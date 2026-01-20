Αντιπαράθεση για τη σύνθεση του Συνεδρίου- Επιμένει ο Δούκας για ψήφισμα που θα δεσμεύει ότι δεν πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τη ΝΔ, πώς αντιδρούν Ανδρουλάκης και Διαμαντοπούλου- Πρόβλημα και για τη διεύρυνση χωρίς face control- Η πίτα Γερουλάνου.

Έχουν περάσει κοντά 2,5 μήνες από την τελευταία φορά που ο Νίκος Ανδρουλάκης κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τα κορυφαία στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν στις αρχές Νοεμβρίου συνεδρίασε η γραμματεία της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το μεσημέρι στην Χαριλάου Τρικούπη θα βρεθούν εκτός του προέδρου του κόμματος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Κώστας Τσουκαλάς, η Νάντια Γιαννακοπούλου κ.α, ενώ ερωτηματικό αποτελεί αν θα παρευρεθεί ο Γιώργος Παπανδρέου.

Τα φώτα εκ των πραγμάτων είναι στραμμένα στους κυρίους Δούκα και Γερουλάνο, που το προηγούμενο διάστημα έχουν θέσει μια σειρά διαδικαστικών ζητημάτων σε σχέση με το επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ιδίως σε ότι αφορά στη σύνθεση του συνεδριακού σώματος, κάτι που έχει να κάνει με τον αριθμό των συνέδρων σε συνάρτηση με το πόσοι θα μετέχουν μετά από εκλογές και πόσοι ex officio. Επιπροσθέτως ο δήμαρχος Αθηναίων έχει θέσει και ζητήματα πολιτικής γραμμής, τόσο ως προς το σκέλος των συμμαχιών όσο και σε σχέση με τις κυβερνητικές συνεργασίες. Ως προς το τελευταίο, έχει ζητήσει μετ' επιτάσεως το συνέδριο να πάρει ρητή απόφαση πως δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με την ΝΔ, υπό καμία προϋπόθεση, για παράδειγμα με άλλο πρωθυπουργό από τον κ. Μητσοτάκη. Παρότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει κατ' επανάληψη δηλώσει πως δεν υπάρχει κανένα σενάριο συνεργασίας με την ΝΔ, δεν δείχνει θετικός στο να υπάρχει τέτοιο ψήφισμα. Σε αυτό το κλίμα η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου έχει δηλώσει πως ο κ. Δούκας έχει εμμονή με αυτό το ζήτημα, εξέλιξη που μπορεί να φορτίσει τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς ο δήμαρχος Αθηναίων δεν δείχνει διατεθειμένος να κάνει πίσω σε αυτό το θέμα.

Η πρόταση για συνεργασίες

Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης πήγε ένα βήμα παραπέρα στο θέμα των συνεργασιών, καλώντας σε συστράτευση με το ΠΑΣΟΚ τις προοδευτικές δυνάμεις, αναμένεται να ανοίξει τη συζήτηση και εντός της γραμματείας της ΚΟΕΣ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ζητηθεί από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να γίνει συγκεκριμένος στο θέμα των συνεργασιών, αλλά και να μπει ένα πλαίσιο για τις μεταγραφές στελεχών. Η φράση που χρησιμοποιήθηκε από την ηγεσία πως δεν θα γίνει face control, ερμηνεύτηκε από πολλά στελέχη ως κλείσιμο του ματιού στην περίπτωση της Νίνας Κασιμάτη, η οποία αποτελεί «κόκκινο πανί» για πολλά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, ιδίως του Παπανδρεϊκού κλίματος και όχι μόνο. Εκτός των προαναφερθέντων, η συνεδρίαση θα πρέπει να λάβει οριστικές αποφάσεις για τα διαδικαστικά του συνεδρίου. Από το χρόνο διεξαγωγής(26-29 Μαρτίου) έως το χρόνο που θα στηθούν κάλπες για την εκλογή συνέδρων, αλλά και για τη σύνθεση του συνεδρίου.

Ποιοι θα δώσουν το παρόν στην πίτα του Παύλου

Σε κάθε περίπτωση, η συνεδρίαση γίνεται σε μια περίοδο που η βελόνα του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις είναι κολλημένη και δεν λέει να ξεκολλήσει από το 12% με 13%. Ως εκ τούτου, θα έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που θα κινηθεί σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης, τα ραντάρ του οποίου «πιάνουν» τη γενικότερη μουρμούρα. Η οποία ενισχύει την καχυποψία από τις κινήσεις των κορυφαίων στελεχών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πίτα που κόβει σήμερα το απόγευμα στο Κάραβελ ο Παύλος Γερουλάνος και η οποία παίρνει χαρακτηριστικά κεντρικής πολιτικής εκδήλωσης. Φίλος του Dnews έλεγε πως τον έχουν πάρει τουλάχιστον πέντε φορές από το γραφείο του κ. Γερουλάνου προκειμένου να τον προσκαλέσουν στην πίτα. Αλλά και ο ίδιος ο πρώην υπουργός έχει πάρει όλους τους βουλευτές και τα περισσότερα από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ για να τα προσκαλέσει στην εκδήλωσή του. Που σημαίνει ότι θα έχει ενδιαφέρον ποιοι αποδέχτηκαν την πρόσκληση και θα δώσουν το παρών σήμερα στο Κάραβελ, με φόντο, εκ των πραγμάτων, την επόμενη μέρα...