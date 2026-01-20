«Οφείλουμε να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας».

Ο Αλέξης Χαρίτσης επικοινώνησε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη προκειμένου να εκφράσει την ανησυχία του και να ζητήσει από τον υπουργό Εξωτερικών ενημέρωση αναφορικά με τις εξελίξεις στη βορειοανατολική Συρία, τονίζοντας ότι οι Κούρδοι κινδυνεύουν με εθνοκάθαρση.

Οι Κούρδοι της Συρίας, οι άνθρωποι που αποτέλεσαν τη βασική δύναμη συντριβής του ISIS στην περιοχή, εγκαταλείπονται ξανά, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί παθητικά, υπογραμμίζει σε ανάρτηση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

«Η Ροζάβα που αποτέλεσε νησίδα δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει με αφανισμό», τονίζει και συμπληρώνει ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να στηρίξει τους Κούρδους της Συρίας και να παρέμβει άμεσα για να αποφευχθεί η σφαγή στη Ροζάβα.

Παράλληλα, ο Αλέξης Χαρίτσης επεσήμανε στον Γιώργο Γεραπετρίτη ότι η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, «έχει καθήκον να κινητοποιηθεί για την προστασία του κουρδικού πληθυσμού και να τοποθετηθεί επίσημα και με την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Την ίδια ώρα, κάλεσε «κάθε αριστερή και προοδευτική δύναμη να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για τη διεθνή κινητοποίηση. Όταν ένας λαός απειλείται με αφανισμό, η σιωπή ισοδυναμεί με συνενοχή».

«Οφείλουμε να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η Ροζάβα να γίνει η νέα Γάζα», καταλήγει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Επικοινώνησα πριν από λίγο με τον υπουργό Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτη, εκφράζοντας την ανησυχία μου και ζητώντας ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Βορειανατολική Συρία, όπου οι Κούρδοι κινδυνεύουν με εθνοκάθαρση.

Παρά τη συμφωνημένη κατάπαυση του πυρός, οι στρατιωτικές δυνάμεις του καθεστώτος της Δαμασκού συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον των κουρδικών περιοχών, ενώ τα πρώτα στοιχεία επιβεβαιώνουν τον άμεσο κίνδυνο μαζικών σφαγών και εγκλημάτων πολέμου σε βάρος αιχμαλώτων.

Ταυτόχρονα, διεθνή μέσα μιλούν για δεκάδες μαχητές του ISIS που δραπέτευσαν από φυλακές κατά τη διάρκεια σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων του συριακού καθεστώτος και των κουρδικών δυνάμεων με συνέπεια ο κίνδυνος ανασυγκρότησης του Ισλαμικού Κράτους να επανέρχεται συνεχώς.

Η στάση των ΗΠΑ, με τις προσχηματικές δηλώσεις περί «σεβασμού των δικαιωμάτων των Κούρδων» σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Αλ-Σάρα και Τραμπ, αποτελεί μνημείο υποκρισίας. Το ίδιο και η στήριξη της Ευρώπης στον Αλ - Σάρα και μια κυβέρνηση που βαρύνεται με σφαγές Αλαουιτών και Δρούζων.

Οι Κούρδοι και οι Κούρδισσες της Συρίας, οι άνθρωποι που αποτέλεσαν τη βασική δύναμη συντριβής του ISIS στην περιοχή, εγκαταλείπονται ξανά, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί παθητικά.

Η Ροζάβα που αποτέλεσε νησίδα δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει με αφανισμό.

Η διεθνής κοινότητα οφείλει να στηρίξει τους Κούρδους της Συρίας και να παρέμβει άμεσα για να αποφευχθεί η σφαγή στη Ροζάβα.

Επεσήμανα στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών ότι η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, έχει καθήκον να κινητοποιηθεί για την προστασία του κουρδικού πληθυσμού και να τοποθετηθεί επίσημα και με την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Καλώ, όμως, και κάθε αριστερή και προοδευτική δύναμη να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για τη διεθνή κινητοποίηση. Όταν ένας λαός απειλείται με αφανισμό, η σιωπή ισοδυναμεί με συνενοχή.

Οφείλουμε να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η Ροζάβα να γίνει η νέα Γάζα.

