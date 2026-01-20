«Το δικαίωμα στην άμβλωση δεν είναι παραχώρηση αλλά καθιερωμένο δικαίωμα δημόσιας υγείας και ατομικής ελευθερίας. Χαίρομαι που συμφωνεί η ΝΔ αν και ήταν το μόνο κόμμα που καταψήφισε το 1986 τον νόμο. Ας πουν και ένα "λάθος κάναμε"», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο ρύθμισε το ζήτημα αυτό, το έλυσε οριστικά με το νόμο 1609 του 1986 και έδωσε το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του σώματος στη γυναίκα και την δυνατότητα να μπορεί να διακόψει την εγκυμοσύνη χωρίς να κινδυνεύσει. Διότι και πριν είχαμε αμβλώσεις αλλά, επειδή δεν ήταν νόμιμες, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επισφάλεια για την υγεία . Η άμβλωση δεν αποτελεί παραχώρηση αλλά καθιερωμένο δικαίωμα δημόσιας υγείας και ατομικής ελευθερίας , ενταγμένο στον πυρήνα του κράτους δικαίου» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Alpha Radio, με αφορμή τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού ότι οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε τη θέση του ΠΑΣΟΚ επισημαίνοντας ότι «τα ζητήματα των δικαιωμάτων δεν μπαίνουν σε δημοψήφισμα. Διότι, αν είναι έτσι, ανοίγουμε μια κερκόπορτα όπου μπορούν να μπουν σε διαβούλευση ζητήματα τα οποία άπτονται των ατομικών δικαιωμάτων μας. Χαίρομαι που και η κυβέρνηση πήρε θέση σε αυτό, διότι ξέρετε η Νέα Δημοκρατία το 1986 ήταν το μόνο κόμμα το οποίο καταψήφισε το νόμο 1609. Είδα με χαρά ότι το σύνολο του πολιτικού συστήματος είχε σχεδόν μια ταυτόσημη θέση χθες».



Ερωτηθείς για το εάν μία τέτοια άποψη αποτελεί προπομπό για ακροδεξιά ρητορική, ο Κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «προς το παρόν η κα Καρυστιανού είναι μία πολίτης, αναγνωρίσιμη μεν διότι υπήρξε σύμβολο ενός αγώνα του οποίου όλοι ήμασταν αρωγοί, αλλά παραμένει έως και σήμερα πολίτης. Γι’ αυτό και εμείς έχουμε πει με πολύ μεγάλη προσοχή ότι θα περιμένουμε να δούμε τις θέσεις της και νομίζω ότι το χθεσινό είναι και μια απάντηση στις δημοσκοπήσεις. Εδώ και πολύ καιρό μετράνε κόμματα και μετράνε πρόσωπα χωρίς να έχουμε ακούσει τις απόψεις τους».

Κατέστησε, όμως, σαφές ότι «κανένας δεν μπορεί να γλιτώσει από την αξιολόγηση, όταν αρχίζει να τοποθετείται και το έχουμε δει και στο παρελθόν. Είδαμε, λοιπόν, την κα Καρυστιανού να εκφράζει μία θέση – που κατά την άποψή μας - είναι σκοταδιστική. Δεν προσιδιάζει σε κόμματα, τα οποία ανήκουν στον προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο. Αυτό είναι πολύ καθαρό. Θα ακούσουμε και τις υπόλοιπες απόψεις της. Ο καθένας μπορεί να κάνει ακτιβισμό σε ένα ζήτημα και να το γνωρίζει πολύ καλά και να συσπειρώνει τους πολίτες αλλά όταν κάποιος θέλει να ασκεί πολιτική και μάλιστα να γίνει πρωθυπουργός, οφείλει να τοποθετείται εφ’ όλης της ύλης».

«Ο στόχος μας είναι η αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση για να ξαναφτάσει η δημοκρατική παράταξη, το ΠΑΣΟΚ, στα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά του όρια. Αυτή είναι η πολιτική μας στρατηγική και δεν έχει υπάρξει καμία μετατόπιση», σημείωσε σχετικά με τα πολιτικά διακυβεύματα.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «σε σχέση, τώρα, με το ζήτημα των υπολοίπων πολιτικών δυνάμεων, εμείς έχουμε πει πάρα πολύ καθαρά ότι ο στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Η στρατηγική μας παραμένει η αυτόνομη πορεία και, όπως γνωρίζουμε όλοι άλλωστε, ο εκλογικός νόμος δεν ευνοεί τους εκλογικούς συνασπισμούς. Όποιος θέλει να έρθει και να ενταχθεί ή να συστρατευτεί με το ΠΑΣΟΚ, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε πολίτες. Η διεύρυνση και μια ανοιχτή παράταξη δεν μπορούν να λειτουργήσουν με face control. Από την άλλη μεριά, προφανώς, η πορεία του καθενός αξιολογείται. Πάντως, όταν ο στόχος είναι να αναγεννηθεί το ΠΑΣΟΚ, τότε ο δρόμος αυτός δεν μπορεί να υπηρετηθεί μέσα από περιχαράκωση. Με όρους μέλλοντος γίνονται οι πανστρατιές και όχι με όρους παρελθόντος. Και σήμερα χρειάζεται πανστρατιά γύρω από το ΠΑΣΟΚ για να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».