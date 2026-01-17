Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσε η βουλεύτρια Δυτικού Τομέα Β´ Αθηνών Ρένα Δούρου, η αν. γραμματέας της ΚΕ Αναστασία Σαπουνά, ο πρώην υπουργός και μέλος της ΚΕ Πάνος Ρήγας, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τοπικά στελέχη του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σήμερα το πρωί παρέστη στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Περιστερίου, κ.κ. Γρηγορίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου και Πολιούχου του Περιστερίου.

Στη συνέχεια, συναντήθηκε με τον δήμαρχο, Ανδρέα Παχατουρίδη και με αντιδημάρχους της πόλης.

«Η Αυτοδιοίκηση, ενώ είναι πυλώνας δημοκρατίας δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, πλήττεται και πιέζεται από την κυβερνητική πολιτική» επεσήμανε και έκανε λόγο για «κυβερνητικούς εκβιασμούς» εις βάρος της Αυτοδιοίκησης, προσθέτοντας ότι πλέον «προϋπόθεση για την ενίσχυση του εκάστοτε Δήμου είναι η γονυκλισία των Αυτοδιοικητικών σε κάποιο γαλάζιο υπουργικό γραφείο».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το σχέδιο της να καταργήσει τις σχολικές επιτροπές και στους μεγάλους Δήμους. «Με μεγάλη ανησυχία ενημερώθηκα ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει ακόμα ένα πλήγμα, με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών στους μεγάλους Δήμους, το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο. Το σημαντικό είναι να υπάρχουν σχολικές επιτροπές σε όλους τους Δήμους. Για να λειτουργούν σωστά τα σχολεία. Γιατί τα παιδιά θέλουν πρώτα απ’ όλα σχολείο και το σχολείο είναι η αρχή της ζωής, της Παιδείας και της δημοκρατίας. Είναι δικαίωμα συμμετοχής στη ζωή» τόνισε μεταξύ άλλων.

Ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε την ανάγκη άμεσης συσπείρωσης και κοινής πορείας των προοδευτικών δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και πως απαιτείται αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική για τον ελληνικό λαό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είναι κοινωνική και δημοκρατική ανάγκη στην Ελλάδα είναι να υπάρξει προοδευτική συνεννόηση. Δεν χρειαζόμαστε ούτε καλύτερο δεύτερο, ούτε καλύτερο τρίτο κόμμα. Πρέπει ο λαός να έχει λύση. Κι εμείς είμαστε η Αριστερά που αποφάσισε εδώ και πολλά χρόνια να δίνει λύσεις»

Αναφέρθηκε στον κίνδυνο για την άνοδο της ακροδεξιάς και της αντιπολιτικής, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα θέματα αδιαφάνειας και τα βαθιά σκάνδαλα που τη βαραίνουν, για την επιχείρηση ενίσχυσης του δόγματος «όλοι ίδιοι είναι», το οποίο οδηγεί στην απαξίωση της πολιτικής, καθώς και για την ακρίβεια και τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

«Η Αριστερά είναι το “εμείς” της κοινωνίας και του λαού – Ο κ. Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη της ΔΕΗ, των τραπεζών και των γαλάζιων ακρίδων»

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος περιόδευσε στους εμπορικούς δρόμους της πόλης, όπου συνομίλησε με εμπόρους και καταναλωτές.

«Είμαστε σήμερα στο Περιστέρι, γιατί αυτόν τον λαό και αυτήν την κοινωνία εκπροσωπούμε. Ήρθαμε να ακούσουμε από τους εργαζόμενους, από τους καταστηματάρχες, από τον Δήμο ποια είναι η πραγματική ανάγκη της κοινωνίας. Και σήμερα αυτό που φαίνεται ως πρώτη προτεραιότητα, είναι να μπορεί να βγει ο μήνας. Και εδώ λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει να αμύνεται υποκριτικά, να δώσει τον 13ο και 14ο μισθό. Να προστατεύσει και να ενισχύσει τις συλλογικές συμβάσεις, να δώσει τη 13η σύνταξη. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη κοιλιά σήμερα στην αγορά και ο κόσμος δεν χαμογελάει» είπε μεταξύ άλλων.