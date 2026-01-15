Ο Παύλος Πολάκης δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές εναντίον των βουλευτών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που λοξοκοιτάζουν προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Αιχμηρή από τη μία πλευρά, αλλά και με πολλά συγχαρητήρια προς τον Σωκράτη Φάμελλο, ήταν η τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη στην κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Χανιώτης βουλευτής, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε κριτικά την τοποθέτηση του, λέγοντας πως παραδοσιακά ακροατήρια γυρνάνε την πλάτη στο κόμμα, συμπληρώνοντας πως η συνολική εικόνα θέλει μεγάλη επιδιόρθωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές εναντίον των βουλευτών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που λοξοκοιτάζουν προς τον Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας πως δεν μπορούμε να είμαστε κόμμα εν αναμονή, συμπληρώνοντας πως δεν γίνεται κάποιοι να θέλουν να αρμενίσουν για κάτι που δεν υπάρχει, στο υπαρκτό πρέπει να παλέψουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Με απλά λόγια, άφησε να εννοηθεί ότι δεν συμμετέχουν όλοι το ίδιο στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν φτάνει εγώ, ο Νίκος Παππάς, ο Αλέξης Χαρίτσης και η Πέτη Πέρκα, να τσακίζουμε τον Κυρανάκη», στα όσα είπε για τον σιδηρόδρομο την εποχή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, έδωσε συγχαρητήρια στον Σωκράτη Φάμελλο για την πρόσφατη συνέντευξη του στο Open, αλλά και για τη σημερινή «αριστερή του ομιλία», όπως φέρεται να είπε. Σε γενικές γραμμές, προχώρησε σε αρκετές προτάσεις, ανάμεσα στις οποίες και εκείνη να φέρει η προοδευτική αντιπολίτευση στη Βουλή τον πρωθυπουργό, για τη συμφωνία Mercosur.