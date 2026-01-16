Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για την εξωτερική πολιτική, ο Γ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως «όχι μόνο έχουμε αυξήσει το διεθνές αποτύπωμα, αλλά βρισκόμαστε σε μια πραγματικά ισχυρή θέση σε όλα τα επίπεδα.

Επέκταση των χωρικών υδάτων προανήγγειλε από βήματος της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης απαντώντας σε επερώτηση ανεξάρτητων βουλευτών για τα εθνικά ζητήματα, ανακοινώνοντας παράλληλα πως «έρχεται το Θαλάσσιο Πάρκο ΙΙ».

Ο υπουργός Εξωτερικών, ξεκαθάρισε ταυτόχρονα ότι θέματα κυριαρχίας θα είναι εκτός ατζέντας κατά την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, λέγοντας: «Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας μας. Είναι αδιαπραγμάτευτα. Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι ουδέποτε θα υπάρξει συζήτηση για θέματα κυριαρχίας και καμία απολύτως έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς μας θέσεις. Δεν είμαστε απλώς ισότιμοι. Είμαστε σε μια θέση πραγματικής ισχύος».

Για τις παράνομες τουρκικές αξιώσεις, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα είναι ανυποχώρητη και πλέον έχει επιχειρήματα, μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, ο οποίος «αποτελεί τον πυρήνα της δικής μας αξίωσης και δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω από αυτό, καθώς κατοχυρώνουν την κυριαρχία και αποκλείουν οποιαδήποτε αξίωση της άλλης πλευράς».

«Το Θαλάσσιο Πάρκο ΙΙ έρχεται και θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης έκανε έστω και ένα από αυτά που σας λέω; Αυτή είναι ατολμία που μας κατηγορείτε;» διερωτήθηκε.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για την εξωτερική πολιτική, σημείωσε πως «όχι μόνο έχουμε αυξήσει το διεθνές αποτύπωμα, αλλά βρισκόμαστε σε μια πραγματικά ισχυρή θέση σε όλα τα επίπεδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, εαν θέλετε να μειώνετε τη μεγάλη ισχύ της χώρας μας, χαρακτηρίζοντάς την ως χρήσιμο ηλίθιο, αυτή είναι μια αυτοχειριακή τοποθέτηση. Να είμαστε πιο προσεκτικοί».

Για την Κύπρο και τις αιτιάσεις περί «εγκατάλειψης» της Κύπρου, ζήτησε να ανακαλέσουν όσοι έκαναν αυτή την τοποθέτηση «όνειδο», όπως την χαρακτήρισε, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι στο άμεσο μέλλον να υπάρξει ακόμη μια συζήτηση στον ΟΗΕ και ξεκαθαρίζοντας πως το πλαίσιο των συζητήσεων είναι ένα και μόνο, στη βάση των ψηφισμάτων για διζωνική - δικοινοτική ομοσπονδία.

Αναφορικά με τη δήλωση του πρωθυπουργού για την επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, υπογράμμισε πως δεν υπάρχει καμία εγκατάλειψη του διεθνούς δικαίου και ότι η Ελλάδα παραμένει πιστή στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του, λέγοντας μάλιστα πως η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υπήρξε η πιο προωθημένη από οποιονδήποτε άλλο ευρωπαίο ηγέτη, καθώς τόνισε πως θα αξιολογηθούν τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται.

Πυρά από την αντιπολίτευση

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος επέμεινε πως η δήλωση Μητσοτάκη υπήρξε «βαθύτατα προβληματική», σημειώνοντας πως ο μόνος ασφαλής χάρτης είναι το διεθνές δίκαιο, ενώ πυρά εξαπέλυσε και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, ζητώντας παράλληλα να ενημερωθεί το Σώμα για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν καθώς και να δεσμευτεί πως δεν θα συζητηθούν θέματα εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων.