Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού παρευρέθηκε το πρωί της Τετάρτης υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και επιχειρησιακών προκλήσεων για τη διεθνή ναυτιλία, ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της ασφάλειας στη θάλασσα, στη διαρκή εγρήγορση των αρμόδιων αρχών και στον κρίσιμο ρόλο των πλοιάρχων στη διαχείριση σύνθετων και απαιτητικών καταστάσεων ενώ έκανε ειδική αναφορά στο περιστατικό επίθεσης σε δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια από drones στη Μαύρη Θάλασσα, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των πληρωμάτων και της ανθρώπινης ζωής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Πολιτεία.

Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή και ανοιχτή επικοινωνία με τους ανθρώπους της ναυτιλίας για την άμεση διαχείριση κάθε περιστατικού. Ο Βασίλης Κικίλιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους Έλληνες ναυτικούς και στα πληρώματα των ελληνικών πλοίων, αναγνωρίζοντας το υψηλό αίσθημα ευθύνης, τον επαγγελματισμό και τις ικανότητες που, όπως σημείωσε, επιδεικνύουν διαχρονικά σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Κατά τον χαιρετισμό του είπε χαρακτηριστικά πως «είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας, υπό συνθήκες τέτοιες, που αυτό που προέχει - και θέλω να το καταστήσω σαφές - είναι η ασφάλεια όλων. Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια των πληρωμάτων, των συνανθρώπων μας. Βεβαίως, στα δύο συγκεκριμένα περιστατικά με ελληνόκτητα πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας, εμείς προσπαθούμε να θέτουμε το πλαίσιο αυτό της ασφάλειας, στο μέτρο του δυνατού, για όλους.

»Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πλοιάρχους του στόλου της ποντοπόρου ναυτιλίας, της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας - το λέω με τιμή και με καμάρι, ως Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - για την τεράστια προσπάθεια την οποία κάνετε, τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες έχετε αλλά και τις τεράστιες ικανότητες των Ελλήνων πλοιάρχων κι αυτό έχει αποδειχθεί σε πολύ δύσκολες συνθήκες και τώρα και στο παρελθόν. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης στην όποια προσπάθειά σας».

Διευκρίνισε πως «όποιος πλοίαρχος θέλει το οτιδήποτε μπορεί να επικοινωνεί με το Υπουργείο, με εμένα και να το λύνει απευθείας. Υπάρχουν πλοίαρχοι που έχει χρειαστεί και έχουν επικοινωνήσει μαζί μου και έχουμε παρέμβει, ώστε να βρεθεί λύση. Σας εύχομαι πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου, ήρεμες θάλασσες, καθαρό μυαλό, λειτουργικότητα και αγάπη για τα πληρώματά σας και τους ανθρώπους με τους οποίους παλεύετε μαζί. Φεύγουν έξω τα οφίτσια, φεύγουν έξω οι καρέκλες, φεύγουν οι ιδιότητες, ως ένας άνθρωπος που αγαπάει τη θάλασσα, που αγαπάει τους ναυτικούς μας και είναι πολύ κοντά στην ψυχή και στην καρδιά με το επάγγελμα – λειτούργημα το οποίο επιτελείτε. Η στήριξη και η βοήθεια θα είναι αδιάλειπτη».